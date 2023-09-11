3理由要求加薪行不通⋯職場地雷別再踩！微軟前HR高層勸：太忠誠恐讓你失望

【文．翁申霖】

職場生存學問多，不僅在同事的人際關係上需要多加琢磨，與主管、老闆之間的互動更是不得馬虎，有鑑於此，科技巨擘微軟（Microsoft）前人資長威廉斯（Chris Williams）以「作為一名員工，我絕不會做的4件事」為題，分享在職場上有哪些地雷千萬不要踩。

1.拋開「忠誠」二字

2.不向老闆要求加薪

3.勿進行空洞的威脅

4.求助前未做好準備

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，微軟（Microsoft）前人資長威廉斯（Chris Williams）離開老東家之後，經常透過TikTok、Podcast，或以顧問的身份分享職場之道。

馳騁在職場多年的他也親自撰文，直接點出員工最容易有哪些錯誤心態。Chris Williams詳列出4大重點，希望能提醒大家別做或別再犯。

錯誤心態1.別對公司太忠誠，也別過度期望公司忠誠待你

進入一家公司，難道忠誠是錯的嗎？Chris Williams直言，「現代人經常轉換工作，對公司忠誠早已非時下趨勢。」

「不要因自己年資高，就期待老闆加你薪、升你職；同理，也別指望老闆在裁員時，會因為你是長駐多年的老員工，就同情不裁掉你」，抱著這種心態工作肯定會令你大失所望。

Chris Williams表示，若長期任職在同一工作崗位能令你更了解公司及自己的定位，就應該以此發揮更大作用，來證明自己的價值，「而非期望從公司那端獲得相對應的回報，這是不切實際的。」

他強調，「如果你能在別家公司獲得更好的職位，請接受它，別讓單方面的『忠誠』成為職涯上的阻礙。」Chris Williams指出，員工之於公司僅是一種商業價值計算，透過價值交換以互相得利。「因此，不要期望你的公司忠誠，也不要對公司太忠誠。」

錯誤心態2.開口向老闆要求加薪

「要求加薪的那一刻起，你就是處於弱勢的一方」，Chris Williams表示，員工要進行的對話應建立於明確的「等價交換」，思考你能為公司帶來哪些利益，而公司又該給予多少回報。

Chris Williams明言，千千萬萬不要拿3大訴求要求加薪：

・市場價值

・其他同事所獲得的報酬

・部分私人原因如家庭經濟問題等

「你要做的是，詳列自己真正為公司付出哪些貢獻，以及帶來什麼樣的收入，甚至是替公司節省了哪些成本」，Chris Williams說，惟有在自己有貢獻的前提下，才能讓公司考慮如何給予你一個等價的薪水。

錯誤心態3.期望用「空洞的威脅」達成訴求

「永遠不要發出你不會真的去做的威脅。」

當在公司遇到不滿、不平衡的狀況，你是否曾經提出像是「要離職」的威脅？「如果公司不XXX，我就走人」，希望以此能讓主管或老闆回應你的訴求，但實際上根本不打算這麼做。

如果你真的認為「會吵的小孩有糖吃」，那麼就大錯特錯了。Chris Williams提醒，千萬不要對公司做做樣子恫嚇，他舉以下例子：

・不要威脅公司如果沒拿到喜歡的工作就要離職。

・如果還不確定自己承不承成擔得起，就別隨便說自己會採取法律行動。

・除非你已打定主意這是你在公司做的最後一件事，否則別以任何方式威脅你的老闆或公司。

Chris Williams表示，公司除了會將此威嚇視為空洞的威脅，彼此之間互相信任的關係也會隨之消失，「這時，他們或許會很高興你自己離開，並鬆一口氣。」

錯誤心態4.未經思考胡亂地求救

初入職場這個社會大圈子，難免會有需要同事、上司幫忙的時候，但若從頭到尾都搞不清楚狀況，毫無章法地就向周遭求救，可能就會造成他人麻煩。

Chris Williams建議，「當你向某人尋求幫助時，那麼應在求救之前先做足準備。」

他表示，不管是要幫忙你完成工作、協助你做決定，又或是找主管或人資替你解決困難，都要在提出問題之前清楚脈絡，練習此舉不僅能幫助你在提出要求時會更有自信，彼此進行對話時也能更明白地說明你的需求，如此才能有效率地達成目標。

當同事們遇上困難時怎麼辦？「白紙黑字」記錄下來會讓整體事態更加具體。

Chris Williams舉例，在工作上盡可能地確保記錄所有內容，包括保存每封電子郵件、寫會議記錄，並清楚地寫下出現的每個問題。多花點時間了解情況，「當你尋求幫助時，就能夠提出明確而具體的要求，以得到最有效率的助力。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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