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霸氣總裁辜仲立化身最強品管 代言「仲安家」推銷燕窩

聯合新聞網／ 今周刊
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【撰文／林韋伶】

有將近1年沒有在媒體前現身的中租企業總裁辜仲立，週四（9/14）化身自家旗下品牌「仲安家（JOIN HOME）」產品代言人，在鏡頭前開喝自家燕窩「品燕窩」，同時也分享每天都要吃的總裁營養品清單。

從牛肉麵、餐廳、咖啡到清酒，辜仲立不僅是個老饕，也根據興趣做投資。

疫情期間，他為了怕員工買不到防疫品就自己投資，開發居家防護、保健養生產品，旗下仲安生醫與多家保健大廠合作，推出自有品牌「仲安家（JOIN HOME）」。

3年多來，從只供應員工使用到跨出一般消費者市場，辜仲立宣布今年跨足東協，首站鎖定泰國，9月正式開啟推展。辜仲立分享，由於中租的背景是金融，要跨足生醫其實不容易，但在品質掌握上一定非常、非常高，讓員工、家人都可以放心用。

辜仲立鏡頭前開喝燕窩 誇自家商品擁最高品質

為了推銷自家產品，辜仲立化身品牌代言人，在鏡頭前開瓶自家的「品燕窩」，一邊喝一邊介紹：「我們家的燕窩沒有辦法一口氣喝掉，因為它是燕條、不是燕碎。」他接著解釋，燕窩可以補充氣，自家燕窩更是真材實料，絕對是最高品質。

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仲安生醫董事長鄭秀姿則分享，辜仲立在面對仲安家旗下的商品時，就會化身最強QC（品質管控），仲安生醫總經理陳瑞興則打趣說，總裁對產品的要求之高好像「一開始打籃球就打NBA一樣」。

辜仲立也分享每天養生的營養品菜單。每天一早，他都會喝一包加熱後的滴雞精，「一大早、第一口熱熱喝進去，可以補充蛋白質、補氣，對身體很好」。

到了中午或下午，他則會喝葉黃素活力精華飲，但因為當中加了B群，不建議晚上喝。此外，他也會每天吃益生菌。

繼中國後下一站瞄準泰國 仲安生醫要當亞太地區生醫平台

有鑑於中租企業事業觸角遍及台灣、中國與東協，在2022年仲安家跨入中國後，今年則定位為仲安家的「東協元年」，首站鎖定中租控股旗下泰國子公司，從內部員工開始，再面向企業客戶與一般消費大眾，逐步擴大品牌影響力。

辜仲立分享，仲安生醫未來在泰國將有重點經營，從泰國開始，再推展到其他東協國家，預估未來也會有很多策略合作與投資，「目標成為亞太地區卓越的生醫平台」。

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目前仲安家的產品品項多達十餘項，最受好評熱銷的「益生菌」，平均每月有30萬包的銷售量，每月銷出「葉黃素活力精華飲」逾7萬瓶，主打在地農食的「滴雞精」，每月也有3.5萬包的暢銷量。

展望未來產品線的發展，鄭秀姿指出，仲安家與本土大廠技術合作研發確保品質，同時也致力深入找尋台灣、中國、東協等地區精選優良具特色的農產作物，開發許多在地的農食保健產品，除了持續優化現有產品，也將繼續尋找更優質的原料及合作供應商。

本文授權自今周刊，原文見此

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