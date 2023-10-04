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「味全催生，和泰養大」60歲新竹包材廠 從食品、藥品到半導體還跨足航太？

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／唐紹航
攝影／唐紹航

【撰文‧黃阡阡】

成立一甲子的老牌包材廠大全彩藝，橫跨國內食品、醫療、電子產業等包材代工，甚至拿下電子業過半市占的包材生意，疫情後喊出營收、獲利雙位數成長。

在大全彩藝位於新竹湖口、近乎無塵室等級的廠房裡，機台上輸送用於電子產品的軟式包材袋，正一個接著一個裁切，成為護國神山台積電、聯發科、日月光、輝達使用的包材，甚至它還拿下國內電子業包材過半的市占。

很難想像，大全彩藝從傳統的食品包材發跡，一路進階到醫療，甚至是半導體業。去年營收逾10.4億元的它，已是國內電子業包材領域的龍頭。

「我們是味全生的，和泰養的。」大全彩藝總經理張志豪笑著解釋說，可能外界對大全很陌生，所以這樣講會比較清楚，「我們的創辦人就是味全食品創辦人黃烈火，當初因為他要做食品包材的生意，創立大全彩藝。」

味全生、和泰養 卻低調營運

時間回到1963年，黃烈火創立大全彩藝為的是垂直整合，讓大全能接下味全食品的軟式塑膠外包裝生意，即在過去味全新北三重廠周邊的新莊，建立大全的丹鳳廠。

有了老字號食品廠當靠山，大全在開張後的1960年代，把食品包材的生意做得相當穩定。

張志豪不諱言，當想進一步擴大市占時，身為味全旗下子公司，要承攬其他食品廠的包材生意就不是那麼容易，因此黃烈火將大全改由和泰汽車持股約4成，「所以這幾十年來大全的發展，是和泰汽車在幫助我們，也就是為什麼我都會說大全是和泰養的。」

翻開大全歷任董事長名單不難發現，除了黃烈火以外，已故和泰集團總裁蘇燕輝、黃烈火長子黃克銘等，都曾任大全董座，而現任董事長不僅是黃家第三代的黃志誠，總經理張志豪過去也是老和泰人。

只不過這家有著「和泰DNA」、年營業額超過10億元的包材廠，多年來低調營運，鮮少人知，近4年更受惠半導體業的帶動，s電子類包材營業額每年均交出超過雙位數的成長。

大全過去的發展共分為三個主要階段，從食品包材起家，在1960年代主要發展的生意，都是食品包材，當和泰成為大股東後，市場很快被打開，除了一路拿下統一、乖乖、聯華食品、光泉、養樂多等耳熟能詳品牌的包材代工，70年代再延伸往洗衣精、溼紙巾等日用品領域，坐穩食品與日用品包材大廠的地位。

潔淨度領先 跨入醫療、電子

1986年時，和泰評估綜效下，決定將當時位於新莊的大全，改為更需面對消費者的國都汽車（和泰經銷商之一）丹鳳營業所，至於大全則遷址至新竹湖口，並在遷址後的80年代，升級做醫療包材代工。

「像是『斯斯』感冒膠囊的外包材，也是大全做的。」張志豪透露，在醫療相關包材需求開始成長後，大全製造包材的能力，也隨著產業需求升級，陸續接下輝瑞、葡萄王、永信藥品等醫療產品的外包材，「像是過去藥丸的外包裝就是在這段時間開發出來，時至今日，保健食品的市場仍在不斷成長，醫療相關包材對大全而言，依舊是很重要的一環。」

張志豪回憶，跨入醫療產業主要是當時國內生技業崛起，像產製斯斯的五洲製藥開始有包材需求，評估大全的廠房潔淨度與技術，在國內較為領先，讓大全自然有機會拿下醫療包材的訂單，「但為了配合藥物穩定測試，前後也耗時超過一年的時間，做研發、確認。」

成功跨入醫療包材市場後，過去擔任味全副總經理、時任大全董事長的張景涵接著提議，大全應該要勇於跨入不同的產業，尤其瞄準當時正在興起的電子產業。

沒想到，跨入電子產業的門檻，卻比跨入醫療包材還要來得高。

「我們做的不是什麼晶片的關鍵材料，卻可以說是不可或缺的那一環！」張志豪解釋說，大全做的是半導體出貨時最外面的包材，外頭只有印刷警語標示，看似比食品包材來得單純，「但實際上電子包材需要一道防靜電的塗層，否則在運送時產生靜電，會讓產品報銷，而這個塗層就是技術所在。」

2000年，大全決定投入電子包材市場後，開始陸續接下部分電子包材的訂單，但即使當時潔淨度已領先業界，依舊無法滿足半導體客戶的需求，幾年後決定在新竹湖口擴廠，斥資約兩億元打造一座無塵室等級的包材廠。

不料，2008年新竹第二期廠房落成後，隨即碰上全球金融海嘯，眼看著國內電子業訂單大幅衰退，剛落成的廠房也沒辦法立即派上用場，正要起飛的新商機隨即蒙上陰霾。

所幸，受惠母公司和泰，以及過去累積數十年穩定的食品產業，大全依舊挺過這個難關，且當初為了電子業擴建的第二期廠房，也成了全台包材業第一座Class 10000的無塵室廠房，有助接下更高附加價值的訂單。

「當時沒有包材廠願意投資做這樣的設備，所以過去半導體業只能向國外進口包材。」張志豪直言，當大全有了這樣的設備與技術後，「產品的價格與運送的時間，都能大幅減少，讓國內半導體大廠願意把訂單交給我們。」

如今IC設計的聯發科，晶圓代工的台積電及聯電，封測廠日月光，甚至輝達等指標大廠，都是大全的客戶。目前已手握超過兩百家電子半導體廠商的包材生意，營收占比四成，也是目前的主要獲利事業。

據軟性包材廠永聯豐總經理特助陳炳辰的觀察，大全在台灣是老牌包材廠，有不少包材廠也都是大全員工出來創業的，替業界培養不少後起之秀，其掌握的技術，在電子包材領域領先且專精。

拋三大策略 迎新成長曲線

「國內市場相對飽和、穩定，這幾年我們推出三大新策略，首先，我們到北美市場去布局。」張志豪透露，2014年大全在北美設立分公司後，這幾年看準「美國製造」趨勢，陸續在疫情期間透過收購方式，相繼在加州、田納西州、佛羅里達州、麻塞諸塞州等地插旗，合計共有5家北美包材廠，並成功開拓航太包材的新市場，包括波音等航太公司，都是它的客戶。

除了開拓新市場，大全也在國際ESG（環境、社會和公司治理）的趨勢下，開發環保材質，超前部署新產品。2019年，大全在新竹廠現址再投資4億元，建設第三期生產廠房及淋膜機台，並增添更高規格的R-RTO（旋轉式蓄熱燃燒廢氣分解系統）空汙防治設備，在今年9月全新落成。

張志豪自信地說，「不要看我們（大全）老，我們在環保包材領域也走在前頭，這類環保材質的價格是一般售價的六倍，已有重視ESG的客戶下單，是國內技術與設備相當先進的包材廠。」

更重要的是，大全開始發展車用零組件特殊材料的新生意，和泰汽車董事長黃南光在廠房落成典禮時提到，「大全彩藝雖非汽車相關事業，但這幾年致力於汽車相關零件用的薄膜材料開發應用，漸向汽車相關事業靠攏。」

「大全確實朝車用電池材料供應商的方向前進！」張志豪強調，公司的中長期階段，不再局限於傳統包材，反而著重在複合膜多元應用的研發，開始配合客戶開發電池鋁塑膜、電池芯隔離膜與抗靜電膜等產品研發。

不以食品包材大廠自滿，大全懂得在事業高點時，勇於進階到難度更高的醫療、科技包材，更憑著這樣的創新能力與新市場應用，讓這家成立一甲子的「和泰小金雞」，不只走過金融海嘯、挺過新冠疫情，穩居台灣電子業包材龍頭，如今再迎來海外布局與環保包材等新成長曲線。中長期有掛牌計畫的它，有機會成為資本市場下一個明日之星。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1398期)

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