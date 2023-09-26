勞保局12筆給付入帳「集中這3天」快查本子…勞保老年年金如何能多領？

【文．胡肇芳 整理】

中秋節連假即將到來，本周僅4個上班日，根據勞動部勞保局網站資料，其中有3天，陸續有勞保年金等12項給付入帳，民眾別忘記刷簿子。

根據勞保局行事曆，勞動部將於本周發放「勞保年金」、「勞退月退休金（首發案）」、「國民年金保險生育給付」、「國民年金保險老年基本保證年金」、「產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助」、「國民年金保險喪葬給付」、「國民年金保險老年年金給付」等12筆款項。

勞保局統計，至去年底有近160萬人請領老年年金，平均月領1.8萬。3成8退休勞工月領2萬元以上，逾6成1勞工月領不到2萬元，約半數勞工月領1至2萬元。而月領4萬元以上的勞工，全台只有2245人。

去年有位勞工，原本月領金額是4萬9196元，因通膨調升5.77%後，增加至5萬2035元，成為全台請領勞保年金最高的「勞保年金王」。

勞動部公布9月底各項給付入帳概況

9/25（一） 國民年金保險老年基本保證年金 國民年金保險原住民給付 9/27（三） 勞保年金給付 職保年金給付 勞退月退休金（首發案） 9/28（四） 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助 國保身心障礙年金給付併計勞保年資 國民年金保險老年年金給付 國民年金保險生育給付 國民年金保險身心障礙（基本保證）年金 國民年金保險喪葬給付 國民年金保險遺屬年金

勞保老年年金如何才能多領一點？

財經專家李美虹也表示，不論是想要提前請領，或是符合正常請領年歲資格，若想要領取較多的勞保老年年金，關鍵都在於「投保年資」，只要投保年資越長，依照公式算出來的每月領取金額，就能越高。

也因此，「年輕人從第一份工作開始，就該為退休金提前準備」，善用時間複利的威力，從工作的第1年開始，就該為將來退休後的自己提存一份「退休準備金」，而且是越早提存，其提存金額的壓力越小。

本文授權自今周刊，原文見此。

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