謝金河：對岸從地下匯回台的錢 多到無法想像！陸資金逃殺 他點「3市場」沒看壞理由

【文．鄭鴻達】

談及近年全球資金流向，呂張投資團隊總監呂宗耀分析，觀察自2020年8月至2023年8月，從中國股市流出近1700億美元的資金，他更提示投資人有3個地方的股票市場「一定不要悲觀」看待。 這3個股票市場，分別是日本、印度與台灣。 呂宗耀分析，這段期間，日本股票市場流進407億美元、印度流進170億美元，台灣則是流進近120億美元，雖然他不知道是不是從中國流出的1700億美元流到這三個地區，但他強調日本、印度和台灣三個地區股票市場的未來，「我相信你沒有任和理由去看壞它」。

看美國資金流向 呂宗耀：有往大型科技公司集中化趨勢

在周日（10/1）播出的《數字台灣》節目中，財信傳媒集團董事長謝金河邀請呂宗耀在節目上，分享其「關鍵投資報告」，討論近期全球投資「江湖四大門派」，包含美國、中國、歐洲及日本的投資大勢。

其中，謝金河問及呂宗耀近一年研究市場的心得，尤其在全球資金流向部分。呂宗耀表示，全球資金可從三方向觀察，包括美國、中國與日本的角度，美國資金這一兩年來出現大型集中化，尤其出現在大型科技公司集中、一支獨秀的現象。

呂宗耀分析，在上半年為止，美國的中小企業聲請破產家數高達近3000家，較去年增加68%，這不只是在美國發生的現象，英國的中小企業的破產也在加速，創下近14年新高，德國也創下近7年新高。

呂宗耀說明，代表美國國力的S&P500指數，其中前13大公司手中握有現金超過1兆美元，占S&P500大公司所有現金存量2.6兆美元的40%，這表示目前的投資或企業經營呈現出資金集中化的程度很高。

他說，美國大型科技公司在第2季獲利年增率，一下子成長到兩位數，因此他提醒台灣投資人，在目前如此的人工智慧（AI）狂潮下，一定要檢視所投資的公司現金流夠不夠強，以及是否有如美國的資金集中化現象。此外他提到在台灣，ESG相關的公司也是非常主流的投資標的選項之一。

看中國資金流向 呂宗耀：房地產總值達GDP 4倍、成翻身難點

對於中國資金流向的觀察，呂宗耀表示，2021年初中國的房地產總值是60兆美元，但中國2020年底GDP僅近15兆美元，亦即中國有14億人口總量，其房地產總值竟是該國每年14億人口經濟生產總量的4倍，因此「這4倍」是中國在災難中很難翻身的重點。

呂宗耀分析，若將美國當成中國的天花板觀察對象，美國2002年時GDP達22兆美元，當時其房地產總量是35兆美元，倍數僅約為1.5到1.6倍，若將這倍數當成指標，理論上中國的房地產總值不應超過其GDP的1.6倍，也就是大約24兆美元。

因此呂宗耀表示，從上述指標來看，目前中國還有總值36兆美元的房地產要消化，哪怕是以2023年中國的GDP總值18兆美元，在健康的體質下都要消化2年，因此閱讀中國的經濟，單不動產這塊的災難，就足以讓投資人思考中國未來的麻煩。

▲呂宗耀分析中國與美國房地產及GDP總量的關係。擷取自《數字台灣》

美國股市總值達GDP兩倍前景好 中國連0.7倍都不到

至於動產部分，呂宗耀表示高風險資產代表一國繁榮指標，尤其是股票，美國現在GDP是24兆美元，其股票市場總值46兆美元，可算成約2倍，亦即該國往前開拓的能量、矽谷催化人類未來夢想的寄情和期待的比例來到「2:1」，等於美國3.32億人口在高流動、高風險的資金可堆出GDP總產值2倍。

呂宗耀表示，這塊比例的意義要與不動產反過來看，目前中國的比值連「1:1」都沒有，目前中國GDP總值約18兆美元，若不算香港，其股票市場總值約11兆美元，大約0.67倍，連0.7倍都沒有，因此就能藉此看出該國的資金如今有多大困境。

中國股市流出資金達1700億美元 反觀有三股票市場「沒理由看壞」

不僅如此，呂宗耀觀察從2020年8月到2023年8月的資金流向，自中國股市流出資金近1700億美元，不過反觀有3個地方的股票市場，包括日本流進資金407億美元、印度流進170億美元、台灣流進120億美元。

因此呂宗耀強調投資人對這三個股票市場「一定不要悲觀」，雖然不知道中國流出的1700億美元，是否有流到上述3個股票市場，但是他相信，就日本、印度、台灣三個股票市場的未來，「我相信你沒有任何理由去看壞它」。

老謝：中國房地產調整之路既難且長 資金回台多到無法想像

謝金河結論表示，首先，中國房地產未來的調整之路「會非常困難且漫長」；第二，美國市值龐大的公司，尤其是MSCI指數中的蘋果一家企業，就比中國的科技公司還大，因此美國大市值的企業力道非常強大。

第三，謝金河表示，台股今年最大亮點是資金透過四面八方，包括從中國的地下匯兌管道回到台灣，「錢多到無法想像」。他分享，最近很多企業老闆告訴他，過去兩年從中國將資金匯回台灣成本約為1%至2%，今年變成7%到8%，較難匯的更高達12%以上，但「愈難匯的錢出來愈多。」

因此，他表示在馬政府時代，兩岸關係非常好，但台灣的錢、台灣的人都往中國跑，但如今中國經濟面臨很大挑戰，過去在中國賺很多錢的台商將資金匯回台灣，對台灣經濟包括房地產等方面帶來非常巨大的影響。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

中鋼苦吞連9黑、外資投信聯手賣！買在40元虧快4成要攤平？「套10年不如去換這2檔ETF」

宏達電(2498)一直沒表現，為何我卻選擇不賣？外資券商副總經理：看好王雪紅正在做的這1件事

友達204億收購德商BHTC，彭双浪：我們不再只是顯示器廠！股價開高歡慶，重要題材能走多久？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】