比00878還會漲！00915、0056、00918…11檔高股息ETF誰最有潛力？賺4成要先下車？

【文．林韋伶】

今年至今最幸福的一群投資人中，有許多應該是高股息ETF的持有人，原來買進想穩穩領股息，卻意外成為飆股。 像是凱基優選高股息30（00915）、元大高股息（0056）與大華優利高填息30（00918），今年以來繳出逾4成漲幅，表現比市值型ETF還要好。

觀察今年以來高股息ETF的表現，多檔都因為選入廣達（2382）、緯創（3231）、光寶科（2301）、技嘉（2376）等存股變飆股的標的，讓投資人實現股利與資本利得雙頭賺的夢幻劇本。

盤點今年以來漲幅最兇猛的高股息ETF三雄，00915、0056與00918分別繳出45.61%、42%與40.14%漲幅；綜觀全市場的台股ETF，僅少數中小型與科技產業型ETF表現更佳。

存股存到變飆股！高股息ETF今年來漲贏市值型ETF

此外，元大台灣高息低波（00713）、群益台灣精選高息（00919）與國泰永續高股息（00878）也分別有34.4%、33.14%，以及32.17%的漲幅。

圖片來源/今周刊。

值得注意的是，過往市場一直有一種市值型ETF爆發力大於高股息ETF的印象，但從今年以來的績效可看見，在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等大型權值股漲勢疲軟，甚至走跌的情況下，包括永豐臺灣加權（006204）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）今年以來漲勢都不到2成，顛覆投資人的既定印象。

除了報酬率表現亮眼，今年在市場資金青睞的推波助瀾下，台股高股息ETF的規模與受益人數，也都有明顯成長。

以凱基優選高股息30來說，基金規模與受益人數雙雙成長逾3倍；群益台灣精選高息ETF規模今年則爆發性成長2161.7%；高股息ETF老大哥0056與00878規模也雙雙破2000億元，分別增長約500億元與750億元，顯示出穩定持續配高息的台股ETF深受投資人喜愛。

高股息ETF超吸金 0056、00878規模雙雙破2000億

大華優利高填息30經理人徐慧芸表示，台股年初以來漲幅主要由AI相關議題帶動，AI產業鏈中的股票多是過去被稱為「牛皮股」的價值股，營收穩健，同時提供股利配發。

由於前幾年台股多由半導體等成長股帶動，在去年台股修正之後，價值股投資價值浮現，又加上AI技術的進步，帶動相關企業股價走揚，連帶使今年高股息ETF的表現相較亮眼。

徐慧芸表示，以目前大華優利高填息30的成分股中，科技股仍佔6成以上，顯示儘管不少個股上漲，但台股後市展望佳，加上AI相關產業才剛進入技術發展期，後市仍具投資價值。

另外，她特別指出，ETF的優勢就在於去除了人為因素的干擾，只根據指數篩選結果加入成分股。若投資人追求的是總報酬的長期成長與每季的股息收入，高股息ETF波動度相對較低，加上填息因子，也不用怕股息是左手換右手，建議居高思危的投資人可採分批布局策略進場。

台股即將邁入第四季行情，凱基投信則分析，擔心接下來市場震盪的投資人，不妨逢回低接上有攻下有守的高股息ETF，以追求股息價差兼顧的高股息ETF度過第四季的整理，並逢低卡位2024年的復甦行情。

高股息ETF怎麼挑? 高息、高填息、穩定配息是王道

凱基投信認為，市場震盪時期，能兼顧個股獲利品質，避開下行風險，同時追求股息收益的ETF選股機制，更能選出一籃子兼顧追求股息與價差的優質成分股，進而發揮分散風險與掌握企業獲利成長契機的效果。

在高股息ETF的挑選上，最吸睛的當然就是ETF配息金額與年化殖利率數據，根據台灣投資人的習性，在此兩數據上若能有好表現，就容易吸引資金轉進。但同一時間，群益投信建議，挑選高息ETF時，同時要衡量是否有穩定的高息配息政策、精選選股資本利得，以及填息能力的好表現。

群益投信指出：「現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨之水漲船高。因此，台股ETF成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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