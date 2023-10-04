他一路辦學校讓女兒讀！41歲被資遣後投身教育 已助7成高中生進世界百大名校

【文．彭蕙珍】

「我不到40歲頭髮就白了。」泰國台商威爾斯國際學校創辦人兼校長張耀浪年輕時就被東帝士集團派駐泰國，那是東帝士最風光的年代。直到1997年亞洲金融風暴，泰銖貶值，泰國三大銀行倒閉。苦撐3年，東帝士於2000年宣佈破產。 「公司花320億讓我們學到一堂課。」那年他41歲，對未來感到迷茫之際，一位朋友邀他合夥辦幼稚園，因而踏入教育業。一路從幼稚園、國小、國中辦到高中。 目前威爾斯國際學校有1200位學生，獲得美國加州西部院校評鑒協會（WASC）認證，是泰國少數同時提供AP（美國大學先修課程）與IB認證（國際預科證書課程）的學校。 2020年「The Top Tens網站」評比，獲「泰國最佳國際學校亞軍」殊榮。他期許威爾斯國際學校更上層樓，現計劃在泰國上市、明年進軍美國納斯達克。

張耀浪的人生可說得上是相當傳奇。逢甲大學紡織研究所畢業後進入東帝士集團，派駐泰國蓋化纖廠。他原以為未來會一帆風順，無奈公司受亞洲金融風暴波及而負債，被銀行團接管後，他選擇資遣，因為想留在泰國發展。

「那時女兒3歲，兒子1歲半，我該怎麼辦？」他努力尋找下一個機會，並決定未來要做的事有3個重點：不受景氣影響太深、收現金、不和中國有價格競爭。

為了愛女 中年投身教育

2000年，張耀浪的女兒3歲，正要上幼稚園，他和太太參觀幾家國際幼稚園，「校園不怎麼樣，收費卻很貴。」他心想：「如果自己能辦幼稚園該有多好？」一位新加坡朋友此時邀他合夥，成立「威爾斯國際幼稚園」。

▲張耀浪為了女兒(右二)投入教育，她在威爾斯國際學校從幼稚園小班（K1），讀到高中（G12），2017年回台，進入台大法律系，2021年畢業。今周刊提供

他說，泰國政府在亞洲金融風暴後深刻反省，提出三項政策，一、開放醫院；二、修改銀行法，讓外國人投資；三、開放國際學校，期許泰國成為東南亞國際教育中心。

「泰國將教育當成產業，允許私立學校可以獲利，學校可以自由買賣。」去年底，泰國已有250間國際學校，他有感而發道：「泰國政府對國際教育中心的規劃，現在真的成氣候。」

被家長追著 從幼稚園辦到高中

起初，張耀浪不懂如何經營幼稚園，他本以為「學校設立了，學生自動就會來。」沒想到，第一學期開學只有5個學生（包含女兒），大感震撼。

於是，專注投入經營，第一個學期結束，招收到30名學生，第二年收60~70個學生才開始獲利。

「幼稚園開了2~3年後，家長問怎麼沒有小學？」他積極找校地，學校選在泰國最熱鬧的素坤逸路（相當於台北市忠孝東路二段）。

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「學生念到小3、小4，家長問，怎麼沒有中學？我們讀習慣了，不想換學校。」在離國小地鐵站大約三站的地方興建國中，其後再辦高中。他笑道，自己是一路被家長追著，從幼稚園辦到高中。

「能進國際學校的家長不怕貴，要讓小孩受最好的教育，念國際知名大學。」2010年張耀浪的考驗又來了。威爾斯國際學校沒有取得國外認證，高中畢業想申請國外知名大學，該怎麼辦？

因國際認證這件事，他坦言，當時確實流失不少學生。

申請WASC 7成高中畢業生申請到名校

一次校務會議，他向教職員下達兩個指令，一、盡快成為泰國前10大名校；二、讓高三學生畢業後順利申請到全世界100大學校，「我給你們3年時間，沒有達到，大家就拿不到合約。」同時，提出支援，「需要什麼教學資源和設備，100%支持。」

想取得WASC認證的學校並不容易，他解釋：「WASC有一些守則，會從美國派專人來校輔導、確認5件事，第一是教學內容，第二是教學品質達到要求，第三是師資，第四是董事會對教學的支持，第五是設備。」

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2012年威爾斯國際學校取得美國加州西部院校評鑒協會（WASC）認證，「有了WASC認證，並在畢業證書蓋章，就能獲得全世界大學認可，尤其美國知名大學。」

目前，泰國威爾斯國際學校高達7成高中畢業生，申請進入世界百大大學。

2016年有AP（大學先修課），自此，每年都有學生申請到全世界排前5名大的名校，像是加州理工大學、康乃爾大學、普林斯頓大學等。2017年再開IB認證，學生未來若想申請到英國、澳洲讀大學，有很大的幫助。

「泰國學校有淘汰賽，一定要擠進前段班才能存活。」

零負債辦學 在泰國上市

為了活下來，他不間斷的投資，「教育是良心事業，想要有好的教學品質，每年都要投資硬體，如一台10萬的智慧白板，每間教室有冷氣、空氣清新機、電腦每年升級。」最近更在新的校區興建國際級體育館及游泳池。

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「我們每年都會提供學生獎學金，教職員工每年加薪5%~6%，福利相當好。」在學費部分，他指出，威爾斯國際學校的學費是LV，不是香奈兒、愛馬仕。

投入教育逾20年，他以穩紮穩打的方式辦學，目前只有4個校區，而且零負債，「我告訴自己，不管生意做大做小，我都不借錢，所以發展得比較慢。」

▲張耀浪（右）是僑務委員。今周刊提供

最近因為投資新校舍，至少要花15億，才首度和銀行打交道。

張耀浪在2017年原打算回台上市，受疫情影響，現選擇留在泰國上市。他很看好泰國教育發展，並期許威爾斯國際學校成為世界級名校。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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