連電子五哥也搶投資！從元件代理商起家的鐳洋科技 如何搶下太空商機？

【撰文‧張如嫻】

從元件代理商起家，鐳洋如今已成為台灣少數具備陣列天線技術的廠商，不僅拿下全球最大衛星營運商訂單，連電子五哥也搶投資。他們是如何辦到的？

工廠裡，數千支手機同時送進機台，關上門後約3分鐘，就能知道它們的各種通訊功能是否正常。畫面轉到低軌衛星公司，電視大小的天線板架在測試房裡，同樣測試著天線訊號能否正常傳輸。從地面到太空，每到「測試通訊功能」環節，幾乎都能看見一家台灣公司參與其中，它就是鐳洋科技。

鐳洋科技成立於2015年，前身是美商鐳潽元件，從代理一路打進消費性電子產品、衛星天線等通訊功能的射頻測試零組件設計製造，客戶涵蓋美、中知名手機品牌、全球最大衛星營運商。

2021年團隊研發出低軌衛星用的陣列天線，拿下英、美等衛星公司訂單，連電子五哥都想投資，佳世達集團在今年5月注資3.2億元成為最大法人股東，推動鐳洋8月登錄興櫃。他們是如何從一介被動元件代理商，搶下太空商機？

「開關」起家 練成射頻供應商

故事要從2006年說起。王奕翔原在一家繼電器製造商工作，當時的老闆決定撤出台灣，王奕翔就想：「不如讓我來做！」於是，27歲的他，拿出積攢已久的第一桶金，成立美商鐳潽元件代理繼電器，也就是一種可把小電流切換成大電流的「開關」。

第一年，王奕翔與太太、兩名員工擠在分租辦公室裡，每當付完貨款、薪水，帳戶幾乎歸零。幸好靠著先前經驗，公司成立第二年就獲利，一○年營收更破億元。然而，王奕翔發現，代理商得面對原廠漲價、客戶卻要求降價；雙方交貨排程不一，導致庫存與資金積壓，這讓他希望拓展研發能力、掌握主控權。

2013年，這個想法出現實現的契機。一家自動測試設備大廠找上門，希望與鐳洋合作接下美國手機品牌訂單，由鐳洋提供射頻開關。手機、筆電出貨前，都必須測試通訊功能是否正常，例如能不能通話、連上藍牙、WiFi，當通話功能測試完畢，就需要射頻開關把訊號從通話切換成WiFi模式，才能繼續測試。

射頻開關與繼電器原理雷同，成為鐳洋跨足射頻測試的敲門磚，但客戶對產能的要求讓他們吃盡苦頭。「一般人爬山都是慢慢上去，客戶卻要求一下就登頂。」王奕翔透露，這家手機品牌希望1、2個月內產量飆升，他為了接一筆四億元訂單，四處找策略夥伴，甚至把房子拿去抵押貸款。

不過，鐳洋的產品漸漸獲得客戶認可，譬如一次供應幾萬個射頻開關，都能使用五百萬次不壞，價格還比他牌便宜15％，因此2015年，鐳洋正式入列該客戶供應商名單，開始自己接單。

「我們會去現場看客戶怎麼使用產品，順便看他們還會用哪些零件。」這一看，王奕翔又發現射頻測試零組件商機，他從國外技術轉移回台，供應射頻開關以外的零件，包括衰減器、功率分配器等，用來測試美系品牌筆電、中系品牌手機，甚至幫客戶找齊所有零組件，提供一站式服務。

這個看似「雞婆」的行為，反倒成為鐳洋養成系統整合能力的關鍵。過去，測試設備的外殼、零組件往往是分開購買，由客戶自己組裝，看準這項痛點，鐳洋整合零件與系統，開發出無干擾「屏蔽箱」，第一台就供給全球筆電市占龍頭廠，用來測試傳輸速度快、可乘載較大資料量的毫米波筆電，以及陣列天線。

測試轉設計 陣列天線登太空

陣列天線是一片平板，一般安裝在衛星上收發訊號，2019年，鐳洋得知全球最大衛星營運商需要測試陣列天線能否正常運作，便遠赴美國，替他們打造高達三公尺的測試房。

既然有辦法測試，代表鐳洋知道陣列天線如何控制、運作，加上客戶問起：「能不能幫忙設計？」王奕翔找來中科院出身的周瑞宏擔任技術長，加速陣列天線研發，終於在二一年拿下第一筆訂單。

當時，這家美國衛星公司已經花數百萬美元，找過三、四家廠商都沒成，眼看發射日期將至，該公司求助鐳洋，「那時每天熬夜開會，45天幫他們趕出來。」

周瑞宏說，看似開發迅速，其實要把產品送上太空並不容易，像是天線必須能在攝氏正負一百度以上的溫差下運作，電子元件更得經過輻射測試；就算屢屢測試，也不能保證發射後能成功，「我們只有一次機會，不是一就是零。」當得知產品首次升空就成功，周瑞宏難掩喜悅在辦公室大喊：「我們做到了！」

儘管如此，鐳洋沒有衛星所有權，等於拿不到產品能上太空的履歷，因此，他們去年底再取得國家太空中心立方衛星計畫，由鐳洋負責組裝、測試，今年底出貨，這顆衛星由鐳洋與太空中心共同持有，如果明年6月發射成功，鐳洋將拿下太空履歷，並帶動明年先進射頻營收占比至20％。

不過，工研院資通所所長丁邦安指出，陣列天線商用化，降低成本仍是最大挑戰，如何做出便宜、效能好的產品，是台廠必須克服的難題。

鐳洋不求一夜蛻變，而是步步過關斬將，從代理小兵，長成足以打進國際大廠的太空專家。

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