曾一天賠掉500萬！張克帆用4千萬學到：具備3種學問再進場

【撰文／翁申霖 整理】

想要透過股市大撈一筆，也就要有賠錢的心理準備！藝人張克帆日前分享自己在股市慘賠的經驗，25歲第一次投資，30歲就輸光存款，金額高達上千萬，讓他不禁用自己的慘痛經驗勸世，「不要賭身家！」而張克帆也透露過去是哪些股票讓他在股市跌一大跤。

現年51歲的張克帆在節目《單身行不行》透露股市慘痛經歷，他憶及自己是在25歲的時候第一次接觸到投資股票，當時買的第一支股票為「中強電子」，「我買從平盤到漲停，還不到中午12點就跌停」，當時新聞寫著「董事長掏空公司」，導致股價連續14天跌停，「後來等我可以賣掉的時候剩下1塊多還2塊，賠了140萬」，他也直呼這件事「一輩子都會記得！」

2000年，中強電子兩任董事長劉盛發、王涇野，因涉嫌違反證交法、公司法及背信罪嫌，遭移送地檢署；同年，中強電子也因為掏空案下市；歷時長達7年的重整，中強電子終於在2007年宣告重整成功，但目前仍未上市。

歷經中強慘案後，張克帆又買了「遠森科」（東森國際的前身）的股票，當時股價26元，他透露自己一口氣買了1200張，結果買了不久就爆發弊案，而張克帆也因玩當沖賠了500萬元。

股市失利二次的他仍不放棄，張克帆在1999年因時任總統李登輝發表「兩國論」，「那時候我打高爾夫球看到李登輝講的兩國論，我就想說我來放空好了，看到一支股票叫『精業』，我90來不及買，漲到110就放空一下」，殊不知精業因Yahoo買下奇摩公司大賺，「我直接被軋到250，到最後差不多4千萬就沒了，違約交割才不能玩，人生有夠悲慘。」

張克帆強調，過去自己只是將擁有的錢拿去賠掉，並非借錢玩股票，要大家別學他這種行為，他更呼籲「千萬別賭身家」，建議拿財產三分之一出來投資(股票)就好，也呼籲想進場的人「手中有股票，心中無股價」，能夠不被漲跌數字影響再進場。

張克帆過去接受《今周刊》專訪時，也曾不經意洩漏因投資大意造成的悔恨，他表示，「如果那時候不把台北市健康路與板橋文化路的房子賣掉，還繼續凹股票；如果我是用現股買，而不是融資買股，就算一直擺著都不動，我現在至少有七、八千萬元的身價……＝＝。」

而他也事後樂觀地向記者說，在那幾年學到最重要關於投資的事是，投資股票一定要具備三種學問：

●第一是心理學，沒事不要買股，等出事再來買，危機入市才有超額報酬。

●第二是玄學，股海無常，天災人禍什麼時候來不得而知，因此要有高度風險意識，最好不要融資或融券，也要嚴控資金部位。

●第三則是佛學，要心存善念，不要貪心，股市有獲利時捐點錢給弱勢團體，讓投資可長可久。

頂著藝人光環的他也坦言，「我現在是綜藝節目的Ｂ咖藝人，財富或許大不如前，但日子過得踏實快樂！」面對股票賺多賺少，他表示「對股票要保持平常心，人生開心最重要！」

本文授權自今周刊，原文見此。

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