雞蛋到底要不要冰、放室溫可以嗎？專家：在台灣絕對要「這麼做」 別再聽英國研究了

每每買回一盒或一袋雞蛋,都在思考究竟要不要冰進冰箱,有一說法是放室溫即可,另一則是認為冰起來較保鮮,甚至有英國研究報告指出,「雞蛋放室溫與冰箱差不多,所以不需要放冰箱……」真相到底如何?有專家收集實驗數據解答了。

近來雞蛋議題沸沸揚揚,也再度勾起不少人疑惑「雞蛋該不該放冰箱?」對此,專家「韋恩的食農生活」替大家解答了。

關於雞蛋是否應該在冰箱保存的爭論早已吵了許多年,英國《每日郵報》(Daily Mail)曾報導,「英國人是歐洲最不可能把雞蛋冰在冰箱的人。」室溫存放雞蛋的支持者表示,把雞蛋冰在冰箱,不只無法安全存放雞蛋,還會破壞雞蛋美味,造成烹調災難,因為冷藏過的雞蛋無法與其它食材完美結合。

然而,一篇2012年刊登於「食品與農業科學雜誌」(Journal of the Science of Food and Agriculture)的研究報告指出,研究人員發現,4週實驗期間,在高於攝氏7.2度溫度下,雞蛋品質會惡化。德克薩斯州A&M大學(Texas A&M University)家禽科學系調查人員也表示,長期儲存雞蛋的最佳溫度,是介於攝氏0.6度到2.2度間。

《每日郵報》甚至委託西約克郡(West Yorkshire)的食品檢測實驗室「Food Test Laboratories」針對存放於室溫與冰箱14天的兩盒雞蛋進行比較。結果顯示「沒有差別」,兩盒雞蛋都沒有細菌滋生。

那麼,台灣呢?

「韋恩的食農生活」揭露收集來的實驗數據結果,從中證明「台灣雞蛋冷藏品質維持比較好!」為什麼呢?韋恩表示,由於英國的室溫跟台灣大不同,台灣屬於潮濕、悶熱的環境,這對於雞蛋的保存其實相當不利,直呼「別聽英國研究了」。

以台灣實際得到的實驗數據顯示,雞蛋在常溫之下,品質指標(豪氏單位)會快速下降,如果以雞蛋最高等級的AA級為標準的話,其及格分數在72分。雞蛋放室溫14天,分數便會掉到及格邊緣的75分左右,若再繼續放到21天,分數就會掉到AA級以外了。

相對的,雞蛋如果放在冰箱裡,不管放7天、14天、21天,分數都可以維持在90分以上的高分。

韋恩建議,在台灣,雞蛋仍應放在冰箱保存,如果放在冷藏室的話,大概可以維持一個月的高品質。

從分析資料也可得知,許多科學研究其背景是有條件的,韋恩直言,「所以服用要當心,英國研究結果未必可以直接套用在台灣身上。」

