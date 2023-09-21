房子很大什麽都不愁 但我選擇住養老院！85歲前首富的養老智慧：少給子女添麻煩

【文．翁申霖】

多數有錢人都是如何安排退休後的生活呢？即使家財萬貫也會前往養老院度過餘生嗎？中國一名85歲長者日前在養老院正式辦理入住手續，細究其背景發現，該名老人竟是重慶前首富、力帆集團創辦人尹明善，85歲的他正式入住養老院後徹底退休，告別商場。 不過，以尹明善的地位、家世可說是不需要到安養院頤養天年，他親口透露住進養老院的原因，正是「不想給子女添麻煩」。尹明善表示，在慢慢轉變養老觀念後，因此毅然決然前往養老機構，讓照護責任交給專業的人員。

▲85歲重慶前首富、力帆集團創辦人尹明善正式入住養老院。（圖／泰康之家官網）

85歲的尹明善選擇住進養老院過餘生，根據《紅星新聞》報導，尹明善曾說過，「我兒女雙全，房子也很大，有錢居家養老，什麽都不愁。」

「但80歲後，我慢慢改變了我的養老觀念。首先，我不能養兒防老，子女是養來愛的，生兒育女是我們愛的需要；我認為不能靠我的兒女養老，無論多大年紀，我都要愛我的子女，少給子女添麻煩，甚至不給他們添麻煩。」

的確，尹明善過去也曾在居家請保姆亦或是去養老機構之間做選擇，在來回思量之下，他指出「保姆要洗衣、做飯、收拾屋子乃至日常就醫，不分晝夜，十分辛苦，且照護方面相對不夠專業；反觀養老機構有更細緻和專業的分工」，正因為如此，尹明善認為養老機構比保姆的「全包責任制」要來得更好。

尹明善表示，入住養老院後仍會持續保持規律生活、節制飲食，他甚至在退休前有個小願望，就是希望在退休後能好好學彈琴，期望住進養老院後繼續吸收、學習新知，即便是徹底退休也不荒廢接下來的生活。

（示意圖／Ingimage）

尹明善的傳奇人生

勞改18年，47歲創業、72歲問鼎重慶首富

說起尹明善，就不得不談談他跌宕起伏的人生。

1938年出生於重慶市的尹明善，因家裡窮困的緣故，12歲就開始做起小生意討生活，挑起養家重擔；然而，卻在1958年開始，尹明善20歲那一年被揭發「有右派言論」而被踢出學校，於1961年更因支持資本主義、反革命，遭發配到農場，度過近20年的勞改生活，這段灰暗日子讓他幾乎看不到一點希望。

一直到了1979年，尹明善才因「政治問題」徹底平反。當時41歲的他應徵當重慶出版社的一名編輯，隨後在1985年，47歲的尹明善選擇辭職，正式創辦「重慶職業教育書社」，更憑藉著自己編輯的第一套書《中學生一角錢叢書》賺到人生第一桶金60萬元人民幣。

1992年，尹明善不顧親朋好友的反對，投資20萬元，開啟了摩托車事業，成立「重慶轟達車輛配件研究所」，也就是「力帆集團」的前身；2003年尹明善收購了重慶專用汽車製造總廠83%的股份，宣布進軍汽車製造業，在汽車業務的助力下，2010年11月，力帆集團正式上市，成為中國第一家登陸A股的民營乘用車企業，尹明善終於迎來人生巔峰，在72歲這一年問鼎重慶首富。

4年後，76歲的尹明善決定讓力帆轉型新能源汽車，但也在此時公司問題開始逐漸暴露，包括家族式管理弊端、職業經理人多次選擇失誤、技術研發不足等，導致力帆債務危機漸漸加重；尹明善於79歲退居二線，力帆更迅速走下坡。

最終，在尹明善82歲這年，力帆破產重整被「吉利汽車」（Geely ）接手，從司法重整到吉利汽車入主這3年，尹明善家族的勢力逐漸在力帆體系中淡化。

力帆集團從崛起到破產，外界期待創始人東山再起、力挽狂瀾的劇情並沒有發生，如今這位老人住進養老院，外界也終於意識到「他這次是真的退休了。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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