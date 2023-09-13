幾乎全日本記者和學者都不敢去…野島剛解析：習近平的中國跟以前哪裡不同？

【撰文‧鍾泓良】

野島剛9月推出最新著作《中國的執念》，透過香港、台灣經驗為前車之鑑，向日本人發出警訊，若「昨日香港、今日台灣」成真，那麼接下來的明日，可能會輪到日本。

台灣人都知道『昨日香港，今日台灣』，那明日是什麼？明日，有可能是日本。」眼前以日本口音說著中文的中年男人，今年2月才以大學教授身分，帶著學生來台參訪；時過半年，他再以作家角色，帶著熱騰騰的最新著作，再度踏上熟悉的台灣土地，娓娓道出這3年的觀察……。

今年55歲的野島剛是日本資深媒體人，也是著名的「台灣通」。他求學階段就與兩岸三地結下淵源，曾在台灣師範大學、香港中文大學留學，也到中國進修，精通廣東話和國語。任職日本《朝日新聞》的24年間，更曾被派駐到台灣擔任特派員。

認定信仰相悖 就出手打壓消滅

身為日本人 也能感同身受

2016年後，野島剛成為自由媒體人，同時兼顧作家、大學教授、專欄作者等「斜槓」身分，曾因為太愛台灣，索性在台北租屋，有段時間，幾乎每個月都從東京飛來，也由於對台灣政治及社會文化長期深入觀察，被譽為「最了解台灣的日本記者」。

過去十幾年間，野島剛寫了近30本書，超過十本在台出版，當中許多題材與台灣切身相關。他關心的觸角極廣，不只探討中日台外交關係，寫蔣介石政權、兩岸故宮文化，也談台灣企業打造的自行車王國，以及新世紀台灣電影反映的社會面貌。

這一次，他推出最新著作《中國的執念》，描述中國近年變化讓外界摸不著頭緒，「如何面對中國」成為二十一世紀最大課題。這本書，與其說是寫給很熟悉中國文攻武嚇的台灣人，更像是在提醒日本人，近年中國對香港、台灣的態度，就像一種警戒信號，今日在港、台上演的事，不久後的將來，也可能在日本發生。

談起這本書的催生過程，長期觀察兩岸政治外交的野島剛感觸頗深。他說，自從2019年爆發「反送中運動」，2020年公布港版《國安法》，香港已向外界發出明確訊號：「習近平的中國，跟以前的中國政權，不一樣了。」

他分析，過往中國政府頗具現實主義色彩，口頭稱沒有妥協空間，仍願意跟世界各國打交道。但中國國家主席習近平領導的中國，只為實踐自我信仰，無論信仰好壞，「該做就一定要做」，就如香港人並未追求獨立，卻被北京政府認定搞獨立，就成為必須打壓、消滅的獨立分子。

這樣的變化，不只在香港和台灣，就連作為日本人的他，也能感同身受。

野島剛曾在兩岸三地留學，過去也藉由採訪工作，自由穿梭中國和香港，大半輩子都與中華圈緊密扣連，「兩岸三地是我的地盤。」

然而，香港反送中迄今四年，曾公開聲援香港、主張北京應聽取民主派意見的他，必須接受一個新事實，未來想再踏上香港土地，可能面臨極大風險，「我的人生，已經被改變了。」

野島剛的擔憂其來有自。今年6月，他的友人、日本獨立記者小川善照前往香港旅遊，卻被拒絕入境，遭拘留一晚後以不明理由遣返，成為香港拒絕日本新聞工作者入境的首例。

日本記者學者 都不敢再去中國

「不知會用什麼標準抓你」

入境香港，或許只是面臨遣返風險，前往北京，更可能直接被逮捕。今年7月，中國政府實施新修訂的《中華人民共和國反間諜法》，擴大詮釋「間諜行為」，卻又定義籠統，「現在幾乎所有日本記者和學者，都不敢去中國……，不知道他們會用什麼標準抓你。」他眉頭緊皺地說。

曾經可以在「地盤」暢行無阻的野島剛，如今只能自由穿梭台灣，正如他書序所言「我的世界，變小了」。看著曾經自由民主的香港，如今與台灣築起一道不存在的「海上柏林圍牆」，他難掩失望與憤慨。

《中國的執念》是野島剛給日本人警訊。其實，就他觀察，這幾年日本人看待兩岸三地的態度，早已有所改變。

他在書中提及，香港曾是日本人海外旅遊首選之地，日本與香港在戰後的文化觀光交流，甚至勝過台灣。包括他在內的日本人都曾相信，中共不會對香港下狠手、相信改革開放的中國會遵守一國兩制，如今「看到一個熟悉的地方改變這麼大，讓日本人非常衝擊！」

至於與中國的互動，他點出，日本政府過去十年不斷嘗試改善中日關係，但每當發生如尖閣列島（釣魚台）或福島核廢水等問題，中國人反彈力道都超乎日本人想像，也讓日本民意不滿中國。

野島剛進一步說，中國政府「以為他們說了算」，不理解一般民主國家必須尊重民意；當中國態度愈強硬，尊重民意的日本也不敢大膽建立關係，這反而幫到日本國內的保守派、反中派，「就如每次台灣選舉，中國都幫了民進黨大忙！」他笑說。

對於中國為何執著拿回台灣和香港？野島剛在書中給了有趣答案。他剖析，中國是基於「民族主義」及「社會歷史自卑情結」，不願放棄港、台，進而用「孫文」、「故宮」及「血脈」三種方式，形塑兩岸三地共同認知框架。

野島剛斷言，若明年初台灣總統大選，國民黨贏得勝利，必定也會以此跟中國交流，「因為這個工具是很好用的。」

頑固台獨少有 中國才強調統獨

「台灣正在培養自我意識」

但他也提出疑問，台灣人真的喜歡孫文、故宮或自稱「炎黃子孫」嗎？這些概念無法被否認，卻也缺乏實感。他認為，台灣正在培養自我意識，這些兩岸共同框架，已愈來愈接近「有效期限」，尤其對80年代後出生的台灣人，幾乎無法引起共鳴，甚至可說是已過期。

他觀察，台灣年輕人對自我身分認同是「想像中的獨立國家」，因此願意接受總統蔡英文稱的「中華民國台灣」。同時，年輕人天生具備民主及自我意識，未必會在地方選舉支持民進黨，但也不會在總統大選投給國民黨，「他們最大原則就是『不讓台灣成為中國的一部分』。」

身為了解台灣社會氛圍的日本記者，野島剛針對敏感的「華獨」、「法理台獨」及「天然獨」等統獨議題進行分析，但他受訪認為，自己一貫立場是「台灣並沒有統獨問題」。

他認為對台灣而言，統一從來不是選項，也無法選擇獨立，最多就是維持現有實際獨立的狀態；反倒是中國才強調統獨，當中國強制接受台灣統一，反對者自然被認為是台獨，但實際上，台灣不容易找到所謂的「頑固獨立分子」，政府也沒有要跟著中國玩統獨遊戲，這就是現況。

野島剛以敏銳觸角道出自己的國際局勢觀察，從外交、故宮文化到新電影，以不同主題切入關心喜愛的台灣，當被問到還對什麼題材感興趣？他露出微笑說，「接下來我要寫台灣的棒球！」

原來熱愛運動、堪稱「棒球少年」的他，早在醞釀下一本棒球相關書籍，已訪談上百位旅日台灣棒球選手，以及在台灣打球的日本人，預計明年出版，「棒球跟政治很有連結，我想透過棒球，寫台日關係一百年的歷史。」他已準備好用不同切面，帶讀者看更多的台灣故事。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1395期)

延伸閱讀》

建中學霸不補習考上成大醫學系！單親媽獨力扶養、他每天吃超商魯肉飯：沒人可以讓我靠，更要好好念書

基泰總經理露面哭了「住戶不用出錢舊屋換新屋，卻被說趁火打劫」...為何律師說「1坪換1坪」一定出問題？