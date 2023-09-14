快訊

日職／「那個」到手！阪神隔17年央聯封王 再拚「日本一」破咒

只求平凡！天價基因治療雖納保 SMA病友逾3百人仍無藥用

黨產會追徵大孝大樓7.8億…國民黨打行政訴訟上訴 結果逆轉了

美國新舊債券天王頂尖交鋒！遭葛洛斯酸資產規模太小 岡拉克回嗆：「他誰？我不在乎」

聯合新聞網／ 今周刊
全球債券市場的債券天王葛洛斯近期和新任債券天王岡拉克，對於債券投資引起了一番爭論。示意圖/ingimage
全球債券市場的債券天王葛洛斯近期和新任債券天王岡拉克，對於債券投資引起了一番爭論。示意圖/ingimage

【文．朱偉銓】

兩年聯準會的升息政策受到全球投資人關注，許多投資人也開始投資海外債券來平衡整體部位風險，而過去叱吒全球債券市場的債券天王葛洛斯(Bill Gross)近期和新任債券天王岡拉克(Jeffrey Gundlach)，對於債券投資引起了一番爭論，新舊債王的投資風格各有千秋，引起了廣泛關注，儘管他們之間的爭執備受矚目，投資者也許更應關心的是他們的投資策略。

舊債王葛洛斯，是債券市場的投資大師，也是太平洋投資管理公司(Pimco)的共同創辦人，但如今他的名聲已不如往昔，而新債王岡拉克，畢業於美國長春藤名校耶魯大學，於2009年成立了美國投資管理公司DoubleLine，這家公司涵蓋了私人和共同基金、獨立帳戶以及封閉式基金等多元化的管理項目，他常以網路直播的方式分享自己的投資理念和市場觀點，過去10年因為對債券投資有許多嶄新觀點，在2011年時被美國《巴倫周刊》(Barron's)稱為債券之王，近年已成為了金融界的新勢力。

在周一(9月11日)時，葛洛斯在加州杭亭頓海灘財富管理業Future Proof會議的Odd Lots播客節目中表示：「首先，要成為債券天王或女王，你得先有個王國。品浩的規模高達2兆美元，而DoubleLine才550億美元左右。那稱不上是王國，更像是拉脫維亞或愛沙尼亞。」

而岡拉克也不甘示弱，隔日在同一場合登台表示：「他誰？我不在乎。我想一個已經退出產業 10 年的人還試著驅除他們的恐懼，這很奇怪。」

葛洛斯和岡拉克的投資理念大相逕庭，岡拉克主張投資於商業抵押貸款支持證券、浮動利率貸款和長期債券，他偏愛長期債券，因為這種投資能夠減少利率下降所帶來的再投資風險。

但葛洛斯對於債券投資有不同觀點，葛洛斯聲稱他的投資組合中有40%投資於MLP(業主有限合夥)公司，MLP是美國特有的公司結構，其收入至少90%來自能源或房地產相關領域，因此，MLP通常是擁有石油或天然氣管道的能源公司，它們通常支付高額股息，例如，Alerian MLP ETF (AMLP-US)在過去的12年中實現了年化報酬7.9%的收益率。

葛洛斯特別提到他持有的Energy Transfer(ET-US)公司，這家公司的股息收益率近乎達到驚人的9%，這樣的高收益率對於投資者來說，極具吸引力，更吸引人的是，Energy Transfer的投資還伴隨著一個獨特的稅收優勢，通常當投資者賺取股息收入時，需要支付相應的稅款，但Energy Transfer作為一個MLP公司，提供了一個特殊的稅收結構，讓投資者能夠推遲納稅，代表投資者可以享受到更長時間的稅收優勢，直到他們出售了這些MLP投資為止。

回顧2014年，當時能源價格飆升，MLP成為市場熱門，投資者紛紛賺取豐厚利潤，但到了2015年，Alerian MLP ETF下跌了26%，而受歡迎的能源管道公司Linn Energy當年甚至宣布破產。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

「模範婆婆」賴佩霞與隋棠的3個婆媳相處秘訣：對於晚輩，我們做好身教就應該要放手

退休後帶妻子踏上65天壯遊...遠傳前副總郭憲誌：沒顯赫職稱還會在乎你的，才是真正值得你在乎的人

香腸、烤肉別和養樂多一起吃！前馬偕臨床營養師：每人體內都有癌細胞，防癌應避免的12種食物

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

延伸閱讀

路透：美債殖利率高掛 台灣大銀行買得戰戰兢兢

87%上班族曾投資理財 最愛工具是基金、股票、保險

首檔永續連結有擔保可轉換債登場 桂盟攜瑞穗銀發10億

無懼升息風險 美元短票基金坐享高利率優勢

相關新聞

美國新舊債券天王頂尖交鋒！遭葛洛斯酸資產規模太小 岡拉克回嗆：「他誰？我不在乎」

兩年聯準會的升息政策受到全球投資人關注，許多投資人也開始投資海外債券來平衡整體部位風險，而過去叱吒全球債券市場的債券天王葛洛斯(Bill Gross)近期和新任債券天王岡拉克(Jeffrey Gundlach)，對於債券投資引起了一番爭論，新舊債王的投資風格各有千秋，引起了廣泛關注，儘管他們之間的爭執備受矚目，投資者也許更應關心的是他們的投資策略。

幾乎全日本記者和學者都不敢去…野島剛解析：習近平的中國跟以前哪裡不同？

野島剛9月推出最新著作《中國的執念》，透過香港、台灣經驗為前車之鑑，向日本人發出警訊，若「昨日香港、今日台灣」成真，那麼接下來的明日，可能會輪到日本。

大陸ECFA讓利若叫停「台灣最糟少掉1/3貿易順差」！兩岸貿易戰3劇本全解析

「若大陸方面啟動報復性關稅，台方直接損失將達300億到500億美元，其中台灣農業將首當其衝……，同時，也不排除大陸可能通過對台貿易壁壘問題採取跨項目制裁。」8月30日，一篇題為「磋商是解決『貿易壁壘』最優選擇」的文章，在中港台媒體圈引起不少討論。

4.6顆星師傅卻是「裝修蟑螂」 屋主付50萬還被恐嚇…專家教3招不踩雷

近幾年，裝修蟑螂橫行問題浮上枱面，消費者該如何自保？政府提醒找合法業者最重要，更要擬定「應記載及不得記載事項」作為最後保護傘。

兆豐金、永豐金...6檔金融股本周除權息 這2檔現金殖利率逾3%！「最壞情況已過」

存股族最愛的金融股，本週有6檔搶搭除權息末班車，以日期順序來看，分別為永豐金(2890)、合庫金(5880)、兆豐金(2886)、彰銀(2801)、元大金(2885)以及第一金(2892)。

AI教父快閃廣達！遇熱潮被英特爾誇幸運 黃仁勳兒女原來在做這行

輝達創辦人黃仁勳來台掀起熱潮，不只論壇擠爆人、週二(5/30)在COMPUTEX的媒體記者會，也吸引超過150家媒體與分析師參與，他一連5次提到要大家去廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）的攤位，直呼太棒了！ 隨後大批人潮跟著黃仁勳前往雲達展位，與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令開心合影，他還特別脫下招牌皮衣給楊麒令穿上，楊麒令對媒體透露，黃仁勳穿的皮衣品牌是Dunhill。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦