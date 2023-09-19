老謝嘆黎智英一去不回…昨日香港明日台灣？台灣像大雄「哆啦A夢變多了」

【文．林韋伶】

「昨日香港、今日烏克蘭、明日台灣、後天日本」，中國與俄羅斯幾個極權國家領導人近年來的作為，讓國際社會更加有危機意識，當大眾日益擔心台灣與日本面臨的處境時，同盟關係也逐漸在成型。

最新一集《數字台灣》節目中，財信傳媒董事長謝金河請到自由作家野島剛與立法委員郭國文，暢談港、台、日近年面對中國威脅的局勢。謝金河先由香港談起，表示自己到現在都還非常想念壹傳媒創辦人黎智英。

他分享自己在黎智英回港前，特別到黎智英辦公室找他聊天，提醒他回去是危險的，問他能不能留在台灣？黎智英卻回應他：「香港這把火是我燒起來的，不回去怎麼行？」然而黎智英這一回去，從此再也沒有回來，謝金河說：「我對他的道德勇氣非常敬佩」。

香港情勢變化大 杜琪峰、黃秋生移居台灣

謝金河進一步分享數據解析，香港在2017年年底人口數為745萬人，到2023年7月31日，人口數為748萬人，推測其中增加的3萬人中，有許多是從中國跑到香港去的，從香港流出去的人口相信可能更多，因為根據英國統計的數據，在過去2年內大約有超過14萬港移民到英國。此外，也有許多香港人選擇移居台灣，像是導演杜琪峰與演員黃秋生。

野島剛感嘆，過去5年來兩岸三地情勢變化很大，最近有許多日本學者或記者到中國被抓，或是到香港被遣返的情況，讓他憂心忡忡，「現在我沒辦法到香港跟中國去，我的世界變小了」。

野島剛也提醒台灣人，過去有些專家認為，中國礙於經濟發展或為了國際名譽，可能放棄統一台灣，「我覺得這個想法是不對的，中國人的執念跟宗教信仰一樣，他們會不惜一切代價，只為了一定要統一台灣」，他提醒台灣人不能小看中國與中國的執念。

讓台日關係進化到準外交關係 郭國文：推日版《台灣旅行法》

郭國文也以近期訪日的經驗談到，儘管台灣與日本關係非常友好，但雙方還沒有一個比較明確的準外交關係，因此力推應該有一個日版的《台灣旅行法》，以便邁入更實質的外交，不要受限於企業體制，「兩國之間的關係才會有進入準同盟關係的機會」。

面對中國的威脅，野島剛認為台灣擁有三面盾牌：第一，民主法治和民主機制；第二、半導體的矽盾；第三、台日同盟。其中，在半導體矽盾的部分，台積電前往日本熊本設廠，激起日本人對半導體產業復興的期待，儘管一廠要到明年底才會量產，但傳言已經喊到可能蓋第4廠，郭國文說：「很難想象日本對台積電是如此的殷殷切切的期待。」

面對詭譎多變的兩岸緊張關係，野島剛認為：「萬一有天中國領導人下定決心，真的很難阻止他，台灣要心理準備」。

台灣像大雄被中國欺負 美、日扮哆啦Ａ夢來幫忙

郭國文則妙喻，台灣的角色就像日本漫畫哆啦A夢中的角色大雄，被胖虎（中國）欺負，台灣人都希望找一個哆啦A夢來幫忙，「在現階段來說，我們希望美國是哆啦A夢、日本也是哆啦A夢；但台灣也可以當日本或美國的哆啦A夢，特別是日本的部分。」

「但問題是，台灣還存在好幾位跟胖虎很好的朋友，叫小夫的，小夫還不只一位，有好幾位。」郭國文分析，這幾位小夫在總統大選過程，相信大家會看清楚，誰是小夫、誰是胖虎、誰是哆啦A夢。

郭國文也相信台灣人是有智慧的，在總統大選當中會讓小夫現形，讓胖虎的角色更清楚。令人欣慰的是，現在國際間的哆啦A夢愈來愈多，不只美國跟日本，連德國、英國、歐盟都是。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

《他馬克老闆》：當漫畫《我是馬克》變成電影 瞿友寧和李含仁讓枯燥職場成喜劇

ECB「鴿派升息」揭歐美利率觸頂序幕，全球經濟回歸正途…陶冬：需觀察國際油價強彈走勢

60歲公務員把400萬退休金all in「這1檔」，結果慘賠剩140萬...股市操盤手勸：別用理財腦來買股票

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】