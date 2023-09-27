自己下廚比外食更省？日本家事達人：我在超市不會做的3件事 揭常見「隱性浪費」行為

【文／翁申霖】

不少民眾認為，盡量減少外食、增加在家煮飯的次數，在隔天的上班日帶便當，能大大降低每月的飲食開銷，但真的有比較省嗎？有省錢達人在日本媒體上刊登專欄，寫道「省錢的最終方法是『不亂買』非必要的商品來維持食材預算，有很多產品是我在購物時會下意識地避免挑選」，以防止爆預算的情況發生。 「每月靠2萬日圓維持一家五口生計，我想介紹3件我在超市絕對不會做的事情。」

專精於生活大小事的日媒《暮らしニスタ》日前刊登一篇以「每月食材預算20000日圓的人，在超市絕對不會做的3件事」為題的文章，作者認為，即便在超市消費較外食及超商便宜，但若缺乏事前規劃而亂買，反而會增加支出。

採買NG1：拿了不在清單內的商品

「省錢最有效的方法就是別買任何『非必要』的東西！」作者強調，想省錢就得有效控管花費，也因此，他建議主夫、主婦們，要前往超市之前最好先擬一份購買清單，且盡量不要拿清單以外的商品，只把需要的東西放進購物車。

「即便是半價或1日圓，不在食材備忘錄內我就不會拿」，作者表示，此做法看似極端，但若能徹底遵循必能百分之百避免超出採買預算，「看到什麼就想買什麼，反而容易造成許多不必要的花費。」

採買NG2：購買節慶活動相關商品

有些超市會因應節慶活動而推出相關產品，並放在顯目的地方，以吸引消費者購買，然而，《暮らしニスタ》作者表示，通常這些商品都會較平日來得貴，買前真的要「三思而後行」。他舉例，「在我家，節慶食物和食材要不是自製，不然就是事先準備好的。」

若真想要有儀式感，不妨買原料試試看自行製作。否則不只花了大錢，還得辛苦消化那些買了一大堆因某節慶買下的食材。

「我不會享受那些要花很多錢的活動，而是嘗試在省錢的同時享受它們。」

採買NG3：被新推出的商品吸引

不少人去超市時，總是會被沒看過的新產品吸引注意力，作者也坦言，「無論是調味料還是零食，新奇的東西一樣會引起我的興趣。」

不過，有很多商品，特別是調味料，作者指出，「我也曾買過新奇的調味料，但最終究是不合口味或性價比不好」，也因此他認為，許多用品「往往都是本來常用的最習慣」，價格可掌握、使用起來也上手；但若真想嘗試新的或許也無妨。

若能謹記以上3大要點，當你下次前往超市採買時，就可以減少許多不必要的支出，達到真正自煮省錢的效果。

本文授權自今周刊，原文見此。

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