尹錫悅唱美國派、小馬可士訪美 謝金河：越南成美最後一張抗中拼圖

【文．謝金河】

美國的最後一張抗中拼圖 在印度召開的G20大會尚未結束，拜登即趕赴河內，見了越南總書記阮富仲，國家主席武文賞及總理范明政。這是越南經歷一場路線鬥爭後，阮春福一派下台後，越南國家路線的一次重要抉擇。

去年經過黨內鬥爭後，阮富仲立即到北京訪問，並獲得習近平接見。接下來，越南開始展開對銀行業，房地產市場的整肅，越南的土地開發商倒閉上萬家，企業主人人自危。越南胡志明股市下跌37.6%，河內股市大跌55.5%。跌幅很深的越南股市今年開始反彈，這次拜登來訪，正是越南在親中與親美的路線抉擇，這是越南的關鍵時刻。

從2017年以來，美中從貿易戰，金融戰，一直到科技戰，多數國家都認為兩隻大象打架，千萬不要選邊站。不過，俄羅斯入侵烏克蘭，催化了歐洲的團結。這一年間，亞洲也有新變化，南韓本來搖擺，去年8月斐洛西到首爾，尹錫悅避不見面。今年6月尹錫悅訪美，拿起吉他高唱美國派。

示意圖／Ingimage

接著，菲律賓小馬可士訪美，一改前任的杜特蒂風格，轉而走親美路線。目前亞洲剩印尼的佐科威仍停看聽，這次越南迎來拜登，似乎醖釀路線的轉向，如果越南轉向美國，未來在供應鏈移轉中，越南將扮演重要角色。

另一邊是中國拉攏中亞五國，接著在金磚五國的南非峰會扮演老大角色，而且，五國再加入阿根廷，埃及，衣索比亞，沙烏地阿拉伯，阿拉伯聯合大公國及伊朗，這些國家，除了印度以外，都是抗美聯盟，不過，經濟體系都存在問題。

這次北朝鮮的金正恩去見普丁，這又是地緣政治選邊站的極致表態。世界的兩極對立愈走愈極端。

本文授權自今周刊，原文見此。

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