燃起台積電「理工人」第二人生的熱情 張淑芬怎引領員工啟動善循環？

【文．林韋伶】

今周刊於週三（10/11）舉行第七屆熟齡論壇，請到台積電慈善基金會執行長彭冠宇一起參與。 台積電在慈善基金會董事長張淑芬身體力行、大力鼓勵下，有許多退休後仍熱心於公益與志工活動者，張淑芬曾大力讚賞這些從台積電退休的員工，受過公司長年的訓練，除了在工作上極有效率，在退休後擔任志工時，也能提供不同弱勢族群高品質的陪伴與服務。

彭冠宇在週三的論壇上，先是呼應日本東京大學高齡社會綜合研究機構客座教授秋山弘子的演講，指出人在退休後，其實很需要與人跟社會的連結，做志工就是一個很好的連結方式。透過志工服務，退休人士可從其中找到過往在職場上才能感受到的「自我價值」。

台積電慈善基金會執行長彭冠宇。今周刊提供

彭冠宇落實慈善基金會董事長張淑芬的看法，指出來自台積電的人才在質量、能力與效率上都很優質，「連在做偏鄉服務都很嚴謹，但有時候長輩不需要你太嚴謹，只要陪伴就好，所以志工的心智模式是需要培訓的」。

台積電不僅在晶圓代工領域奉行創辦人張忠謀設立的企業核心價值：「誠信正直」，在提供志工服務時，也秉持「答應了，就全力以赴」的心態，透過提供志工所需的訓練，讓台積電志工在服務現場都是被需要的。

張淑芬身體力行、大力推廣 台積電員工化身志工啟動善的循環

彭冠宇分享：「台積電的退休志工很快樂，因為他們知道自己與自己的技能被需要，找到自我的價值、發現當志工是快樂的，自然就可以長久做下去，啟動善的循環。」

對志工服務感興趣的人，若是已經退休，彭冠宇建議找一個自己能力可以負擔且喜歡的服務項目來做，「因為只有喜歡，你才會想再去第二次，蜻蜓點水式的服務產生不了提供連結的作用」，因此他建議，最好是在家裡附近容易抵達的地方，找一個需要自己的單位，看著單位逐步成長，會是很大的快樂和滿足感來源。

對於還在職的勞工，彭冠宇則分享了個人的實踐方式，「我每個週五晚上就像離職了一樣，週末就過著退休生活，直到週一才復職」。他之所以如此建議，是因為唯有透過提前練習的方式，才能知道第二人生應該如何規劃、該安排做什麼才會快樂，「不然每天釣魚、打電動也是很累的」彭冠宇打趣這樣說。

「第二人生規劃是自己事，週末應該盡可能跟家人、好朋友這些可能聽不懂你在職場上專業語言的人相處，這樣才能講出人類聽得懂的話，不在退休後變得孤單。」彭冠宇這樣建議。

張淑芬鼓勵員工做慈善、公益 助員工找到職場外自我價值

以台積電員工擔任志工的經驗來看，有人偏好陪伴長者、有人偏好陪伴孩童，在孩童陪伴的部分，相較起一般大家將縮短城鄉差距的重點放在學業，張淑芬很早就發現，關鍵其實是在「謀生能力」，孩子能不能用他的能力去換取報酬比會不會唸書還要重要。

「他如果發現自己的能力是被這個社會需要的時候，大概不會變壞了」。這就是張淑芬因為經常在第一線觀察偏鄉學生需求而悟出的道理，台積電慈善基金會也因此致力扮演學生與企業對接的橋樑，協助大金空調、Happy Hair、Ikea…等企業前進學校教學生技術，同時可找尋人才。

此外，今年已經是台積電第三年舉辦AI人工智慧營，因張淑芬起心動念：「一定要讓偏鄉的小孩也能學到這項新的東西，讓他們趕得上城市裡的小孩。」台積電員工自告奮勇，從教材設計到第一線的教學，都由台積電志工利用工作之餘的時間完成。

照片來源：擷取自台積電慈善基金會網站。今周刊提供

能燃起這些被認定相對理性的「理工人」的熱情，張淑芬與台積電慈善基金會的秘訣就在，讓志工透過評測的方式找到適合自己的服務方式與場域，並鼓勵員工們要多去嘗試，當從中找到快樂與成就感時，就有機會長久做下去。

本文授權自今周刊，原文見此。

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