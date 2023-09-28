中鋼120萬股民變「存骨」 翁朝棟：恐遇建廠來最大挑戰！高檔買進已跌3成 要認賠殺出？

【文．胡肇芳 整理】

「鋼價底部訊號浮現，下半年鋼市景氣，可望優於上半年。」中鋼6/16股東會上，董事長翁朝棟才對今年鋼市景氣發表上述看法。不過，在中秋節前夕，翁朝棟發出1封內部信指出，「今年恐遭遇建廠以來最大挑戰」，全體必須戰戰兢兢，引起業界熱烈討論。 在這封內部信中，翁朝棟先是回憶2021年，中鋼創下建廠以來獲利新高的榮景，然而自2022年下半年起鋼市卻瞬間急凍，迄今情勢依然險峻。 翁朝棟表示，面對鋼市持續已久的低迷景氣，亞洲主要鋼廠因應策略多為降低成本、提高售價及拓銷高品級鋼等3大方向，而中鋼也是如此。翁朝棟也向員工喊話，公司營運隨時能扭轉乾坤，目標力拚第4季及全年營運轉虧為盈。 由於中鋼股東人數突破120萬人創下新高，董座釋出今年恐遭遇建廠以來最大挑戰訊號，周三(9/27)開盤股價最低來到25.3元，下跌0.75元、跌幅2.8%，終場下跌0.6元，收在25.45元，跌幅為2.3%。 中鋼去年3月股價一度站上40元關卡，10月最低跌到26.2元，如今再破前低來到25.3元附近，若是在高檔買進的等於已經慘賠逾3成，對於120萬股民來說，最關心的就是未來股價會怎麼走。 不敗教主陳重銘過往曾說，中鋼的殖利率真的是不高，他會把中鋼換到高股息ETF上，像是00882、00878，長期投資領股利。 以下為中鋼董事長翁朝棟信件全文。

敬愛的中鋼同仁：大家好！過去5年來，全球經濟歷經諸多前所未見的重大事件衝擊，回溯107年美中貿易戰開啟，世界兩大經濟體劍拔弩張，美國課徵232鋼鋁關稅致使全球貿易秩序及製造業分結構受到衝擊，拖累整體用鋼需求；09年初Covid-19疫情爆發蔓延全球，各國嚴厲封城措施導致供應鏈斷裂，包括製造業停擺、物流中斷，勞動供給、庫存調節及市場需求發生結構性改變；11年爆烏俄戰爭，原物料及能源價格持續飆漲，加上地緣政治情勢緊張，衝擊全球企業投資與民眾消費的信心。

全球鋼鐵景氣循環亦歷經數次起伏跌宕，我們挺過109年的鋼鐵寒冬，也迎來110年景氣反彈創下建廠以來獲利新高榮景；然而，自111年下半年起鋼市即出現急凍景象，迄今情勢依然險峻，不容我們絲毫鬆懈。

美中對抗、Covid-19、全球升息、烏俄戰爭、氣候變遷等國際重大情事，衍生出能源、通膨、供應鏈失序等問題接踵而來，舊疾、新傷交互牽扯影響，導致各國經濟復甦腳步蹣跚，用鋼需求大幅驟減，購料信心疲軟。

目前國內外鋼鐵經營環境之嚴峻，更甚於疫情初起之際，109年的需求銳減主要緣於疫情爆發封城停工所致，隨著疫情及封控緩解後，需求立即快速反彈。然而，這一波的鋼市低迷則是諸多巨型威脅的疊加、錯綜複雜，其影響既深且遠，造成末端需求嚴重萎縮，縱使調降售價也不易力挽狂瀾。

除了需求嚴重萎縮之外，煤鐵原物料成本也大幅上漲,鐵礦價格已自今年低點上漲兩成、煤礦更大漲四成，擠壓鋼廠獲利，迫使本公司第4季鋼價不得不以平高盤開出，以適度反映原料成本。

當前公司營運狀況，同仁們肯定已有深刻感受，大家可能冀望第4季盤以平高盤開出後，公司或能轉虧為盈；然而，此刻全球鋼市需求萎靡不振，下游客戶慘澹經營，對公司下單數量仍在未定之數。

公司同時面臨量、價雙重困境

目前，中鋼內外銷同時面臨量、價雙重困境，腹背受敵，內銷除鋼板與棒線產品外，大宗熱冷軋鋼品只有邊際貢獻；外銷則受到中國大陸鋼廠為首的倒貨低價競爭，獲利極為困難。公司今年營運恐面對建廠以來最大挑戰，我們豈能不戰戰兢兢的應對！？

面對嚴峻鋼市景氣，亞洲主要鋼廠所採的因應策略多為「降低成本」「提高售價」及拓銷高品級鋼」三大方向，本公司亦然。中鋼今(112)年上半年精緻鋼品銷量約26萬公噸，銷量古比低於一成，毛利比超過五成，其意義值得深思討；此情形，正驗證了發展精緻鋼品是正確方向，卻也顯示一般品級鋼品毛利過低。

因此,為中鋼的長遠競爭力而謀慮，除持續努力拓銷精緻鋼品外，也必須深切探討如何降本以提升一般品級鋼品利潤。此外，日韓鋼廠多角化經營分攤風險策略亦值得借鏡，如韓國浦項除鋼鐵外，擁有化學、工程等其他大型事業可注獲利。

中鋼近年除積極整頓及裁併不具效益轉投資事業外，亦展開投資具獲利能力之業務，期能發揮避險及增利效能。目前聚焦自黏塗膜電磁鋼片、氛氣、鋼化聯產均具發展潛力：(一)ES電磁鋼片：近年電動車市場蓬勃，中鋼自主開發的薄頂規自黏塗膜電磁鋼片技術獨步全球，並已展開關鍵市場專利布局，須持續精進，拓銷全球；(二)氛氣：地緣政治影響全球氛氣供應，氛氣是晶片製程氣體雷射的關鍵材料，對半導體產業極為重要，中鋼具全臺最大空氣分離廠優勢，若規劃投資氛氣分餾設備，可望為公司注營收與獲利；(三)鋼化聯產：藉由捕捉並純化冶煉鋼鐵製程產生高爐氣、轉爐氣中的CO及CO2再利用，提供石化業替代既有原料，合成如甲烷、甲醇、醋酸等泛用化學品，達成固碳效益，未來更能創造年產值800億元商機，既能實踐減碳，又能創造新興低碳循環經濟產業鏈。

面對挑戰，公司做好準備，二軸(高值化精緻鋼廠及發展綠能產業)三轉(數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型)是積極發展重點,更是決定未來公司國際競爭力的關鍵。

我們全面展開「二軸三轉」相關工作，不追求量大，而是朝專、精、強的智慧精緻鋼廠邁進；同時，秉持「鋼鐵產業共存共榮」理念，透過「以大帶小」模式面對低碳轉型挑戰，結合上下游鋼鐵業者共同打造低碳供應鏈，與客戶攜手落實低碳轉型，共創永續價值。

翁朝棟：盼員工瞭溪過嶺

敬愛的中鋼同仁，我們當前所對嚴峻、艱困的經營環境，就像易經坤卦初爻所說：「履霜，堅冰至」，當腳底下踩到了霜，就知道大雪、堅冰將隨之而來。即使環境如此惡，但只要我們抱持患意識，如深淵、如履薄冰，做好準備，就能轉危為安。

同樣的，西諺：「Badtimesmake od man.」艱困，鍛好人才；危機催生真英雄。我們中鋼人，不僅止於能「處順」也能夠轉逆」；在順境中知道好好發揮，在逆境中也能突破困境，化逆為順。這才是中鋼屹立不搖、屢創榮耀的核心精神！

109年公司面大的經營困境,在全體中鋼同仁殫精竭慮、竭盡所能、共同奮戰，最終克服難關、轉虧為盈，漂亮光榮的一猶在眼前！此刻，我們再度面對最嚴厲的挑戰，期盼同仁們必上緊發條、緊繃神經，再一次精神起來，展現全力衝破困境的體悟與決心，超克當前的艱鉅挑戰。

最後，我要與各位共勉，我們不是因為看見希望而堅持，而是因為堅持才看見希望。國際經濟情勢發展瞬息變，只要積極落實降本增利、提升經營體質，掌握契機,公司營運隨時能反轉向上，請同仁們一定要堅持信心。

我深信，在全體同仁全力以赴、竭力拼搏下，我們必可突破困境，朝著力拼第4季以及全年營運轉虧為盈的目標邁進，再次展現我們中鋼人勇於承擔的使命感與堅持到底的韌性。這一遍，咱同款做瞭溪過嶺，奮戰到底，逗陣做英雄！

本文授權自今周刊，原文見此。

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