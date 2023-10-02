租客媽媽最愛「女宿」！ 包租代管業者：男女混住滿意度最高

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聯合新聞網／ 今周刊
圖片來源／ingimage
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【撰文／盧沛甫】

買房交屋後，設計與裝潢是首購族重要功課之一，擁有多間出租房與自住房裝潢經驗的《一方生活共生宅》創辦人洪怡芳（Ruby）強調，即使很多人一開始會著重在房屋的風格上，但自住房裝潢重點應放在格局與動線。

七年級生洪怡芳踏入包租代管行業前，從未想過自己會接觸此領域，初始本想出國深造，卻在出發前的健康檢查，意外發現罹患甲狀腺癌，突如其來的噩耗，不僅讓她出國夢碎，人生規畫也就此不同。

留在台灣的她，為了生活開始做起賣衣生意，女裝電商經營15年有成，然而疫情爆發後，她笑稱服裝產業是「海嘯第二排」，由於出門打扮需求大減，使得女裝電商業績一落千丈，原本銷量亮眼的外衣賣不出去，只能轉銷售內衣、內褲、睡衣或一些生活用品。

在一次與同事間閒聊過程中，洪怡芳發現，不少同事趁疫情期間整修家中環境，居家裝修需求大增，促使她決定運用多年女裝業累積的設計美感出發，投入包租代管行業，運用原有公司員工轉投入創立《一方生活共生宅》。

新事業透過協助房東管理房屋，幫助租客找到心目中理想房子，經營中累積大量裝潢經驗，洪怡芳擅長打造出風格租房，贏得不少台北市租客好評。

她觀察：「很多好學校附近的出租房，媽媽幫女兒租房都會問：只租女生嗎？」全住滿女生，常是租客媽媽的最愛！但根據實際包租代管經驗：「男女混住，反而住客滿意度最高。」因為反而因此在環境清潔、住客規範、相互合作上反而有助益。

自住宅重舒適感　出租房重儀式感

「共生公寓裝潢就是舒服、簡單、乾淨！」她強調，租客來來去去，個人需求不盡相同，因此裝潢上會以簡約舒適的環境為主，另外共生公寓的租屋公共空間，洪怡芳習慣大膽用色，打造像咖啡廳、攝影棚環境，讓租客一回到家、一打開門，就有滿滿的儀式感。

反觀自住房裝潢，洪怡芳形容像「訂製一套專屬服裝」概念，她強調自住房屬於私人空間，無論收納、風格設計等，都該以自身習慣出發。在規劃過程中，不要把重點放在裝潢風格上，而應著重在設計適合自己的動線與格局。

「格局跟動線會影響到日常生活每一天！」洪怡芳以廚房與餐廳為例，建議設計動線時，盡量將兩者規劃一起，方便端菜或收拾碗盤等家務。像洪怡芳的自住宅，她特別規畫一個鮮少人居家會規畫的半坪空間，適合擺放各種禮品、伴手禮物品區域，避免讓禮品淪為客廳雜物區，就是以她個人生活型態延伸的格局需求。

本文授權自今周刊，原文見此

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