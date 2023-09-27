「陰間版都更」？國民黨大老長眠的模範墓園強索使用費 竟是因沒做好這事？

【撰文‧陳子萱】

位於新北中和的「春秋墓園」，曾被列為模範墓園，如今卻爆出新業者脅迫拆墓還地糾紛，逾4百名墓主組自救會搶救祖墳，劍指新北市府未做好把關責任，為不肖業者開合法化後門。

「從兩年前開始，春秋墓園就被柵欄圍起來……。」墓主榮怡平深嘆一口氣，她從沒想過，這座家族祖墳安居46年的墓園，近年竟因爆發產權糾紛，整片墓地莫名被鐵網圍住，更不時出現「非法侵犯」的鮮紅噴漆。

今年清明掃墓時，榮怡平家中長輩入園祭祖，先是被不明人士要求登記個資，又發現自家祖墳被掛上「未與地主協商，將依法提告」的告示。家人心生恐懼，一度想把安葬的外祖父母遷走，卻又忿忿不平，不解長輩多年來的安眠之地，何以突然捲入紛擾，面臨「拆墓還地」的威脅？

這座位在新北市中和區、有近兩千座墓位的私立「春秋墓園」，成立於1973年，地主主要為中和呂氏家族，原由春秋公司經營。2022年《殯葬管理條例》上路後，業者須向市府申請許可，才能合法經營，但春秋公司長期遊走灰色地帶，遲遲未取得合法資格，在2020年遭新北市殯葬處裁罰。

同年，新業者「道環公司」經新北市府核准設立，取得原春秋墓園經營權，並更名為「龍陵紀念墓園」。沒想到，「合法」業者正式入主接管後，卻掀起一連串爭端。

爭端！

強索使用費 每坪喊到300萬

墓主控訴，道環進駐後，向原本購買墓地永久使用權的墓主主張「非法侵占私有地」，索取每坪數10萬至3百萬元不等的「使用費」，才得以繼續使用。在業者文武並進要脅下，2022年至今已有兩百多座墓被迫遷葬，亡者無端遭迫遷，被家屬形容宛如「陰間版都更」。道環幾個月前更發出最後通牒，要求墓主在今年6月1日前與地主協商，否則將依法提告。

墓主權益無端受波及，讓許多家屬不惜成為「釘子戶」，現有1千8百多座墓主當中，超過4百人串連組成自救會，為祖先抗爭守墓。

自救會成員華一峰說，有成員早在30幾年前就花了10幾萬元為祖父母買好雙人墓穴，祖母去年往生後，安葬事宜卻頻受道環阻撓，被索求高額使用費、二度剝皮。家屬不堪其擾，想把祖父墳墓遷出，另尋他處安葬兩老，竟也被道環恐嚇索取移墓「工程費」，一坪高達60萬元，最後落得「奶奶進不來、爺爺出不去」的窘況。

實際上，春秋墓園是一塊風水良地，歷史超過50年，連國民黨黨國大老謝東閔都在此下葬，早年更曾被台北縣政府認定為「模範墓園」。榮怡平直呼，以前沒有網路資料，多是靠口碑相傳，或看政府公告找尋優良合法的墓園，當時春秋被標榜為績優、示範墓園，大家信任政府；怎料過了半世紀，「現在政府卻反過來說，這是非法業者！」

違法？

新業者土地未達法定門檻

曾獲市府大力背書的模範墓園，實為長期違法經營業者，聽來格外諷刺，凸顯市府把關機制嚴重失靈；不只如此，如今就連新北市府核可「合法」新業者的過程，也被指疑點重重。

事實上，原本經營墓園的春秋公司，主張自己具有長年的經營事實，卻遭市府否准經營許可，並質疑市府的審核程序有違失，向新北市府提起行政訴訟。台北高等行政法院今年1月判決，雖認定原告春秋不是當事人（地主或墓園經營者），駁回告訴；但判決書仍清楚列出新北市府在審核新業者道環公司的違法瑕疵。

首先，道環取得的墓園土地，未達到法定面積門檻，恐不具有經營許可資格。鈞合法律事務所所長兼主持律師許鈞傑點出，根據《殯葬服務業申請經營許可辦法》，在所有權人難以估算時，殯葬業者須取得超過三分之二土地面積持分的同意，才可經營墓園。

但判決書指出，春秋墓園總面積約12.6公頃，其中含8筆呂氏家族公同共有的土地，道環未取得其中一脈繼承人的同意，且因該脈未辦理繼承登記、導致繼承人數不明，缺乏幾張關鍵門票。也就是說，新北市府雖認定道環取得約8.5公頃的土地，但經法院判斷，道環實際只取得約6.5公頃土地的同意權，未達超過法定三分之二門檻。

此外，判決書也明確點出，該墓園有新北市府的土地，市府卻未依法公開招標，未能兼顧公平性，逕自提供給道環申請使用，行政程序有失公允，也有私相授受之流弊。

「新北市政府就是在包庇有問題的殯葬業者。」民進黨新北市議員戴瑋姍直批，判決書種種都指向市府有違法之嫌，替道環開了合法化後門，放任新業者進駐，惹出一連串宛如黑道的恐嚇糾紛。她認為，既然法院已認定核發經營許可過程有瑕疵，市府作為主管機關，「現在就應直接撤銷許可，為何非要這家業者不可？」

自保！

掌握墓地使用起訖時間

除了行政流程的爭端，民眾更大的疑問是，全台數百處墓園，未來一旦遇到經營易主，強迫挖墳還地，家屬真的只能坐以待斃？在法規制度上如何自保？

許鈞傑觀察，以我國現行法律來看，墓主買的是「永久使用權」，屬於債權契約，較類似租賃關係，而不是物權契約，不涉及土地所有權移轉；但這也衍生因土地產權不清，後代地主不承認前代地主，甚至推翻之前交易關係的風險。

許鈞傑指出，從法制面來說，在所有權絕對原則下，「這是一個難解的問題。」目前《殯葬管理條例》規範太寬鬆，像業者經營許可的核准、埋葬許可證的核發，都缺乏明確可供執行的作業辦法，因此殯葬管理各級機關裁量權大，人治空間多，個案處理差異也大。但他直言，既然中央制度寬鬆，權責下放地方，執行面上，地方政府就該嚴格把關。

對於未來民眾再遇到類似墓地產權爭議，導致權益受損，市府如何處理？新北市民政局表示，市府雖有評鑑機制，但只能針對重大缺失、違法行為，撤銷業者獲獎資格，無法作為撤銷經營許可的依據。民眾可依評鑑結果，作為選擇業者的參考，一般而言，若墓園經營者更替，市府會要求新業者承接舊業者相關義務。

不過，從春秋墓園案爆發諸多爭議來看，市府的作為顯然未達民眾預期。戴瑋姍也認為，坊間許多墓園仍是販售永久使用權，市府應積極要求業者揭露其用地取得的效期，例如業者和地主之間的同意契約，讓消費者事前就明確掌握墓地使用的起訖時間，以免業者不慎倒閉或易主時無從追訴。

許鈞傑則建議，市府應鼓勵殯葬業者依照《民法》第八二六條之一，登記「共有物分管契約」（共有人約定各自占有特定部分而為管理之契約），像是由業者來整合各地主，且有分管契約作為白紙黑字依據，釐清管理權責。一旦有了分管的登記公示，未來即使後手變動，也應繼受前手已同意的分管約定。市府可將此納入業者評鑑項目之一，以免土地產權糾紛再起。

目前春秋墓園爭議已交由監察院立案調查，面對土地產權糾紛在陰宅上演，地方政府後續應建立明確把關機制，確保墓主權益，避免再上演先祖亡魂遭「迫遷」而不得安眠的荒誕怪象。

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