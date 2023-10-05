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麥卡錫遭罷免掀政壇「內戰」！美股狂跌、罷工潮 謝金河：接下來投資要小心

聯合新聞網／ 今周刊
今周刊提供
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【文．謝金河】

麥卡錫震撼

今天一大早的新聞以美國眾議院議長麥卡錫被罷免最令人震驚，這是掀起美國政壇冷內戰的序幕，美國政黨的惡鬥可能延續到總統大選。接下來的預算案，美國政府會不會關門？汽車工人的罷工，都會為金融市場帶來震盪，可能偏向負面。

麥卡錫被罷免，率先衝擊的是美國股市，道瓊工業指數大跌430.97，把今年以來的漲幅全部蒸發，美元指數上升至107.348，美元指數從7月的99.578往上走高，意味了避險的資金往美元走，這個情況跟去年元月美元大漲，股市大幅下跌如出一轍，可怕的是亞洲貨幣更弱。

去年美元指數最高到114.778，新台幣到32.335，人民幣到7.327，這次美元指數在107.348，距離上一波高峰還有很大差距，但新台幣到32.432，人民幣也貶到7.349，成為亞洲率先創新低的貨幣。相對日圓還未跌破去年的151.94，韓元在1354.73，距離去年的1446.37仍然很遠，新台幣與人民幣雙雙走低，看起來很值得探究。

另一個是美債殖利率一直上升，10年債今天到4.821，30年債到4.945，意味著市場對降息期待落空，看起來11月再升一碼可能性大。美國FED利率將上升到5.5到5.75%之間，這也意味著股票的投資價值將被壓縮，企業如何創造比5.5%的報酬更高？這是高難度挑戰。

圖擷取自謝金河臉書
圖擷取自謝金河臉書

強美元及債市高殖利率，這會困住股市的表現空間。美國利率降不下來，中國資金外逃壓力更大，房地產泡沫更難解決。現在又加上石油減產造成價格上漲的壓力，本來第四季都是有利股市上漲的季度，今年看起來所有變數都集中在這裡，接下來的投資必須更步步為營！

本文授權自今周刊，原文見此

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