看起來髒髒的！iPhone 15 Pro傳災情…變色、留指紋 這2色最嚴重？3C專家給解方

【撰文／黃明惠】

蘋果發表iPhone 15系列新機，其中iPhone 15 Pro以及Pro Max成為預購的熱門機種；然而，有國外媒體揭露，蘋果首度採用鈦金屬材質的iPhone 15 Pro，似乎有「2大缺點」，包括「變色」以及「留下指紋」，且可能發生在特定顏色，引起不少消費者關注討論。

綜合外媒《The Verge》、《techgoing》報導，iPhone 15 Pro系列的機身採用鈦金屬設計，雖然重量比過往更輕、質感也提升不少，但是iPhone 15 Pro 機型疑似存在2個問題，包含「變色」以及「留下指紋」，尤其是在音量按鈕周圍可以明顯，狀況在藍色與黑色更為明顯。

國外網友在論壇reddit發文指出，發現iPhone 15 Pro 和 Pro Max藍色與黑色機型從側邊的按鈕，也就是本次蘋果主打的「動作按鈕（Action Button）」周圍，可明顯感受到有顏色差異，以及像是污漬的情況發生。

▲iPhone 15 Pro採用航太等級鈦金屬設計，側邊的「動作按鈕」周圍卻被網友發現顏色差異。（圖／翻攝自X @Jose Antonio Ponton）

Puerto USB tipo C (primera vez en un iPhone )



Botón de acción (accesos rápidos a aplicaciones o funciones, solo disponible en iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max)



Zoom 5X óptico (solo disponible en la versión 15 Pro Max) #AppleEvent #iphone15promax #iphone15 #apple #iphone pic.twitter.com/zDoskns9dH — Jose Antonio Ponton (@japonton) 2023年9月12日

不過，有人緩頰認為是因為蘋果發表會數百人摸過該支手機，才會出現指紋沾染現象，有指紋的地方顏色較暗，「較淺的顏色則是天然鈦色」，並非是手機瑕疵。

外媒《The Verge》報導，若購入iPhone 15Pro 系列新機要特別注意，鈦金屬設計對於指紋污跡有著高敏感性，「在使用一段時間後會留下油膩的質感，需要注意清潔問題。」

科技內容創作者安德魯（Andrew Clare）則在社群平台X(原推特)貼出iPhone 15 Pro留下指紋的照片，直言「指紋印記看起來非常糟，照片是黑色鈦金屬以及原色鈦金屬機型」。

The finger prints look shockingly bad 🤯 Blue Titanium and Natural Titanium 🫢 pic.twitter.com/c8laYUPuYf — Andrew Clare (@andrewjclare) 2023年9月15日

On-Site Users Report iPhone 15 Pro Discoloration and Fingerprint Absorptionhttps://t.co/I0g29RTxt6#iPhone #iPhone15Pro — SPARROWS NEWS (@sparrows_news) 2023年9月16日

如何防止iPhone 15 Pro鈦金屬掉漆？

據科技網站「iPhone 瘋先生」報導，相對比起變色，鈦只要撞擊或摩擦過就會出現明顯痕跡，只能夠重新噴砂才有辦法恢復，認為即使iPhone 15 Pro鈦金屬採用 PVD 塗層技術，似乎也無法避免刮痕或掉漆問題。

iPhone 瘋先生提醒，顏色建議挑選鈦金屬原色才能避免這類情況，就算有刮傷也不會特別明顯，但想要保護鈦金屬不出現變色或掉漆，最好的做法就是加裝iPhone手機保護殼，避免長期裸機使用，並請隨時清潔邊框，才能夠有效延長PVD塗層壽命。

中國部落客推「4族群」可閉眼買iPhone 15 Pro

iPhone 15四款全新系列新機，雖然台灣售價調漲一些，但中國3C部落客「北境不忘」表示，建議4大族群可「閉眼買下去」，而且適合的機型是iPhone 15 Pro，他分享4個理由：

1. iPhone 12用戶或更舊機型的用戶

如果仍在使用iPhone 12或更老機型的用戶，換到iPhone 15 Pro能感受到新機十分強大，包括引入ProMotion自動適應更新頻率技術，讓觸控體驗更好，以及最新A17 Pro晶片讓當下手機運行流暢；但如果iPhone 13 Pro系列的用戶，換到iPhone 15 Pro就不會有明顯的體驗感知提升，「錢就算是白花了」。

2. iPhone 15 Pro手感更舒適

iPhone 15 Pro相比之前推出的iPhone機型，雖然都是採用直角邊框設計，但邊框與背板之間的弧度加大，使裸機握持時的手感強多了。更關鍵是採用鈦金屬材質，iPhone 15 Pro的機身重量減輕到187公克，iPhone 15 Pro Max減輕到221公克，更輕薄的機身讓手感更加舒適。

3. 攝影愛好者可以閉眼選擇

iPhone 15 Pro是最強大且穩定的攝影手機，實際攝影體驗不輸任何安卓手機。主要攝影機4800萬像素，擁有f/1.78大光圈，長焦鏡頭能夠實現6倍的光學變焦，在拍攝人物特寫時更給力，影片錄製可選擇高達4K 60fps。

4. 出門只帶一條線

iPhone 15 Pro是蘋果首度使用USB-C連接埠，因為統一接口，以後出門只需要帶一條線，同時可以通過iPhone 15 Pro幫自己的Apple Watch和AirPods機型反向有線充電，相當方便。

本文授權自今周刊，原文見此。

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