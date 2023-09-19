離登機剩15分鐘！她堅持去買星巴克遭夫放生…冷戰一周問：我是混蛋嗎？

【文．胡肇芳 整理】

美國一對夫妻日前搭飛機去探望女兒，在距離登機前僅剩15分鐘的情況下，妻子卻堅持要去另一棟航廈買星巴克，而在登機時間截止時，遲遲等不到妻子，丈夫也不斷拜託地勤人員延後時間，最後決定放生妻子，要她買下一個航班機票，再與他會合。

根據外媒《鏡報》報導，丈夫在網路論壇Reddit以「我是那個登上飛機卻把妻子留下來的混蛋嗎？」為題發文表示，和老婆旅行不是一個非常好的經驗，因為他做事喜歡把一切安排得井井有條，反觀妻子梅格(Meg)正好相反，總是非常隨性，一切順其自然。

丈夫說，去年夫妻倆就打算去看女兒，是上午10點的飛機，他跟妻子說需要提前90分鐘到達機場，而住的地方距離機場需要30分鐘。當天早上他6點就起床了，而妻子起床後想要煮咖啡、洗澡再配上一碗麥片，導致他們錯過班機，航空公司也拒絕退票，只好重新訂購隔天機票。

類似的情況日前再度發生，就在兩人搭乘數班接駁車才到達轉機地點、距離登機時間還有15分鐘時，妻子說想喝咖啡，儘管附近就有咖啡店，但妻子想去另一航廈的星巴克購買，儘管他勸告路途太遠，妻子仍說能夠趕回來。

15分鐘過去，丈夫發現妻子一直沒有回來，心急如焚，打了好幾通電話後妻子才接聽，她表示星巴克大排長龍，還要再一會兒。但地勤人員通知男子登機門將在2分鐘後關閉，他試圖懇求對方多等幾分鐘遭到拒絕。這名丈夫最後選擇放生妻子自行登機，並要她另外買機票。

丈夫表示，自從那趟旅程回家至今，已經和妻子冷戰超過1個禮拜，讓他感到無奈發文詢問「我是那個混蛋嗎？」對此有網友回應，「事實上，她認為自己可以在15分鐘內進出機場星巴克，而這家星巴克甚至不在登機口旁邊，這簡直是瘋了」

另一位網友也說「作為一個提前幾個小時到達任何航班的人，這種行為確實令人困惑。如果你不在登機前花1個小時在登機口待著，那你就是在自找麻煩。」

雖然飛機已經關閉艙門，重新打開不行嗎？

根據skyscanner網站，許多旅客都以為起飛時間就等於飛機關門的時間，這是錯誤的概念。起飛時間是代表機組人員完成一切檢查，乘客都安座好，然後滑出跑道起飛。因此，在起飛之前，不論是機組人員或是乘客都有一系列的作業要完成。

由於機長只有當艙門關閉後才可以向塔台申請起飛時間，如果要重新打開艙門，這意味著必須重新申請起飛時間。在航班起降密度大的機場，重新申請起飛時間也許會延誤半小時甚至更長時間，這是不論是航空公司或是乘客都不想發生的事。

此外，若有機上旅客在開啟艙門後走下飛機，機上所有旅客都會面臨下機重新再過一次安檢。為了防止有人上機後放置炸彈等危險物品後離開飛機，在登機後如果有人下飛機，至少其周圍數排都需要進行安全檢查，在安全形勢嚴峻時期，所有人都必須下飛機重新安檢，機上則重新進行全機安全檢查，這個過程大約需時1個小時。

本文授權自今周刊，原文見此。

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