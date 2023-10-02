靠「一線投資法」投資台股 他回測36年都賺錢：第四季分批進場、隔年1月立馬出場

【撰文／盧沛甫】

進行個股基本面分析時，相信投資人都曾遇過「獲利表現亮眼，但股價不漲反跌」窘境。全職交易人梁展嘉解釋，無論是營收、財報數據都有滯後性，若只仰賴公開資訊做買賣依據，很容易會錯過買進時機。梁展嘉透過多年台股投資經驗，自創一套「一線投資法」並於每年第四季執行，他強調：「這套方法回測36年都是正報酬！」

「當你知道業績很好的時候，通常是甚麼時間？」梁展嘉表示，投資人在評估一家公司的獲利時，主要依靠月營收與財報數字，然而這些數據對外公開時，往往距離結算時間好一陣子了，「通常個別公司月營收，必須等到下個月10號左右公告。」梁展嘉說。

基本面非金律，若單純依靠滯後指標做投資，可能長期套牢於股海中，梁展嘉以2000年2月的聯電為例，當年聯電獲利良好，股價更來到128元歷史高點，若投資人在當時買進，必須耗時21年才能回本，因此梁展嘉認為，除基本面外，通常需搭配技術分析，藉此掌握更好的買點。

在琳瑯滿目技術指標中，梁展嘉建議投資人掌握一項工具並深入學習即可。在梁展嘉回測觀察台股36年，他透過一條10日移動平均線，鑽研出「一線投資法」並以此作為進出場依據。

如何落實一線投資法？梁展嘉歸納七字訣：「一線，二式，三進出」。

一線：十日移動平均線

二式：每年台股第四季走勢，大致可分為盤整後一口氣向上突破的「沖天式」以及如同爬樓梯，慢慢向上滾動的「階梯式」

三進出：10-12月根據大盤跌破十日線分批進場三次，並於隔年1月大盤拉高，隨著大盤拉高後回檔10日線，將持股部位全數出清

「這套方法在台股的第四季適用，回測36年來，每年都是正報酬！」梁展嘉充滿自信的說。

累積多年交易經驗，在參與市場行情同時，梁展嘉強調，他會留意市場動態，篩選嚴謹資訊，作為執行一線投資法的判斷依據，至於2023年第四季行情怎麼看？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》。

本文授權自今周刊，原文見此。

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