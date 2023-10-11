為學棋14歲在家自學、22歲擊敗世界前三…棋王許皓鋐的杭州亞運奪金秘訣

【撰文‧馬揚異】

長達6年的時間，許皓鋐為了到棋院練棋，天天搭高鐵往返新竹與台北。堅持訓練、面對挫折不放棄的心理素質，讓這位單純好勝的圍棋男孩，在今年杭州亞運會上一舉奪金，驚豔世界。

許皓鋐左顧右盼、步履遲疑地踏上了頒獎台，9月28日這天，對他而言有點不真實。

作為台灣圍棋國手，他在今年杭州亞運會上以黑馬之姿，拿下男子個人賽冠軍，更為台灣贏得了史上第一面亞運圍棋金牌。他的臉孔青澀內斂，但下起棋，神情瞬間變得冷靜沉著，而這張臉在這一晚，一下子登上各大媒體版面。

頒獎台上，站在他兩側的分別是韓國圍棋第一人申真諝、中國棋王柯潔，這天早上四強賽、下午決賽中，他先後打敗了這兩位對手。相較於身旁叱吒國際棋壇多年的高手，站在中間的許皓鋐顯得侷促不安，眼神飄忽不定，握著花束的手指，不自在地扭動著。

很難想像，同一雙手在幾個小時前還以直挺凌厲的姿態落下棋子，從不到20％的勝率中贏下決賽。對許皓鋐而言，胸前這面金牌，以及隨之而來的廣大關注，確實遠在他的意料之外。

志在4強 卻攻克世界前3摘金

「這次沒有把目標設到那裡（冠軍），原本能進四強就是達成目標了。」賽後回到台灣，接受《今周刊》訪問時，許皓鋐安靜地說：「這次下到決賽，反而沒有緊張的感覺，就是專注在棋局。」一個多小時的訪問，他回答字斟句酌，如同下棋時在長考之後的落子，簡短且務求效率。

儘管近年許皓鋐在台灣國內賽事頻繁奪冠，更在去年創下紀錄、贏得職業棋賽9大賽事中的8大冠，但他先前在國際賽事上較無亮眼表現，在職業棋手排名網站Go Ratings截至今年初的排名，也僅位居第30名。這次杭州亞運，他竟能在8強、4強賽與決賽中，先後力克排名世界前3的高手。

接連得勝，固然有運氣成分，但他面對強敵、在棋局居於劣勢時冷靜沉著的心理素質，更令人驚豔。

與柯潔的決賽對弈中，原本立於不敗之地的許皓鋐，一度耽誤於攻殺，被柯潔逆轉情勢、局面岌岌可危。「通常那個階段已經下到快輸了、我們應該會很懊惱，但在那盤棋的當下我滿平靜的，就是持續在等他的失誤。」許皓鋐說。最終收官階段，他果然緊抓到柯潔幾手重大失誤，再度逆轉得勝。

這不是許皓鋐與柯潔第一次在比賽中交手。3年前的國際棋賽春蘭杯中，許皓鋐也曾與柯潔對弈，但當時不敵對手、止步8強。許皓鋐從這兩次比賽談自己3年來的成長：「我跟他的實力差距，一定有比當時更接近。在心態上，我也適應得比較好，在比賽當下沒有想太多拿金牌或銀牌的問題。」穩健的心理狀態，補足了棋力上的落差，也讓許皓鋐這次成為亞運賽事中的最大黑馬。

賽前儀式「疊棋子」 凸顯童心與好勝心

分析自己的比賽狀態時，眼前青澀木訥的許皓鋐，頻頻閃現棋場老手的自信與精明。然而問到他比賽前會透過什麼儀式來調適心情，棋場老手突然又變回了天真男孩。「滿隨意的，應該說，沒有固定做什麼⋯⋯。」他停頓了一下，又語帶靦腆地說，「這次⋯⋯剛好都會在比賽前疊棋子。」

疊棋子？許皓鋐說明，在休息室裡，他會拿圍棋棋子一顆一顆往上疊，「我最高可以疊到16顆。」他語氣一貫冷靜，聽不出裡面有沒有得意的成分。請他用桌上的棋子疊給我們看，他又認真解釋：「但中國的棋子不一樣，它們一面是平的，所以比較好疊。」說著說著，他拿出手機要查中國棋子的形狀給我看，可惜找不到，只好作罷。

早在他成為冷靜奪金的圍棋天才之前，許皓鋐一直是個愛玩的小孩。他那股想贏的玩心與衝勁，也伴隨他經歷過幾次挫折，一路走到現在。

許皓鋐圍棋的起點，可以追溯到他五歲那年，還在讀大班的他，在家人的安排下跟著哥哥一起開始學圍棋，問他喜歡上圍棋的原因？「不記得了，可能就覺得很好玩，我又有天賦、然後有獲得一些成就感⋯⋯。」他想了想，給出簡短的回答。

早期學棋的童年記憶，許皓鋐大多已經沒有印象。但訪問中，他清楚記得5、6歲第一次比賽的時候，他一路順利過關斬將，「結果最後一盤輸掉、最後拿到亞軍。」

談起第一次輸棋，許皓鋐沒有太多沮喪，跟他談到這次亞運奪冠的語氣同樣平淡。但從他的回憶裡，一個好勝孩子的形象，逐漸鮮明了起來：「那時候我在教室裡（圍棋）學得比較快，就覺得自己很強⋯⋯。比賽輸掉之後，可能有點激發我的好勝心，接下來想要繼續變強。」許皓鋐語調冷靜緩慢，但字句間卻流竄著一股少年漫畫主角的熱血力道。

許皓鋐的父母看到兒子的天賦，也全力支持他到棋院接受訓練。升國二那年，海峰棋院成立精銳隊、邀請許皓鋐加入。回憶當時，許皓鋐說他一個衝動、在父母支持尊重下，決定辦理在家自學，展開每天從新竹到台北棋院受訓的生活，每天從早上9點集訓到下午5點。這樣的日子，一過就是6年。

放棄校園生活、每天獨自跨縣市通勤的生活，對一個成長中的青少年來說似乎過於苦悶。問許皓鋐那段日子會不會孤獨？他說：「對於學生生活，或多或少會有嚮往、也覺得很有趣，但這條路是自己選的，也沒有真的覺得後悔過。」

人生如棋落子無悔，年僅22歲的他，對於人生選擇早有覺悟。

練功3年落敗陷低潮 曾想放棄棋士生涯

然而，不曾後悔，並不代表過程中沒有壓力與低潮。2017年，許皓鋐離開校園、進入棋院受訓滿3年，出戰國內重要的職業賽事「棋王賽」；經過密集訓練的他，原本覺得自己做足準備、應該能有所表現，卻意外失利、無緣打進循環圈。這次挫折，甚至讓他一度萌生退意，放棄職業棋士生涯、返校讀書。

「難免會有壓力。」許皓鋐坦言：「畢竟放棄了學業，還是希望在圍棋上能有所收穫，沒想到那麼輕易就輸了。」

抱著半放棄的念頭，許皓鋐開始準備下一場比賽。沒想到，少了對結果的執著，反而讓他放寬心發揮，在同年的下一場賽事中奪冠：「有時候太想要成績、壓力太大，反而容易失常。」許皓鋐表示，這次經驗，也讓他學習到在比賽中調整心態的重要性。

這次杭州亞運，他憑藉堅忍的心志拿下冠軍。問他現在是不是已經很善於面對比賽挫折？他又陷入長考，彷彿這個問題比下棋困難太多。最後他給出實際的回覆：「能不能真的跨過這些挫折，還是需要遇到才知道。」他又補充：「不過多經歷幾次，總是有幫助。」

好勝的熱血少年，在圍棋路上始終腳踏實地。這次亞運會後，他發表感言：「我達成了小時候的夢想，我從小的夢想，就是希望能夠打敗全世界最厲害的選手，所以我非常的開心。」

談起下個階段的目標，他說，一方面要繼續往世界冠軍賽邁進，另一方面，他也想藉著這次奪金的影響力，在未來幫助推廣台灣圍棋。眼前的男孩，在未來會如何進一步蛻變成茁壯，備加令人期待。

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