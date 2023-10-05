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10月新股紅包！這檔抽中賺十萬 達發申購這天起跑 它為何股價這麼高？

聯合新聞網／ 今周刊
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【文．胡肇芳 整理】

10月新股紅包開抽了，這次不要錯過！聯發科(2454)小金雞達發(6526)將在10/19掛牌上市，將於10月5日公開申購，承銷價為434.84元，若以週二(10/3)興櫃收盤價541元計算，中籤投資人估賺10萬6160元，報酬率24.4%。

IC設計龍頭聯發科又孵出1隻小金雞，去年才登錄興櫃的達發科技，已於今年第2季獲證交所的上市同意，預計今年10月底前轉上市。週二(10/3)完成競價拍賣，承銷價為434.84元，預計10月5至11日進行公開申購、10月13日抽籤，若以週二當天興櫃收盤價541元計算，中籤投資人估賺10萬6160元。不過，若以週三(10/4)興櫃盤中價520元計算，幸運中籤者可望現賺8.5萬元。

《今周刊》7月曾報導，達發科技有兩大事業群，分別是AIoT先進技術（人工智慧物聯網＋GPS）與全球網通基礎建設，都有超過20年的深厚產業經驗，基於有疊代、有門檻的技術，持續累積並投入高價值、高毛利的晶片研發。

達發科技董事長暨總經理謝清江表示，「達發科技是人工智慧物聯網及網通基礎建設的 IC 設計公司，是聯發科技布局的重要一環，集團有龐大的平台與資源，是我們重要的後盾。」

從2017年至2022年，達發5年來營收累計躍升274%至187.8億元，毛利率也從31.2%一路拉升至48.1%，與今年第一季母公司聯發科的48%不相上下。

股票申購是什麼？

股票申購（股票抽籤），俗稱抽股票，以上市（櫃）現金增資來說，為公司為了募集營運所需資金，提供一定額度的股票張數供股民申購，而申購價格常會低於市場價格，所以會有「價差」產生。

股票抽籤有哪些類型？

可參與股票抽籤的類型，可分為上市現金增資、上櫃現金增資、初上市、新上櫃4種。

如何申購股票？

比較簡單的方式，就是下載券商APP，只要在股票可申購期間，登入券商電子下單APP，找到「股票申購」按鈕，按下去就完成了，但是一定要記得在扣款日前放入足夠的申購股款。

本文授權自今周刊，原文見此

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