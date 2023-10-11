台積電不是很會賺？債務為何一路攀升 陸行之拋5問：是否已偏離張忠謀「財務保守」原則

【黃明惠/整理】

地緣政治問題讓許多半導體大廠不得不擴大全球布局，像是台積電、三星以及英特爾。知名半導體分析師陸行之表示，台積電在過去12個月，受到地緣政治因素影響而被客戶要求採取高成本地區（美國、歐洲、日本）擴產策略。 然而，在受到台幣貶值影響被外資當提款機、受到全球升息影響被部分追求較高利率的長期外資投資人賣超（台積電現金股利12/532=2.3% vs. 美國10年公債4.5-5%的殖利率)、在終端客戶需求轉弱庫存飆高的去年下半年為了怕影響本身及客戶的股價大幅波動而開始提供擠牙膏式的營收指引下修，這3大因素下造成台積電今年表現很普通，「只比台灣股市大盤好個2個百分點。」

知名半導體分析師陸行之在臉書發文，他說：「作為長期看好並持有數百張（不要造謠我放空，我也沒任何空頭部位）神山的我，在看到代工客戶庫存降低，產能利用率逐步回穩，3nm 手機及4-5nm AI 晶片代工復甦及預期明年將迎來另一上行週期之後，我反而開始被很多台積電退休高管詢問（這些人有些都有數千張的股票，也對台積電今年的表現有些失望)，台積電到底怎麼了？」

陸行之說，很多人問，投資美國廠有經過董事會的事先討論嗎，還是董事會已經成為橡皮圖章？中國積極擴產成熟製程，會不會讓成熟製程產能利用率不容易回到100%？台積電不是很會賺錢，但這幾年債務為何一路攀升？但這些問題他都無法回答，「因為只有公司及現在的管理層才有答案。」

他也提出個人想法，期待外資大咖基金公司及退休前高管能夠更深入了解、多與公司溝通，同時建議台積電能夠正視政府公債及美國公司債的風險：

1. 台積一向是專注本業而財務保守的公司。

近年來因為大規模的資本支出而開始大量發行公司債，但是同時又見到公司大量買入其他公司發行的公司債券。台積電為何在張忠謀董事長2018年6月退休之後，淨現金（Net cash to equity ratio =17%) 及現金流也沒啥問題（用自由現金流減現金股利）的情形之下，整體負債比例從2018年的11%增加到2023年6月的30%?

同一時期，應付公司債從569億暴增到9017億台幣，現金部位從5778億增加到1.277兆台幣，難道發自己低風險較低利率的公司債去買高風險/較高利率的公司債及政府公債及換現金，在這風險不可測的債券市場真是一本萬利無風險投資嗎？

2. 台積電為何在這5年之內將這些現在市場擔心價格崩盤及違約的公司債、政府債券，及其他資產從2018年的1200多億增加到2700多億（主要係 1. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資（備供出售短期金融資產）及2. 按攤銷後成本衡量之金融資產（持有到到期日金融資產)來持有)？

請問這些長短期公司債及政府公債有每季度調整市場價值 mark to market price 嗎？台積電如何評估這些投資銀行(買了1500億以上公司債) 大到不能倒閉的風險？

3. 就是按攤銷後成本衡量之金融資產（持有到到期日金融資產)，主要金額卻集中在幾家美國投資銀行發的債券，這樣如何分散這些大到不能倒公司的風險及這些投資銀行的分析師以後寫的報告如何參考呢？為何台積電就為了1-2% 利率差價(spread)，要用自己高信評(30% debt to equity ratio)債券換投資銀行高風險債券（>250% debt to equity ratio)呢？

Till June 2023,

Bank of America（252% debt to equity ratio): 7.2億美元

Goldman Sachs Group, Goldman Sachs Finance Corp (627% debt to equity ratio): 7.3億美元

Citigroup (384% debt to equity): 6.46億美元

Morgan Stanley (436% debt to equity): 3.47億美元

JP Morgan (266%）: 2.9億美元

4. 台積電購買這些公司債及政府公債都是買在面值價格，還是會去市場搜購崩跌價公司債及政府公債？台積電是否也會將自己發行的跌價公司債買回？

最後就是，面對如此龐大又多樣的公司債券及政府公債市場，台積如何管理並因應可能的「爆雷風險」？ 從財務管理的角度來看，台積電是否已決定偏離當年張忠謀董事長一直強調並嚴格執行的「財務保守」原則？

圖片表來「Andrew Lu on global semis and techs 」臉書專頁

本文授權自今周刊，原文見此。

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