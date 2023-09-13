46歲網拍王如何從韓系商品紅海脫穎而出？ 4年進駐17家店、營收上看2億

【撰文‧徐采薇】

在國內一眾韓系商品的廝殺中，冉冉服飾殺出重圍，4年內展近20家店，更躋身全台唯一的連鎖複合式韓系選品品牌。它，究竟有何祕訣？

從韓系耳環、手鍊、髮夾到女裝，每樣商品井然有序地放在架上。全台首家引進韓國「飾品圖書館」裝潢概念的品牌冉冉，成立4年就進駐微風、新光三越、遠東SOGO等17個百貨櫃位，撐過前3年疫情低谷，今年營收有望上看兩億元。

「我從小就會做生意。」現年46歲的冉冉創辦人楊智淵兒時不愛念書，但小學三年級就轉賣雜貨店公仔給同學；大學時更包場辦派對賣票賺錢；服志願役時，趁工作之餘到五分埔批貨網拍，一年能賺兩百多萬元。

2019年，他看好韓國流行文化席捲全球，決定攜手原為髮型設計師、對時尚敏感的妻子張淑美，花千萬老本創立新品牌「冉冉」。

楊智淵妻子常飛韓國採買，對當地的批貨流程熟門熟路，但和其他網購小頭家不同的是，夫妻倆一開始就鎖定實體店面，更直接將韓國飾品店「時空間」宛若書櫃般的展示空間搬到台灣。

初期展店策略瞄準人流量高的百貨，第一家店就開在台北微風松高。開幕當天，楊智淵豪砸數百萬元請來當紅男星李國毅擔任一日店長，並邀逾百位KOL（意見領袖）幫忙曝光，全台首家韓國時尚飾品概念店的形象一炮而紅，首月業績就衝破3百萬元，兩個月內連開5家店，隔年就坐擁20家店。

疫情期間 曾賣水果禮盒求生

沒想到疫情爆發，冉冉台北街邊店盡數遭殃，「光2020年就賠掉1千多萬元。」楊智淵苦笑說，緊接著的三級警戒，更讓業績近乎歸零。

那段期間，他和團隊靠著改賣水果禮盒每月3、40萬元收入，勉力求生。待疫情趨緩後，夫妻倆重返韓國批貨時卻發現，許多過去合作的批發商早已在疫情下陣亡，只能另覓出路。

「其實很多韓貨都是大陸做好再到韓國加工，不如直接跟大陸對接。」楊智淵透露。通過韓國批發商介紹，他們成功向中國的生產工廠批貨，不僅省去中間價差，還能從源頭控管品質。

舉例來說，凡引進純銀或鑲有莫桑鑽的飾品，冉冉都會送檢確保真偽，一旦發現有假就直接退貨。楊智淵強調，許多商品外表看似相同，但品質其實有差，「以鍍金來說，別人鍍一層，我們鍍三層，工藝就不一樣。」

「我最初就想做複合式韓系品牌，只是初期資金有限，才先從飾品做起。」他坦言，2021年底三級警戒結束後，就打鐵趁熱引進衣服品項，「飾品雖毛利高，但客單價低；衣服則是單價高、毛利低，二者剛好可以互補。」另方面，冉冉在廣州還有固定合作的加工廠，每當版型、材質等設計需更動時，都能借助加工廠。

台灣輕奢女裝MOMA品牌總監吳品蓉評價，冉冉贏在品牌和通路布局，首家店就敢於砸錢開在百貨一樓，選品更包含設計款、聯名款等多元品項，在韓系實體通路中僅此一家 。

從話題找商機 調整選品戰略

「選品的關鍵就是要跟上時下流行的話題。」楊智源不諱言，過去他也曾選到失敗商品，甚至該款商品只賣出12個，因此比起憑感覺，他更傾向用數據說話。

選品上，楊智淵每年斥資百萬元，委託行銷公司運用AI爬文找出時下的熱門話題，再從中尋找潛在商機。

例如，過年期間藉此掌握討論度最高的是「趨吉避凶」、「大甲鎮瀾宮」等關鍵字，於是趁勢推出能帶來幸運的「好運五行系列」，結果大獲成功，至今仍占飾品業績約1成；今年6月，他們發現涼感材質服飾熱度飆升，於是搶先推出涼感小背心，第一周就熱銷破千件，7月更累計銷售8千件。

不僅如此，楊智淵也懂得善用售後的數據分析，調整進貨量。「數據分析的參數愈多，就有更多可能可以思考。」他點出，除了一般人熟知的客群年齡外，節慶、天氣等也都是影響買氣的重要因素。像是每逢耶誕節，裝扮用的造型款就會賣得特別好，又或是颱風過後的周末，客戶往往會報復性消費，能與颱風當天的低迷買氣相互抵銷。

楊智淵說，新品項最初可能每家店只進5個試水溫，再根據每周的銷售速率決定進貨量。例如，本周銷售速度前30名就會追加進貨，前三名則會續賣一季；滯銷商品下周就不再進貨，剩餘則以折扣出清。

此外，冉冉受惠於直接向工廠進貨，如今能做到每周上貨的「短鏈供應」，等於不用囤放太多庫存，就能即時因應當周情形，用最快速度將商品交給消費者。

「冉冉不只是韓貨店，更是一個韓系品牌，應該要將眼光放到3、5年後。」楊智淵表示，現在選品單價從1百元到4千元不等，接著將引進和代理客單價更高的衣服、鞋子和包包，朝更精緻的一站式選品店方向前進。

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