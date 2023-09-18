勞保繳一輩子全成泡沫！ 專家曝這「4種人」退休領不到錢

【撰文／翁申霖 整理】

勞保破產議題持續受到關注，但除了破產之外，勞工們也憂心有哪些情況可能讓自己在退休後領不到錢，對此，勞工朋友應了解相關規定，專家提醒，若對勞保規則不夠清楚，很可能繳了一輩子的勞保費，仍領不到老年給付。

辛苦工作大半輩子，為的就是能在退休生活獲得經濟上的保障。有一實際案例顯示，今年初一名勞工突然離職，但距離符合領取退休金的年限還差一年；然而，在意外身故後，他的家屬卻無法領取勞保年金，背後原因正是因為他未達到請領的資格。

根據《TVBS》報導，專家建議，如果在達到請領資格之前失業，勞工可以選擇加入國民年金保險或職業工會，以繼續保障自己的權益，否則的話，沒有達到請領的門檻，一旦有任何突發意外，之前所繳納的勞保年金都將無法領取。

「為了確保領取資格，一方面需要參加保險年資合計滿15年，且年滿55歲退職，或參加保險年資合計滿25年，另一方面則需要保持繳納，不要中斷勞保。」

此外，如果被勞保局抓到不符合規定，除了勞保資格會被取消，多繳的保費也不會退還，退休後等於是一場空。

勞保達人張秘書在《勞工朋友的秘書~張秘書》頻道中坦言，勞工常擔心年老請領給付時，勞保局是否會刁難，讓我領不到錢，覺得勞保局就像一頭大怪獸，但站在勞保局的立場，必須替勞保基金把關，畢竟仍有少數不肖份子試圖詐領，有些查核的動作不得不做。

勞工當心！這4種人退休領不到錢

1.受僱海外企業

由於勞保有施行區域的限制，「勞工須受僱在『台澎金馬』登記的公司行號」實際從事工作，才能由公司加保。因此，若你是長期在國外或中國居住工作的勞工朋友，因為從業地區已經不是區域範圍內，是無法認定你的投保資格，並且也不能夠透過職業工會、漁會加保。

2.入監服刑

勞保局曾強調，因案停職或被羈押，未經法院判決確定的勞工，仍可以繼續參加勞工保險。但如果是經法院判決確定，入監服刑的人，就不能再繼續加保。

3.掛名投保

這點最為關鍵，也是最常發生的案例，勞工朋友一定留意不要犯！

勞工已離職或是公司辦理退休者，不得再轉往職業工會投保、累積年資，若經查明屬實，將會被取消被保險人資格，不僅年資無法計算，已繳納的保費不會退還。此外，勞工還必須補繳國民年金保費，若有領取保險給付，勞保局也將依法追還。

張秘書也提醒，千萬不要寄保，「若沒在親友公司上班卻僥倖寄保，一旦查到勞保年資就是自始無效，且保費不予退還。」

4.被公司派到國外關係企業

依勞動部針對勞保條例第9條第2款規定，被保險人派遣出國考察研習或提供服務者，得繼續參加勞保，係指受僱於該事業單位，並為執行事業單位業務，領有薪資者為限；也就是加保在職業工會的朋友，短暫至海外旅遊，勞保效力不會中斷。但根據《旺得富理財網》報導，若長期至海外工作，很容易被稽查到而被取消勞保資格。

掌握「6原則」，退休穩穩領錢

若想順利領取勞保關於生老病死殘的各種給付，《勞工朋友的秘書~張秘書》表示，掌握「6要」原則很重要：

1.要到職日就加保

張秘書指出，因勞保採申報制度，依據《勞工保險條例》第 11 條規定，各投保單位所屬勞工到職、入會或到訓當日，就要辦理加保，若沒按規定加保，就無法申請各項給付。

2.要記得請假

張秘書提醒，不管是事假或是病假，勞工都請記得向公司請假，否則公司可以用曠職為由解雇退保，退保後發生事故，就沒有請領權利。

3.要準時繳交勞健保費

「在公司投保勞健保費都是從薪資扣除，幾乎沒有欠費的問題」，不過，張秘書表示，若是加保在職業工會的人就要注意，雖沒有請假的問題，但會有欠費的問題，一旦欠費達3個月，職業工會有權利將其退會、除名退保。

4.要時時查看加保狀況

勞工要留意有無退保、高薪低報或欠費，不要看到薪資單有扣繳，就以為自己已經有加勞健保，張秘書說道，曾有真實個案到職幾個月後，收到健保局欠費的通知，才知道原來公司根本未加保。

5.要收好自己的繳費收據

不管是職業工會或在公司加保者，都要保存好繳費收據，或是薪資單上扣繳自負額的明細，只要出具繳費或扣繳證明，就不影響後續給付權利。

6.要盡可能提高投保薪資

張秘書提醒，請領金額的多寡，除了年資之外，最重要的就是月平均投保薪資，記得用心規劃職涯的勞保薪資。

本文授權自今周刊，原文見此。

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