大陸ECFA讓利若叫停「台灣最糟少掉1/3貿易順差」！兩岸貿易戰3劇本全解析

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「若大陸方面啟動報復性關稅，台方直接損失將達300億到500億美元，其中台灣農業將首當其衝……，同時，也不排除大陸可能通過對台貿易壁壘問題採取跨項目制裁。」8月30日，一篇題為「磋商是解決『貿易壁壘』最優選擇」的文章，在中港台媒體圈引起不少討論。

這被刊登在中評社的文章，作者是從事兩岸經貿研究逾30年、中國南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡。在這篇文章中，曹小衡先是細數了台灣對中國的貿易壁壘「罪名」，「台灣對農漁產品、汽車、工業品等做出關稅減讓承諾，減少或解除進口管制措施，但是，對大陸仍單方面設置『大陸物品不准輸入項目』清單……，對大陸相關產業和企業利益造成不同程度損害。」

接著，他預告了台灣可以提出「抗辯」的兩個時間，分別是2023年10月12日或2024年1月12日前後。

為何是這兩個時間點？因為，今年4月12日，中國官方對台灣首度啟動「貿易壁壘」調查，而根據公告，「調查應在2023年10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日。」有趣的是，2024年1月12日的隔天，正是台灣舉行第16任總統大選的日子。

這次貿易壁壘調查，可能如何演變？《今周刊》彙整專家學者看法，歸納出三種可能。第一種可能，是雙邊後續談判破裂，但中國僅禁止台灣「對等商品」出口到中國，也就是台灣禁止從中國進口的2000餘項產品，中國也對等禁止從台灣進口，影響似乎相對有限。

第二種貿易壁壘發展的可能路徑，就是曹小衡所稱、中國對台採取「跨項目」制裁，意指中國不排除會對台灣仍具競爭優勢的石化、機械、紡織、塑膠製品等啟動制裁。這也貼近於部分國內專家學者最憂心的發展劇本：全面或部分中止ECFA。

「它（中國）可能會從ECFA裡的早收清單（指提早降關稅的商品清單），針對特定產業裡出口量比較大的項目，例如石化、機械、紡織還有運輸等，調整過去給我們的優惠，然後逐步限縮。」現任致理科技大學國際貿易系副教授、專長兩岸經貿研究的張弘遠如此觀察。

若發生此情境，熟稔兩岸經貿發展的台經院研究六所所長吳孟道提醒，「台灣在最糟情況下，可能因此少掉約3分之1的貿易順差！」

不過，還有一種可能是「台灣做出適度讓步」，決定開放進口此前被禁的中國全部或部分商品。在此情境下，紡織、機械等不少ECFA早收清單業者，或得以鬆一口氣，但另一面首當其衝的，將是原先禁止進口品項占比高達43％的農產品。

影響多大？根據農業部（當時為農委會）4月底做的初步估算，當前管制自中國進口的農產品共計1066項，「經過評估，如果未來開放中國大陸進口，其中可能受影響的品項約有200餘項，占目前管制中國大陸農產品項目近3成。」但農業部也以中方調查結果未出爐為由，暫不公開明確品項。

對此，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年建議，若政府最終決定開放中國產品進口，不妨可先從台灣沒有生產、或生產比重很低的品項著手，「例如蘋果或小麥，台灣幾乎沒有生產，我們卻不准從中國進口，這就不合理。」在因應對岸出招衝擊的同時，如何避免這樁貿易戰演變為台灣未來拓展貿易協定的障礙，考驗著政府的智慧。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1395期)

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