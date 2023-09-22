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結束74年上市歷史！東芝年底前下市 昔日電機霸主一手好牌為何打到爛？

聯合新聞網／ 今周刊

【文．李浩宇】

東芝收購案落幕，新東芝正式由日本產業夥伴（JIP）當家，今後的新東芝體制將成市場人士與社會各界關注的焦點。不過，過去被行動股東處處制肘的東芝管理層，是否能透過脫胎換骨的新東芝再創利潤高鋒，前景不可說不看好，但疑慮確實不少。

週四（9/21）東芝宣佈由日本產業夥伴（JIP）等日本企業聯盟發起的股票公開收購案成立，持股比例高達78.65%，遠超過最低門檻的66.7%。預計在股東大會等各樣程序告一段落後，今年底以前東芝股票就會下市。

此次公開收購案，股票得標佔比較高的行動股東是新加坡投資公司「埃菲西莫資本管理」（Effissimo Capital Management），持股9.89%；包含埃菲西莫資本管理等行動股東在內，行動股東總持股約三成左右。（註：行動股東常行使股東權利對公司管理層施壓，以鞏固股東權益。）

東芝預計在11月下旬召開臨時股東大會，屆時將進行股票強制收購，藉此讓原東芝的股份能全盤轉讓。東芝股票預計12月中就會下市，結束長達74年的股票上市記錄。東芝社長島田太郎表示：「在新股東的基礎之上，我們將朝著嶄新的未來邁出一大步。」

曾經電機稱霸一方　近年財政股東風雨交加

東芝是日本極具代表性的老牌電機製造商，1949年於東京證交所上市，主力產品為半導體、核電、家電，是一家綜合型電機企業。

2015年，東芝爆發鉅額帳款弊案引發管理層出走潮，共有三任社長引咎辭職。在公司經營陷入僵局的情況下，又雪上加霜碰上美國核電子公司的破產問題，引發財政破洞。

為了解決公司經營困境與債務問題，東芝開始接受海外基金業者等「行動股東」的投資，總金額達到約6000億日圓（約1320億台幣）。此舉雖使財務問題暫解燃眉之急，卻受制於行動股東對公司的各項權益捍衛活動，致使公司管理層與行動股東發生各種衝突與矛盾。

2020年7月定期股東大會中，埃菲西莫資本管理公司與3D投資夥伴（3D Investment Partners）就以企業管理不周為由，要求行動股東可自行選任董事。

2020年底，行動股東美國法拉龍資本管理公司（Farallon Capital Management）對東芝管理層提案：「公司的戰略方針若是在股東大會被否決，就該退還所有營業現金流。」

2021年4月，東芝管理層原本要接受來自英國的投資業者CVC資本合夥公司（CVC Capital Partners）的收購案，卻在臨時股東大會遭行動股東否決。

2021年6月，由於股東對東芝管理層的不信任感增加，甚至發生在定期股東大會上，董事會議長連任案遭行動股東否決的事件發生。

東芝在一連串的混亂之下，為了挽救經營危機，於2023年3月表態贊成日本產業夥伴提出的公開收購案，總計收購額達到2兆日圓。其中包括日本知名半導體企業羅姆，金融大企業歐力士等業者為了參加收購而貸款，三井住友銀行與瑞穗銀行等日本主要銀行也有參與相關融資案。

東芝若完成股票下市，就可以跟原本的行動股東分道揚鑣，進而在穩定的環境中重新站穩事業經營的腳步。島田社長在公開收購記者會者表示：「我深信東芝將以能為社會貢獻的姿態，繼續進步下去。」

新東芝再起困難重重　業界學者仍表肯定　

但，日本電機業界專家，任教於早稻田大學碩士班的長内厚教授，在接受日本時事通信社的訪問時直球批評，東芝擁有優秀的技術力，卻沒有取得世界級的頂尖市佔率，「真是浪費了一手好牌！」

同時他也對本次的公開收購表示：「這次入圍的股東都是東芝管理層可以溝通的對象，對於東芝的決策效率，我想是有加分的效果。」然而，東芝是否能如願完成重組目標，一切仍在未定之天。

島田社長宣佈，公司將實施企業改革，往後收益支柱將以數據服務為主，2022年銷售額為3.3兆日圓左右，2030年銷售額希望能達到5兆日圓的水準（約1.1兆台幣）。目標雖然遠大，但對事業主體為醫療器材與半導體記憶體的東芝來說，將是一項浩大工程。

不僅如此，伴隨著股票公開收購而來的巨額貸款也使得新東芝的財務基礎弱化，日本產業夥伴雖然發出豪語，喊出在3～5年內重新上市，但新東芝能否能順利復興，仍有賴新團隊的智慧與合一。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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