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和大(1536)砸15億赴美設廠 車用零件直供北美！為何選新墨西哥州？原來和富士康有淵源

聯合新聞網／ 今周刊
和大董事長沈國榮(右)與美國新墨西哥州長葛麗森(左)。今周刊提供
和大董事長沈國榮(右)與美國新墨西哥州長葛麗森(左)。今周刊提供

【文．黃靖文】

和大(1536)集團周三(9月20日)宣布將投資15億新台幣，遠赴美國新墨西哥州設廠，屆時新廠將直接供貨給第2大客戶特斯拉，以及其他美國車廠。

和大董事長沈國榮說：「首條產線2025年第2季就要開始投產，目前首年產能已全被客戶包下。」

和大(1536)集團周三(9月20日)與美國墨西哥州長葛麗森(Michelle Lujan Grisham)共同召開記者會，宣布初期將投資15億新台幣，於美國新墨西哥州的聖塔特雷莎市(Santa Teresa)設廠。

和大董事長沈國榮說：「3年前看見美國電動車市場蓬勃發展，加上美中貿易戰、新冠肺炎，開啟了和大海外擴廠的想法。」和大主要生產汽車傳動系統與零組件，營收來源有6成來自美國。其中，特斯拉更是和大的第2大客戶。

據了解，目前和大電動車客戶除特斯拉，幾家正逐步跨入電動車領域的燃油車廠，包含福特、通用等美國車廠，都已經成為和大客戶，開始提供電動車零件給這些車廠。

「到了美國可以讓我們與客戶討論時間大幅縮短。」沈國榮說，過去得透過書面、信件、視訊會議不斷與客戶溝通，曠日廢時，到北美設廠以後，可望大幅縮短溝通時間。

距富士康相隔美墨國境 和大為何選中新墨西哥？

和大董事長沈國榮透露，其實當初在選址時，德州、亞利桑納州也在選址考量內，但最終看中了新墨西哥州的優良地理位置。

他說明，新墨西哥到美國各州都僅要2天內的路程，且設廠的聖塔特雷莎市就位於美墨邊境，「距離富士康墨西哥廠，開車5分鐘就到了。」

目前，鴻海同樣在墨西哥擴充電動車零組件產能，與未來的和大新廠僅隔了1條美墨邊境，未來台廠有機會在北美打造出電動車廊道。

和大執行長沈千慈就說：「台灣都將沈國榮喻為齒輪之王，希望達成這項壯舉後，能成為世界的齒輪之王。」

新廠2025年Q2投產 最快2027損益兩平

和大在美國廠土地面積達2.4萬坪，預計2024年初動土，預計2025年第2季就要開始量產。沈國榮說明，第1條產線斥資15億，等完工後就會開始評估第2期計畫，預計再砸15億增設2條產線。

和大預期，2025年美國廠能貢獻約12到13億營收，2026年就能貢獻25億營收，預期美國廠能在2027年能達損益兩平。

美國廠完工後，將貢獻當地350個工作機會，新產線將會高度自動化，初期台灣將會有20組團隊進駐美國，待人員、廠區上軌道後，台灣幹部再回到台灣。沈國榮說明，新墨西哥州並沒有強制設立工會，這也是選中這裡的原因之一。

美國各州搶台廠 新墨西哥州補助300萬美元、首年薪資補助

美國新墨西哥州長葛麗森(Michelle Lujan Grisham)說：「這不是意外，這是和大對減碳的願景與領導力的展現。」新墨西州政府初期提供和大300萬美元的設廠補助，以及稅收減免、人才補助。

據了解，和大在墨西哥州的營業稅能獲得三分之一的減免。同時，若和大聘用當地員工，州政府也會提供1,450個小時的薪資補助，等同接近補助首年薪資與訓練費用。

葛利森表示，我們希望能夠透過和大的成功經驗，帶更多台廠到新墨西哥設廠，也歡迎和大分享他們的成功經驗，讓未來新墨西哥州招商更容易。

本文授權自今周刊，原文見此

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