蘋果、微軟、特斯拉前進東南亞 專家：7億人口是全球第4大經濟體 但要注意這件事

【文/彭蕙珍】

美中角力戰造成世界的變化，最近美國重返亞洲，想在亞洲建立新盟友和舊盟友，新盟友包括日本、韓國、菲律賓，舊盟友如越南等國。 謝金河在《數字台灣》節目中指出，美國將東協當成分散中國重要的生產基地，以美國前5大科技公司為例，iPhone在印度的生產比重在2025年提高到50%。微軟、Google、亞馬遜、特斯拉，都到印度。 他認為，每個國家都會選擇對自己最佳利益的一方，「如果選錯邊可能國家的命運會帶來非常大的影響。」 此外，這幾年中國產業鏈紛紛外移，台商前進東南亞設廠，有便宜勞工，加上政策補助，都有利東南亞經濟的成長。

謝金河指出，他這次到泰國發現，泰國也在缺工，東南亞國家，如柬埔寨、寮國等，都變成廉價勞力的供應國，尤其緬甸最明顯。

其實，早在1990年李登輝總統就鼓勵台商南進，然而1994年朱鎔基匯改政策，人民幣大幅貶值，台商全都西進。

「從1994年之後，整個東南東協國家就整個沉下去了，現在慢慢重新開始又有起色了。」加上，美國財政部長葉倫不斷強調「友岸外包」（Friendshoring），越南變成非常重要的新生產基地。

台商前進泰國 印度吸引美企

「這一次我到泰國去看，泰國也開始有很大的變化，所有印刷電路板（PCB）幾乎要需要去泰國，以前只有泰鼎，在現在從大陸出來也很多，這個變化我相信正在加劇。」

他強調，泰國以前只靠觀光業，最近正在快速的工業化，像是很多工業區都在加雇員工，如泰金寶，光是緬甸員工就有6萬多人。

另外，微軟、Google、亞馬遜、特斯拉，都到印度，「最近我在看一個數字，中國的GDP在1989年是1兆美元，去年是18兆美元，成長17倍；印度花了很長時間，去年底是3.17兆美元。我要觀察10年後印度到底多少？中國會多少？這是未來世界變化大局當中．一個非常值得關注的焦點。」

中國拓展盟友 金磚11國

謝金河表示，美中在東南亞的角力相當明顯，中國也動作頻頻，如中亞峰會，中國希望將中亞五國聯連結在一起，習近平前陣子到訪南非。「以中國為主的金磚五國，再把阿根廷、沙烏地阿拉伯、伊朗、埃及加進來，現在變成金磚11國。」

淡江大學陸研所教授洪耀南指出，中國現在希望將金磚五國變成11國。同時，在金磚五國裡，印度跟巴西是搖擺的，可以親美也可以親中。

他表示，中國一直希望能建立單一貨幣，就是以人民幣為主。2009年中國跟阿根廷簽訂本幣互換協議，就是用人民幣清算兩國貿易，今年將額度擴充到1200億人民幣。然而，就在簽完擴充的隔天，阿根廷就將錢拿去換美金，因為要還債。

「中國整個要建立盟友、盟邦，但是這些盟友在債務陷阱當中，對中國不是雙循環，而是雙陷阱。所以，中國現在要做防火牆。這都是連動關係，不是只有把盟友變得越來越多，就足以對抗，在選擇上應該是會有一些陷阱存在。」

東南亞製造崛起 人口年輕有活力

洪耀南表示，東協十國大概有7億人口，產值大約2兆美元，如果將它變成一個國家，是全球排第四的經濟體，又有年輕的勞動力，優勢很多。這10年來東南亞發生很大的變化，包括供應鏈的轉移，讓東南亞國家製造業慢慢興起。

「東南亞國家過去常講是勞力輸出，這些勞工學到了技術後回國，讓國家的經濟變得更好。這些人不一定受很高的教育，但是技術成熟；另外，泰國雖然是勞動力輸入的國家，他輸出到台灣，但是從緬甸、柬埔寨輸入勞工去泰國。」

他說明，這些國家的整體勞動充滿了活力，是很多台商現在選擇投資地點。加上，泰國政府不會跟台商競爭，又比較自由。「7億人口是一個很大的市場，也是很大的工廠，所以現在東南亞大概是台商在佈局當中，不管是第一波布局，還是現在的佈局，都充滿了機會。」

文藻外語大學東南亞學系教授顧長永表示，到東南亞很有機會，因為正在發展當中，就像青少年，他當然有非常大的潛力空間。「不管是任何國家，它基本上都充滿了人力，還有資源，所以它的發展潛力是非常大的，這是毫無疑問的。」

第2點會有一些挑戰，東亞國家除了有比較稍微民主體系之外，有一些威權體系政府，會受到民主力量挑戰，就會造成政治上的摩擦或動盪，如泰國、緬甸，「商人他當然希望來一個穩定的投資環境，才可以比較做永續性的發展。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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