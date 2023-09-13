全身痠痛、失眠！高階主管暴躁易怒竟是體內缺「這款維生素」 醫點名1情況要多補充

【撰文．胡肇芳整理】

維生素C是大家都很熟知的營養素，但它可不只有增加免疫力的功效，還有降低壓力的效果。有醫師就曾遇過一位大集團高級主管患者，平時得處理許多緊急事務，這讓他身上出現偏頭痛、拉肚子失眠等文明病，在開立高劑量維生素調理後，患者在工作時變得不易怒，明顯改善症狀。

現代人生活步調快，壓力導致經常出許多文明病，家醫科醫師陳欣湄在臉書粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」發文分享，礦物質「鎂」和「維生素C」是抗壓小寶典，以往她跟壓力大的病人建議多攝取維生素C時，病人總是一臉疑惑，認為「維生素C不是增加免疫力的嗎？」

陳欣湄舉例，曾收治1名大集團高級主管患者，由於工作需要，時常飛往各地，加上需要處理很多「緊急」的重要大事，全身上下一堆文明病，包括偏頭痛、脹氣、拉肚子、全身痠痛、失眠等，麻煩的是，這個問題調完，其他問題就隨之而來。

陳欣湄發現，該名患者症狀的嚴重程度似乎跟工作壓力成正比，決定從「調理抗壓」著手，開立高劑量維生素C和鎂，在壓力減輕後，患者跟她分享一樣面臨龐大的工作量，但他卻比較不容易發脾氣、可以平和的處理，結果下屬們很開心，「覺得主管變得可愛了」。

陳欣湄指出，其實很多人不知道，維生素C又被稱為「抗壓維生素」，其濃度在血液中、腦中、組織中都不太一樣。在腎上腺的部分，也是維生素C濃度最高的地方，這意味著維生素C在我們的腎上腺中扮演著非常重要的角色，它幫助促進腎上腺素的合成，進而影響對壓力的反應。

陳欣湄表示，有些營養素是身體可以自行合成的，但維生素C「人體不能自行合成」。因此，在免疫力比較低、壓力大時，其實身體維生素C的耗損是會加快的，也就是需要「刻意」額外的補充維生素C，她建議，可多吃富含維生素C的水果，如芭樂、奇異果、草莓。

此外，刻意增加維生素C補充劑也是一種方法，陳欣湄說，門診常被問到「維生素C的保健食品應該補充多少？」一般來說，維生素C的吸收率會隨著補充量上升、吸收率下降。她舉例，如果只補充20mg的維生素C，吸收率高達98%；但隨著補充劑量的提高，例如2000mg，吸收率則會下降，一般常態會建議的維生素C補充可以落在500mg。

不過上述情況要多考慮2個重點，陳欣湄解釋，第1，身體正在經歷過渡耗損的情況，如剛感染過新冠、長過皮蛇、正經歷巨大的生理或心理壓力等情況，補充維生素C的劑量需要拉高。

第2，由於維生素C天然型態主要為水溶性，因此過多的維生素C，會因為水溶的特質導致身體留不住，因此若要開高劑量會使用脂溶性維生素C，就不太會遇上流失嚴重的問題。

本文授權自今周刊，原文見此。

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