這批技工月薪80萬！世紀鋼董座急培養本土人才：工廠很安全爸媽別擔心

【文．彭蕙珍】

在少子化衝擊下，學生越來越少，學校面臨招不到學生的困境。世紀鋼董事長賴文祥、今年接手桃園老牌高職成功工商，更名為「世紀綠能工商」。 他想接手學校時，首先受到眾人阻撓，連太太都問他：「人家喝牛奶去養牛，你不是，連整間農場都買下，你缺人，建教合作就好。」 法務部前部長施茂林告訴他，學校退場機制很多，而且很多接手的經營者都賠錢。但他強調：「我不是為了賺錢，是要栽培中南部北上讀書的學生，讓他們有一技之長，並栽培桃園地區的人。」

謝金河在《數字台灣》節目邀請賴文祥，以及前內政部長、高苑工商職業學校董事長余政憲說明私校面臨的困境。

賴文祥表示，想入主私校是因世紀鋼任用不少外籍技工，像立陶宛焊工一個月薪水30~40萬，加班就高達40~50萬，中高階技工一個月薪水70~80萬，技工一個月就領3~4千萬薪。

換算起來，中高階技工一個人1年就能領走近千萬。

「他們領了一年多，再這樣下去不行，要栽培自己人才，政府既然有心要本土化，我們也要栽培第二代。」

因此，就算所有人都反對他接下私校，他還是堅持，並一個一個去說服。

第二個遇到的困難是錢，「我先捐500萬、1000萬。」

高階焊工一天薪水2萬 自己培人才

世紀鋼入主桃園45年歷史的私校「成功工商」後，改名為「世紀綠能工職學校」，希望能吸引更多在地學生就讀，不但保障就業，更提供獎學金。

謝金河表示，他很敬佩賴文祥，從鐵窗、鐵皮屋起家，一步一腳印踏上離岸風力發電，「他投100億時很多人把他當瘋子，但現在他為台灣開創一條康莊大道；這幾年離岸風電從無到有，開花成果。」

賴文祥笑道：「雖然我不會讀書，做事絕對不服輸。」世紀鋼轉型是從2012年，當時政府推動海陸風機，他到世界各國考察，請教當時的經濟部長後，毅然投入。因有感於請外籍技師的薪資太高，「高階焊工一天薪水2萬」，不如自己培養人才。

他強調：「過去幾十年學校都改成科技大學，完全沒把技能留下來，你看德國工業發展這麼好。我覺得政府要鼓勵技能學校，不然台灣工業越來越消沉。」

他指出，學生考上焊工技師執照，在世紀鋼年薪至少百萬，若是考上國際焊工證照，月薪都10~20萬，「我現在請很多有檢驗、環安證照的員工，月薪10多萬，人才缺很多。」

圖片來源/《數字台灣》。

國中培養專長 適性發展

謝金河詢問，台灣父母對於小孩去學一技之長的觀念還不是很深，如何突破這個困境？賴文祥反思：「人家說一代不如一代，其實是我們害的，因為我們疼小孩。」

「有些小孩的專長是要去做武的，不要強迫他去念書、讀大學，現在隨便考也能念大學；大學畢業是高不成、低不就，去當服務生一個月賺2~3萬。不如從國中畢業就來栽培，會念書的再去念大學，像世紀鋼不只需要技術人才，也需要管理人員。」

對於網路謠傳當焊工眼睛會瞎掉，他闢謠：「你看我65歲眼睛還很好。」有人說當高溫會影響生育，他說：「我生了3個小孩。」

賴文祥強調：「現在工廠很安全，像我做國外生意，都很注意環安，放心讓小孩來讀書，不但還能保障就業，也有獎學金。」

經營困難 對教育部有三建議

另一家企業入主的私校是高苑科技大學。今年獲得台鋼集團2.8億資助，才免於退場，同時是私校退場條例實施後的首例。台鋼邀請前內政部長、前高雄縣長余政憲擔任改制後的第一任董事長。

對於私校，余政憲對教育部有三個建議：

一是學雜費鬆綁。授權私立高中職、科大，自行決定學雜費。幾十年來基本工資不斷調漲，學費卻不動如山，加上學生來源減少，私校經營只會越來越困難。

二是師資資格任用。他表示，很多學校招不到合格老師，像很多大學碩士、博士可以到五專教書，但一、二年級是高職，要修教育學分，他們要成為合格老師不容易，「電機、機械、汽車等專業科技都找不到合格老師，因為他們都去業界。」

三是設科鬆綁。很多科系不符合時代，但是教育部對設科的規定很嚴格。要設立新科系、符合時代潮流，不但面臨到師資問題等，又無法獲得教育部核定，困難重重。

謝金河補充，在美國水電工的收入超過醫生，若是台灣能開水電工系，相信會變成熱門學校。只是要申請設科，受限於現在的法制不太容易。余憲政說：「水電科也找不到老師，只能用業師。」

圖片來源/《數字台灣》。

僑生來台就讀 成效極佳

因少子化，教育部近年推動讓東南亞學生來台讀書。謝金河說，這對台企到東南亞投資設廠，會很有幫助。

余政憲表示，僑委會針對東南亞國家推動「僑生專班」，有三個條件，一是年滿16歲，二是國中畢業，三是華僑子弟。

「教育可以改變人生，也是脫貧計劃。全世界都在搶學生，把年齡降低到16歲，目前績效非常好，坦白講也救了很多學校。像高苑工商目前的學生大約1200個，500位是僑生，賴董學校也有300~500位僑生。」

他說明：「很多學校引進僑生，僑生都是建教專班，3個月讀書，3個月在工廠實習，靠自己的力量賺錢、付學費；我們鼓勵學生存錢、寄回家裡，改變家裡的生活。」去年有2200位僑生來台讀書，今年已有4300位，未來會有更多僑生來就讀，對台灣有很大的幫助。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

大直民宅倒塌，基泰賠得起？保險根本不夠，鄰損賠償得自掏腰包這數字...銀行人士親吐財務狀況

想要年薪百萬，絕不是年薪20萬的工作做5份！資深打工人3點解析：你與破百萬高薪的距離在哪裡

基泰建設有沒有錢賠？往來銀行、產險逾20家，名單一次看...最大苦主是它！已動撥8000萬

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】