台灣每4人就有1人投資ETF！外商投信搶食大餅 臺指公司是背後重要推手

【文．李瑞瑾】

ETF成為台灣投資人新寵，自2018年ETF資產規模正式超越共同基金後，仍持續水漲船高。如今台灣ETF資產規模已來到3.2兆元、受益人破550萬人，也就是平均每4人就有1人投資ETF。

看準台灣投資人偏好，外商投信業者也紛紛加入戰局搶食這塊市場大餅，同時瞄準投資人最愛的「台股標的」進場。

台灣ETF成長動能強 勝過主動基金與全球趨勢

台灣ETF市場成長動能遠高於共同基金，與全球市場相較亦明顯高出許多。根據投信投顧公會統計，台灣共同基金規模10年來成長幅度為48.3%，同期間ETF規模則暴增14.95倍，年複合成長率分別為4%、31%。若對比全球共同基金與ETF的成長率，也可見台灣ETF規模成長幅度相當驚人，成為吸引外商投信業者搶進的最大誘因。

台灣/全球共同基金與ETF資產規模成長比較

備註：資料時間2012/12/31-2022/12/31 資料來源：投信投顧公會、IIFA、ETF GI 整理：李瑞瑾

外商搶占ETF市場 拓展通路居於劣勢

同時具有外商與本土色彩的富蘭克林華美投信，於2022年1月推出富蘭克林華美全球潔淨能源(00899)，成為外資投信切入ETF市場的首發先鋒，接著推出首檔多因子選股策略的富蘭克林華美臺灣Smart(00905)；來自新加坡的資產管理業者大華銀投信，在同年相繼推出大華元宇宙科技50(00906)，以及台灣民眾最愛的高股息ETF大華優利高填息30(00918)，訴求「填息」的策略如今亦獲市場認同。

到了今年10月，最大股東是日本第一大ETF發行商「野村資產管理」的野村投信，也將瞄準台灣科技產業強項，推出野村臺灣創新科技50(00935)，可見外商業者在台股ETF市場的戰略都下足功夫。

做為打入台灣ETF市場的首發梯隊，華美投信指數商品部主管林孟迪、大華銀投信業務暨行銷長張耿豪不約而同地認為，外商業者最大優勢是母公司的全球資源與投資經驗，同時提到了相同困境，也就是銷售同路不一樣的問題。

過去主動式基金多以銀行為主要銷售通路，投資人經由理專介紹後申購買進；ETF則是在集中市場買賣交易，鮮有理專推薦ETF標的、投資人主動性變高，因此他們指出，更需要加強與投資人的直接溝通，在知名度、產品熟悉度等方面，須更進一步地努力。

面對外商同業的競爭，資產規模為本土前三大的富邦投信目標凸顯優勢並維持成長。富邦投信指數暨量化投資處資深副總呂其倫指出，本土投信在證券端深耕多年，在推案合作、業務配合、溝通默契上更具優勢；此外，本土業者對台灣ETF市場的掌握、客戶黏著度上已耕耘多年，相較ETF後起的外商具備先佔優勢。然而，外商業者通常擁有集團豐富的海外商品經驗以及國際資源，只要學習曲線上來，實力仍不容小覷。

熟悉當地市場 臺指公司成首選合作夥伴

「台灣人愛台股」偏好相當明顯，觀察3家外商投信業者發行的ETF商品，可以發現都沒有放過台股標的。業者發行ETF，首先必須找到「追蹤指數」，指數可說是ETF的靈魂，更是成敗關鍵之一。

投信業者發行台股ETF，都選擇與臺灣指數公司合作編制指數，對於業者來說，除了臺指公司熟悉在地市場的經驗與法規之外，與審核商品主管機關的溝通過程也能更加順暢。野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治就直言，「我們的第一檔是台股ETF，因此選擇最了解台股市場的指數公司」。

臺灣指數公司副總陳文練指出，臺指公司一向以「深耕台灣」做為核心目標，對於台股的市場研究比國際指數公司更深刻，且更符合台灣投資人的偏好與需求。陳文練舉大華優利高填息30(00918)追蹤指數「臺指公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數」為例，表示國外並沒有「填息」概念，不追求高配息與填息，資產管理業者想與國外指數公司合作編制相關指數的難度很高，這便是臺指公司的優勢之一。

陳文練另表示，與國際其他指數公司相較，投信業者與指數公司合作可節省更多時間成本。臺指公司與業者溝通講求「效率」、「精準」，同時可依據台股市場經驗，提供業者更多指數編制建議，而其他國際指數公司，則大多以現有規則與模式搭配套用，較難嘗試新的選股邏輯。

ETF挑選有障礙 參不透選股邏輯看績效

面對台灣被動式投資蓬勃發展，指數公司也著力研發各種不同產業、選股策略的新指數，除與資產管理業者合作之外，國內外新趨勢、配合政策發展，都是指數研發的方向。但如今指數越來越多、編制規則越來越複雜，投資人該如何選擇合適自己的產品？陳文練表示，仍應以過去績效做為選擇標準。

當投資人問起「ETF該怎麼選擇好？」這問題時，許多專家常將「認同指數編制規則」做為首要選擇建議，但陳文練直言，實際上多數投資人都無法明確理解指數的選股邏輯，只能看成分股「有沒有熟悉標的」，透過指數去理解ETF是好是壞，還是有一定門檻。

因此，陳文練認為，以長年績效做為判斷依據可為最直觀的方式，如今也有許多新產製的ETF追蹤指數，可觀察後市報酬表現、波動風險等指標，再去選擇最適合自己的投資策略。

本文授權自今周刊，原文見此。

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