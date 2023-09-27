他48歲創業、從精密機械跨軍工航太 時碩董座：每個人都把錢收口袋 下一代怎辦？

【撰文/林韋伶】

時碩董事長黃亞興是臺灣首任巡撫劉銘傳的第六代，每當談起自己的祖先，他抱持的不是誇耀心態，反而感受到肩上更重的承擔。 自覺「生逢其時」，年輕時有幸於外商企業歷練，他在48歲拿著皮包向外走、帶回滿手訂單，如今從精密機械加工跨足軍工產業，想著都是如何回饋台灣這塊土地。

在70年代於台灣這塊土地上接受外資企業滋養與歷練的黃亞興，培養出語言、溝通、膽識、組織規劃與策略思考能力，到了80年代，跟著老長官一起創業，拎著皮包往外走、帶回滿手訂單。

成立於2000年的時碩，一開始切入的是汽車安全氣囊市場，因為製程有別於同業只有機加，時碩透過「鍛造再機加」打動客戶，也用同樣以客戶的需求為出發點，提供整套解決方案的思維，一路從汽車安全氣囊開始，延伸到汽車傳動系統，甚至延伸到新能源車市場，打造年營收近50億的時碩集團。

自認簡單平凡卻沒包袱 時碩黃亞興：把別人沒想到的都試試

能用創新的思維助公司走出一條新路，黃亞興認為這點他跟祖先劉銘傳有幾分類似，「我的祖宗（劉銘傳）在陝西帶過部隊，在無錫打過太平天國，在台灣當過巡撫，他其實不是科舉出身，但也因此他很務實，反而沒有框架、沒有束縛，因此可以把很多人整合起來」。

黃亞興認為，自己是很平凡、很簡單的人，但因為平凡而簡單，因此沒有光環、沒有壓力、也沒有框架，有空間去胡思亂想、去創新，把別人沒有想到的事都試看看。

成功打造時碩集團後，黃亞興的腳步沒有停下來，他在2021年大膽切入當時相當低迷的航太市場，對他來說，這是個門檻相當高的市場，不僅因為品質系統嚴謹需要專門的一套人來經營，且製程非常複雜；但靠著在汽車產業深耕的經驗，他靠著收購天陽航太，順利為時碩再拓版圖。

「一個經營者要去想，一棵大樹不可能四季都開花結果，所以你要在不同時間去思考怎麼種更好的樹，要投入更長的時間，耐心等待能得好果。」

時碩不斷在全球找利基市場，黃亞興利用過往在科技業成功的經驗：專注市場、釐清誰是核心客戶、了解客戶的需求在哪、幫助客戶解決問題，逐步擴大集團勢力。

創業隱含對台灣的回饋 黃亞興：大家都把錢收到口袋，下一代怎麼辦？

「我很慶幸生逢其時，很多人到了70歲就把錢都收到口袋裡面，但如果每個人都把錢收到口袋裡去，台灣下一代怎麼辦？」黃亞興回首自己的創業路，回饋鄉里也是很重要的核心思想。

目前時碩年營收約50億，但黃亞興的野心更大，在財信傳媒董事長謝金河的《數字台灣》節目中分享，邁向百億企業是時碩的標桿與激勵。「我常常跟同事講，我們可以挑戰100億，70%來自內部成長、30%來自外部成長，我們會繼續加油。」黃亞興如是說。

針對台灣的航太、軍工市場，先探投資週刊總主筆黃啟乙分享可謂是有感升級，從今年的航太軍功展就可明顯感受到差距，「今年可說是從小賣場跳到高級精品百貨等級」。

包括洛克希德馬丁、諾斯洛普等歐美主要軍工航太大廠，都來台參展，宛如國際精品進駐百貨公司的概念，因此吸引人潮與錢潮。

此外，此次中科院與漢翔也是展覽的兩大要角，以中科院來說，展出天弓飛彈跟雄三飛彈，展現台灣在飛彈產業的實力，黃啟乙進一步分享：「台灣現在飛彈的數量，已經從過去排名第二到現在世界第一、超過以色列，技術非常強。」

看好台灣有良好的半導體基礎以及精密工業，恰好為發展軍工航太的兩大要素，黃啟乙認為台灣軍工航太有機會媲美半導體產業。

本文授權自今周刊，原文見此。

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