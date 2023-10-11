勃肯IPO市值上看百億美元 德國大媽嫁法國豪門2年8個月發生什麼事？

【撰文‧乾隆來】

曾經堅持家族經營超過兩百年的德國勃肯鞋，兩年前加入時尚帝國LVMH家族，今年更讓芭比娃娃穿上勃肯涼鞋，衝刺高達百億美元的新股上市。

今天要講一個激勵人心的發財故事，一位樸實無華的德國大媽，嫁入奢華浮誇的法國時尚豪門，然後她被好萊塢打扮成芭比娃娃，在全球巡迴演出；現在，她要登上美國華爾街紐約證券交易所，敲鐘股票上市，大撈1百億美元。

先請問你一個問題：你家裡的鞋櫃，或是就在你的腳下，是否就有幾雙勃肯鞋（BIRKENSTOCK）？這雙強調德國人實事求是的精神，雙雙都合腳、健康的鞋子，穿起來是否符合你的預期？

全球時尚龍頭入主

老品牌變搖錢樹

然後你知道嗎？勃肯鞋至今的確大多都是德國製、公司總部也還在德國，創辦人的家族傳承了8個世代，堅持以家族事業模式，經營240餘年。但是兩年前，勃肯的主要股東，已經變成全球時尚龍頭酩悅軒尼詩—路易威登（LVMH）董事長阿諾特（Bernard Arnault）家族主導的私募基金，然而這個新股東拚命把勃肯打扮成時尚品牌，加倍衝刺業績，10月11日從華爾街吸金16億美元（超過新台幣5百億元），以1百億美元左右的總市值股票上市。

由阿諾特家族主導的私募基金路威凱騰（L Catterton），在2021年2月入股勃肯公司，前後才花了短短2年8個月的時間，就以令人稱奇的財務魔術，讓勃肯這家近250年歷史的德國老公司，成為法國時尚帝國與華爾街投資銀行的搖錢樹，搖出了百億美元的財富。

在庶民的世界，一雙涼鞋能賣多少錢？夜市裡堆積如山的涼鞋，一雙新台幣150元就能拎走了，大賣場裡擺滿的塑料涼鞋，一雙標價4、5百元，而美國的卡駱馳（Crocs）、德國的勃肯，算是涼鞋產業的勞斯萊斯了，他們一雙鞋賣到2千至4千元。

但是最狠的還是法國時尚帝國LVMH與華爾街，他們像是好萊塢星探，先相準勃肯這樣的潛力公司，拿出白花花的現金，誘惑勃肯的老股東，接著用法律合約與紅酒晚宴，把這個德國百年家族牢牢綁住，再用全球鋪天蓋地的行銷手法來化妝，加上點石成金的財務魔術，瞬間創造新台幣數以千億元的財富！

電影《芭比》帶貨

年售有望逾3千6百萬雙

我們先略過時尚帝國與華爾街的財務技巧，說一個讓勃肯瞬間變成搖錢樹的行銷幻術。

今年全球大熱門電影《芭比》最關鍵的橋段：扮演精神導師角色的「怪咖芭比」，右手拿著經典的粉紅三吋高跟鞋、左手拿著素色的勃肯平底涼鞋，嚴肅地質問面臨人生抉擇的芭比娃娃，選擇高跟鞋就留在甜美夢幻的芭比世界，而穿上勃肯鞋則將「走入真實的世界」（Go to the real world, the truth）。

天真浪漫的芭比，選了勃肯鞋，帶著少女心走入真實的世界。隨後的電影情節，就將勃肯鞋代表的女權、女性自主、性別平等的價值，包裝在好萊塢最擅長的詼諧劇情與夢幻浮誇的畫面。《芭比》是今年全球賣座第一名的電影，「粉紅高跟鞋 vs.勃肯鞋」的畫面，就此深印在超過1億3千萬位買票進場觀眾的腦海中。

將商品、品牌形象，置入電影《芭比》的劇情裡，只是勃肯超級行銷計畫的一環。

擁有2億9千萬社群媒體IG粉絲的超級網紅坎達兒．珍娜（Kendall Jenner）與奧斯卡影帝李奧納多．狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）傳出緋聞的超級名模吉吉．哈蒂（Gigi Hadid），以及身兼《芭比》製片與主角、瞬間晉身億萬富豪俱樂部的瑪格．羅比（Margot Robbie），還有遍布世界各國的當地明星、網紅、超模，都狂曬她們各種名牌服飾，搭配勃肯鞋的穿搭照片。

然後就是傳統媒體與電商網路排山倒海的報導、轉傳，時尚品牌的聯名合作、時尚雜誌的封面人物，以及如水銀瀉地般的一鍵購買銷售，讓勃肯鞋因此席捲2023年的涼鞋市場。

2022年，勃肯鞋在全球銷售超過3千萬雙，營收13億美元，而電影《芭比》全球熱映高潮未退，公司預估今年前9個月的營收又增長16％，全年有望賣出超過3千6百萬雙鞋子。

品牌形象幾經轉折

迎來市值成長

這一切，都是為了10月11日新股上市的首次公開募股（IPO）。

金融市場的傳統投資人都會質疑：「賣涼鞋的公司，能值多少錢？」的確，勃肯要創造「百億美元奇蹟」，可以說是「炒股票」，也可以說是「創造企業價值」，總之，勃肯的新股上市非常昂貴，預計集資16億美元的現金，市值挑戰百億美元，是僅次於耐吉、愛迪達、李寧等，全球排名第5大市值的運動鞋公司。

然而，前4大公司都有全面的球鞋與運動服產品線，勃肯則是獨沽一味的涼鞋。另外一家專注在軟底涼鞋的卡駱馳，營收、獲利都超過勃肯，但是公司市值只有約50億美元，本益比僅8倍。

不過，近250年歷史的勃肯鞋，的確有全球獨一無二的故事。這家由德國鞋匠約翰．亞當．勃肯（Johann Adam Birkenstock）在1774年創立的鞋廠，有著德國企業腳踏實地的DNA。勃肯家族花了120年，才從德國農村的家族工作坊，走到法蘭克福開設鞋店，然後熬過一次大戰、二次大戰的炮火，在二次戰後的全球經濟大重建潮之下，成為銷售歐洲的涼鞋品牌。

勃肯公司的歷代經營者，都堅持合腳、舒適的最高價值，主要客戶是醫院的醫護人員。成天站立的醫師與護理人員，都需要一雙合腳、穿脫方便的涼鞋。

勃肯鞋一直到1966年才被帶入美國市場，當時高齡快兩百歲的它，到了美國後被賦予新的品牌形象。1960年代從美國加州吹起的嬉皮風，年輕人留長髮、吸大麻、高舉反戰標語，穿上勃肯涼鞋在大街上到處晃蕩，成了自由、獨立、反傳統的標誌。

美國第一代的勃肯鞋粉絲，現在都已經是7、80歲的阿公、阿嬤。他們當時熱愛勃肯鞋，就是為了傳達反建制、反對浮誇的巴黎時尚帝國、反抗電視與好萊塢的行銷制約，以及追求回歸自然的基本價值。老嬉皮們絕對無法想像，50年後的今天，勃肯鞋竟然回到華爾街與LVMH的掌控，甚至讓嬉皮最厭惡的芭比娃娃穿上勃肯鞋，還藉此賺進數千億元的財富。

蘋果創辦人賈伯斯生前也是穿著勃肯鞋趴趴走的老嬉皮，如果他還在世，記者們一定會抓著他，問他對於勃肯鞋的代言人變成芭比娃娃、超級名模的感受。

當然，勃肯鞋不是到今天才搞名人代言，早在1990年代，就讓當時排名全球前五名的超模凱特．摩絲（Kate Moss），穿上勃肯鞋登上時尚雜誌封面，也因此才讓勃肯鞋進入全球鞋業的A咖俱樂部。過去30年，德國老家族的經營者也耗費大量行銷預算，創造勃肯鞋的時尚感，從范倫鐵諾到迪奧，幾乎所有時尚品牌都曾經與勃肯鞋聯名，設計獨家限量的時尚鞋款。

2019年，演技派演員法蘭西絲．麥朵曼（Frances McDormand，曾獲奧斯卡最佳女主角獎）穿著勃肯鞋，走奧斯卡獎的紅地毯，更打造了勃肯鞋取代鮮紅的高跟鞋，成為頂尖社交亮點的品牌形象。

從德國農村下田的農鞋，到歐洲醫院護理師的工作鞋、美國嬉皮腳上的反體制鞋，一路走到奧斯卡紅毯，最終成為芭比娃娃面對真實人生的選擇。勃肯鞋走過的路，還真是獨一無二、充滿轉折的奇幻之旅，比起《芭比》的電影情節還要精采。

違反財務基本原理

股價由大股東決定？

當然，就算勃肯鞋擁有舉世獨一無二的故事，畢竟也就是一家販賣涼鞋的公司，最終它還是要回答：「為什麼值1百億美元？」憑什麼它比其他產品線更完備、銷售額更高的球鞋公司還值錢等終極問題。

其實答案也不複雜，9月剛剛上市，由軟銀集團創辦人孫正義主導、已有50年歷史的科技老廠安謀（Arm），營收盈餘多年未曾增長，卻以本益比1百倍的估值，總市值5百億美元上市。勃肯背後的大股東是全球首富阿諾特，財力比孫正義還雄厚，還有高盛、摩根大通、摩根士丹利等華爾街巨頭擔任承銷商，再加上挪威主權基金同意入股，勃肯以接近耐吉、露露樂蒙（Lululemon）的估值上市，要維持一百億美元的市值，並不是難事。

美國聯準會（Fed）暴力升息，打斷了無數新創公司的上市路，2023年全球新股上市件數與募資金額暴減，卻意外給了安謀、勃肯這樣老公司的新股上市窗口。這兩家公司都以違反財務基本原理的天價上市，卻沒有泡沫大跌的風險，正好說明一個投資學教科書上漏寫的天條：「股價是由大股東決定的。」

當你腳踩勃肯鞋，揣測一雙2、3千元的涼鞋是否值得的同時，或許可以再多回想勃肯鞋從德國農夫一路走到芭比娃娃腳上的故事，再體驗一下勃肯股票上市，創造一百億美元財富的財務幻術，就能瞬間了解電影《芭比》的關鍵台詞：「穿上勃肯鞋，體驗真實的世界」的無盡深意！

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

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