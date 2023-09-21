Fed升息還降息即將開牌 我央行這次會動嗎？為何他建議楊金龍要「預防性降息」

【文．鄭鴻達】

央行週四(9/21)將召開今年第3季理監事會議，學者吳大任預估此次央行維持利率不變的機會較大。 但他認為與歐美面對高通膨的問題不同，台灣等出口為主的亞洲國家，面對的是經濟衰退挑戰，因此央行應超前部署預防性降息，以降低出口企業違約風險。 學者吳孟道則是認為，美國聯準會台灣時間周四凌晨將公布的利率決策，很可能會持續觀望，主因是通膨雖仍在反覆，但還需更多數據才能支持作出升息決定。 反觀台灣通膨率已降到2%以下水準，加上全年經濟成長率可能會下調，因此央行不升息機會較大。

Fed將在台灣時間周四（9/21）凌晨2時公布9月利率決策，我國央行也將隨後在當天下午召開2023年第3季理監事會議，公布貼放利率、今年全年經濟成長率、通膨率最新預測值。央行已在6/15宣布利率不動，終止連5度升息，維持重貼現率1.875%。

吳大任：台灣雖仍有通膨問題 但較歐美情況溫和

中央大學台經發展研究中心執行長吳大任表示，全球在俄烏戰爭爆發後，能源、糧食價格大漲，造成嚴重通膨，美國、歐洲仍在面對頑強的通膨，雖目前稍有降溫，但消費者物價指數（CPI）與個人消費支出物價指數（PCE）等指數仍處於高檔。

他說，至於台灣的物價情況則稍微好一點，最近維持在2%上下，若原油價格上升就會超過2%、下跌就低於2%，因此台灣雖也有通膨問題，但遠不若歐美的情況嚴重。

吳大任接著分析，歐美是全球重要消費國，尤其是美國以3億人口占全球消費逾3成，消費能量龐大，但美國升息幅度也很大，會排擠許多家庭支出，雖說目前美國本土產業表現仍強勁，升息對美國企業營收表現有限，但對出口產品到美國的亞洲國家，就會有所影響。

美大幅升息衝擊台灣等亞洲出口導向國家 今面臨經濟衰退挑戰

吳大任表示，台灣出產的手機、筆電、自行車等產品，對於美國消費者來說並非必買不可，經濟好時就會每年換，反之則會延長更換週期甚至不換，因此美國升息會影響台灣的出口，目前出口衰退的原因為此。

吳大任表示，美國大幅升息，對台灣經濟的打擊遠大於美國本土產業，目前美國尚未出現嚴重經濟衰退，而美國的問題仍是高通膨，台灣等亞洲出口導向國家，則是面對經濟衰退挑戰。

他舉例表示，中國面對內外部經濟問題，人行今年不斷降息、降低存款準備率，越南也面臨嚴重出口衰退，韓國雖仍有嚴重通膨，先前曾先於Fed開始升息，但這幾個月已經停止升息。

生產、利息成本高增企業違約風險 中國碧桂園案例警世

因此，吳大任認為台灣面臨的經濟衰退挑戰，與歐美不同，出口衰退，加上先前電費調漲導致生產成本上升，先前的升息也導致企業利息成本增加，一來一往，只要時間拉長，就會提高出口企業違約風險。

他舉例表示，中國的碧桂園去年還是模範企業，先前因樂觀看待中國房市，借了不少人民幣和美元，如今營收下降，建材成本居高不下，利息成本還持續加重，使其債務風險來到關鍵點，中國政府若不支持就可能會倒閉。同樣的潛在風險，也可能會出現在台灣的出口導向企業。

研判央行將維持利率不變 但學者籲可預防性降息

吳大任建議，觀察鄰國情況，央行應考慮超前部署，降低這些風險，進行前瞻、預防性降息，以降低廠商經營成本，助其度過此次危機。因此他研判央行這次升息機會較低，以避免加重企業負擔、打垮經濟。

不過吳大任也認為央行這次不太可能降息，是因為目前大選將近，政府部門決策難免會受政治氣氛影響，若現在降息，可能會讓在野黨或許多團體認為是在保護房市，讓更多人買不起房，拉高民怨，因此此次維持利率不變機會最大。

美通膨趨勢趨緩但仍反覆 Fed升息仍需更多數據支持

台經院六所所長吳孟道則認為，Fed這次的利率政策應會維持觀望，不是因為通膨已被壓抑下來，目前通膨趨勢雖已趨緩，但仍高於預期，且處於反覆的狀態，但要Fed做出升息的決策，還需要更多經濟數據支持。

吳孟道解釋，最近包括知名學者、美國前財長桑默斯(Larry Summers) 拋出議題，指Fed主席鮑爾（Jerome Powell）曾說經濟今年可能不會軟著陸，不排除時程會延後到年，因此有此預期心理後，回過頭來影響到Fed的貨幣決策。

吳孟道認為，雖然Fed 9月不會升息，但11、12月升息與否，需要更多經濟數據支持，例如若通膨率提高到4%以上，或是9月公布的利率點陣圖結果是5.5%至5.75%，則11、12月就可能會再升息1碼。

吳孟道：台通膨壓力小、出口尚未好轉 央行沒理由升息

回頭看台灣，吳孟道表示，假設美國9月沒升息，因為利差因素，降低了台灣這邊升息的壓力，另外考量到台灣目前CPI已經回到2%以下，不若過去3%以上的壓力，比預期還受控。

此外，目前各界雖預期台灣的出口可能會在今年第4季好轉、回溫，但整體看起來目前復甦力道仍不強，加上央行這次可能下調全年經濟成長率預測，因此更沒道理在這時機宣布升息。

本文授權自今周刊，原文見此。

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