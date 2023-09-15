愛演戲窮到靠爸媽養 王慕天轉當導演靠《解憂雜貨店》賺滿滿正評

【撰文／彭蕙珍】

「在戲劇系時一位老師說，這一行到30歲都會轉行。」王慕天讀的是被不被眾人看好的戲劇系。幸運的是，才26歲他就站上國家戲劇院的舞台演出。只是當演員的收入不穩定，一場舞台戲只領到1500元演出費，苦到得伸手向父母拿生活費。 「我一直有個疑問在劇場大家都怎麼生存下來？」經過多年努力，他不但活了下來，更轉型當導演。他執導的幾齣舞台劇極具口碑，以2020年替果陀執導的《解憂雜貨店》來說，4年演出50多場，幾乎沒有負評。 投入劇場10多年，他仍熱愛這個行業，他強調：「除了這件事情，沒有哪一件事讓我願意燃燒這青春活力的人生。」

王慕天打小最擅長的是音樂、美術。小學六年每一年都在畫海報，參與教室佈置比賽。高中活躍社團，參加熱音社、吉他社、話劇比賽，因而荒廢學業，以致成績不好，被高中老師「霸凌」，「因為成績爛，（老師）好像就把我當垃圾。」

然而，在當時他已明瞭自己的興趣和志向是戲劇。諷刺的是，一位英文老師花一整堂課的時間告訴學生：「讀藝術學院的出去沒有前途」。他苦笑：「當時我已經100%確定，我會念藝術學院。」

演戲是功夫 一直練到當男主角

進入文化大學戲劇系，他的眼前開啟嶄新世界，「高中時我覺得自己蠻行的，也覺得自己會演，因為我很敢演；現在才發現自己在表演上的不足，開始學演戲。」

「演戲要怎麼學？一是外在，你的肢體、表情、聲音，能夠做大幅度的表現；二是內在對於所要做的事情有多大的理解。」他說，演戲沒有執照，是一門技術，要一直「練」到有表演的機會。

「這是一條辛苦的路，是功夫。」大學四年，他全心投入在表演上。

大一時，自信滿滿的參加戲劇徵選，卻都落選。

挫折並沒有擊倒他，大四爭取到擔任畢業公演的男主角。王慕天強調：「我不是有天份的人，但我很努力，四年大學也能對自己有個交代。」

進入研究所 轉型當導演

退伍後，王慕天決定投入自己最喜愛的興趣—球鞋。他一邊在球鞋店工作， 一邊參與舞台劇演出。

收藏超過數百雙球鞋，是個球鞋達人。閲鞋無數的他，看到NIKE、JORDAN牌的鞋子就能說出有幾個顏色、哪一年推出。寫球鞋文章多年，曾在論壇盛行的時期在兩岸鞋界相當知名。

王慕天是球鞋達人。今周刊提供

在球鞋店工作是他夢寐以求，但公司規定周末不能排假，「劇場一定是周末演出，我沒辦法兼顧。」3個月後無奈離職。

他從小劇團開始演，收入很微薄，「排練算時段，一個時段250元、400元，有些只算一次。」最苦的那幾年，窮到必須接受父母資助。

26歲參與果陀《我是油彩的化身》，首度站上國家戲劇院。雖然只是群演角色，而且只有兩句台詞，卻因此認識果陀創辦人梁志民。得悉他在師大表演藝術所教書，萌生「不如去學點新東西」的想法，順利考上音樂劇組。

這是他從演員轉型為導演的契機，開啟了更多職業的可能性與選項。

今周刊提供

在研究所就讀時，王慕天很被梁志民欣賞，「梁導問我要不要當導演？我抱著學習新的東西答應，開始接受訓練。」他說明：「導演是很重邏輯的工作，蠻像在解方程式。」

因他是演員出身，編劇、導演、演員工作都能接，在不同的工作中學習融合不同的視角，創作劇本、音樂劇歌曲時更有導演思維，讓創作更全面。

東野圭吾《解憂雜貨店》 有懸疑有溫情

果陀於2018年買下東野圭吾在全球狂銷1200萬本的《解憂雜貨店》版權，2019年改編成舞台劇，並邀請7年4班、才34歲的王慕天擔任導演。

「《解憂雜貨店》的IP很大，我做爛了，就被罵翻。」在重重壓力下，他成功做出一部「幾乎沒有負評」的舞台劇。

《解憂雜貨店》維持東野圭吾的懸疑元素，增添更多溫情。故事是3位闖空門的少年，意外躲進一間歇業多年、相傳能消煩解憂的雜貨店。只要將寫了煩惱的信丟進雜貨店鐵捲門的投遞口，隔天就可以在牛奶箱得到回信，劇情穿越時空。

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《解憂雜貨店》舞台劇演出4個故事：在愛情與夢想之間痛苦不已的月亮兔；搖擺於理想和繼承家業的魚店音樂人；在道德與至親家人間難以抉擇的保羅藍儂；徘迴於報恩與生計，迷惘的汪汪，該如何改變自己的人生？

王慕天善用他熟悉的元素，朗讀、音樂、舞蹈，呈現4個故事，讓整場表演既多元又獨特，而且引人入勝。

今周刊提供

現在最有創意 只想創作

2020年疫情發生，《解憂雜貨店》在9月首演，很幸運的遇到微解封。緊接著在2021年1、2月的演出，又遇到解封期，今年9月又神奇閃過颱風。他認為這是一齣「被老天爺眷顧的戲」。

「《解憂雜貨店》在2020年首演時賣得很好，第一周演出後的口碑效應，第二、三周演出完售；當時的社會氛圍是不知道未來會怎樣，這部戲的出現給了大家希望。」

「很多觀眾看完後，是帶著笑容走出劇場，他們受到了感動，我也希望用這齣戲療癒觀眾的心。」

今周刊提供

既是導演又是演員，王慕天不為自己設限只能做什麼。也許40歲，或當有一天他的創意過時了，可能會轉行。但現在，正是他人生最有創意、最精華的時光，他確定「只有藝術是我現在最想做的事。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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