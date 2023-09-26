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下載「這檔案」秒變窮光蛋！酷炫慘遭盜刷10多萬…臉書詐騙3點自保

聯合新聞網／ 今周刊
YouTuber「反骨男孩」酷炫日前拍攝影片分享被詐騙的過程，提醒網友3件事預防詐騙。圖片來源/莊酷炫(小苦苓)臉書影片截圖
YouTuber「反骨男孩」酷炫日前拍攝影片分享被詐騙的過程，提醒網友3件事預防詐騙。圖片來源/莊酷炫(小苦苓)臉書影片截圖

【文．胡肇芳 整理】

社群平台詐騙、投資廣告猖獗，一不小心就會落入陷阱，YouTuber「反骨男孩」團長酷炫日前透露臉書被盜、信用卡也遭盜刷「瞬間變窮光蛋」，週日(9/24)晚間他分享自己被騙過程，提醒網友3件事預防詐騙。

酷炫在臉書PO出影片，一開始就說自己「我被盜刷了10幾萬，現在變成了窮光蛋」，至於款項能否追回他也不清楚。事情開始是9月18日公司同事發現一封信，來自「某家」化妝品公司舉報廣告侵權的電子郵件，對方希望他們下載「一個來路不明的解壓縮檔」並且輸入密碼打開進行回覆。

圖片來源/莊酷炫(小苦苓)臉書影片截圖。
圖片來源/莊酷炫(小苦苓)臉書影片截圖。

圖片來源/莊酷炫(小苦苓)臉書影片截圖。
圖片來源/莊酷炫(小苦苓)臉書影片截圖。

看到這裡應該也是會覺得檔案可能有問題，「但是已經下載了」，而且刪都刪不掉。酷炫說，隔天就接到同事通知信用卡被盜刷了，認為唯一的可能性，就是粉專企業管理平台遭駭了，而下廣告有綁定他的信用卡。

酷炫表示，這個駭客非常聰明的地方在於，他們直接使用原本的廣告範本，一開始沒有發現自己被盜，點進去才發現「原來我的卡被扣了這麼多錢」，還好信用卡額度只有10萬，目前兩張卡也已經全部停掉了。

圖片來源/莊酷炫(小苦苓)臉書影片截圖。
圖片來源/莊酷炫(小苦苓)臉書影片截圖。

此外，酷炫表示，還有一件更可怕的事就是，他和同事們的帳號都被駭客移除管理員，但所幸有一位管理廣告的人員沒有遭移除，所以火速將帳號救回。

他也提醒網友注意3件事，首先是接到可疑電話或是e-mail，先思考自己的資料有無外流；其次是，遇到中獎或檢舉等「會讓你情緒高度起伏的事情」，就代表一定有鬼，先冷靜做思考；最後則是別下載來路不明的壓縮檔，如果真的不慎被駭，也要記得改密碼並使用其他的設備。

《自由時報》先前曾報導，資安廠商PIXM強烈呼籲，不論是在社群平台、或社群通訊軟體上，當收到網址連結的訊息時，在不確認網址是否暗藏有網路釣魚詐騙陷阱時，最好不要貿然點擊。至於臉書用戶也可採取的自保方式，主要有3項。

1.不定期更改個人臉書FB的密碼設定（高強度為佳）。

2.開啟臉書的「雙重驗證」功能。

3.於隱私捷徑選項，帳號安全機制選項列表中，把「接收不明登入活動的警告」手動設定為「開啟」狀態，未來只要有新的裝置登入某用戶的帳號，FB就會發送通知給該名用戶。

本文授權自今周刊，原文見此

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