文憑不等於高收入？大學畢業「所得中位數」低於專科！拆解背後盲點與隱憂

【文．鄭鴻達】

教育程度或學歷高低通常被認為會與收入有正相關，但根據主計總處統計，觀察過去7年所得收入者可支配所得中位數分佈，卻出現專科教育所得者的可支配所得中位數，高於大學學歷所得者。 以2022年統計資料為例，該年全體所得收入者的可支配所得中位數為台幣47.5萬多元，研究院所以上學歷者則是以近91.2萬元，居各學歷之冠，然大學學歷者僅為53.6萬餘元，低於專科學歷者56.7萬餘元。 勞動學者、台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆分析會有此狀況，第1個原因是該統計沒納入年齡因素，因為現在幾乎已快沒專科可就讀，目前有專科學歷的人通常是年紀較大的工作者，等於有較多工作年資，而工作年資也與收入高低有相關性，不一定能支持「有一技之長比有大學學歷更吃香」的論點。 此外，因為高等教育擴張太快，導致大學供過於求，不只許多大學生畢業後，較多從事相對低薪的服務業或文組相關工作，也會產生求職向下排擠的效果，因此青年低薪的困境，與大學普及、教改有高度相關性。 辛炳隆說，他不贊成學子選擇從高中、大學、碩士、博士「一路讀到底」，因為這樣會讓就業的路愈走愈窄，如今在職專班很方便，青年可在高中職、專科畢業後先投入職場，工作後若認為自己仍需要，再回頭就讀即可。

學歷高=收入高？ 統計資料顯示不盡然

在多數人的觀念中，收入高低通常會與工作者的學歷、教育程度高低成正比，許多民眾會選擇在高中（職）畢業後，選擇繼續攻讀大學甚至研究所以上的學歷，以期畢業後謀得收入較高的工作。

不過觀察主計總處統計資料，以2022年為例，該年全體所得收入者可支配收入中位數為47.5萬餘元，國小學歷者為近29.2萬元、國中學歷40.1萬餘元、高中學歷近44.8萬元，均低於全體平均值，但收入高低仍與學歷高低呈現正相關。

但到專科學歷以上的所得趨勢就略顯不同。該年度統計，專科學歷者為56.7萬餘元，高於大學學歷的53.6萬餘元，不過若擁有研究院所以上學歷者，其可支配所得的中位數就高達近91.2萬元。

歷年專科學歷所得均高於大學 其餘學歷與收入呈正相關

不僅2022年統計呈現此趨勢，若自2016年資料開始觀察，歷年均呈現所得收入者可支配所收入的分佈，從國小、國中到高中都是學歷愈高、收入愈高。再往上觀察，則呈現為專科學歷收入就高於大學學歷，研究院所以上學歷仍是個教育程度最高。

專科收入反高於大學？ 統計未納年齡、世代環境差異

對此現象，辛炳隆認為，此項統計並未考慮到年齡效果，因為目前已經沒什麼專科學校了，會唸專科的人通常都年齡較大，若控制在同樣教育程度，這也會反映在工作年資上，才出現這樣的統計現象，應該要以同一世代對比為宜。

辛炳隆說，第二，過去就讀專科畢業後出來的人，通常都是從事專門技術的製造業或工業部門，如今大學生畢業後，很多會選擇從事相對較低薪、收入較沒成長性的服務業、白領或文組相關的工作。

高教擴張過快 產生大學畢業生求職向下排擠效果

辛炳隆解釋，我國高等教育擴張速度太快，導致大學供過於求，因此產生就業、收入向下排擠的效應，也就是說大學畢業的人，會去跟專科、高中學歷的人搶工作，因此整體來看，大學畢業生的技能溢價情形依然存在。

因此，是否能將此統計現象解釋成「有一技之長比有大學學歷更吃香」，辛炳隆認為不盡然，仍應以同世代來比較為宜，因為目前40、50歲世代的工作者，普遍仍呈現大學學歷的所得會比專科、高中職學歷所得高。

以往大學數量少 現行青年低薪與大學普及化有關

辛炳隆接著說，以前大學數量較少，如他本身的世代當時的大學錄取率並沒這麽高，因此在當時大學學歷仍確實會產生一定篩選效果，相對有比較優質的勞動力，而大學畢業的人較少，自然也會找到收入比較好的工作。

辛炳隆強調，學歷與收入的相關性仍適宜用同世代來比較，否則將不同世代的混在一起，會容易讓觀察混淆，若要談時下的青年低薪問題，大學普及化、教改絕對與這個有強烈的關係。

學者不贊成「一路讀到底」 求學仍應考慮就業導向

對於青年是否應將追求高學歷與高收入劃上等號？辛炳隆直言若將大學教育當成投資，其成本效益不一定是比較高，但因為現在的教育環境條件不同，包括透過政府給予補貼、提供學貸等方式降低學費負擔，等於有種投資資金取得成本愈低，投資者就愈可能不會審慎投資的效果。

因此，辛炳隆主張他還是比較贊成以就業為導向，因為現在在職專班普及，要回頭受高等教育很方便，青年在讀完高中職、專科學校畢業後，可以先進入職場就業後，若覺得自己真的有需要在接受正規的高等教育，可以再回來。

辛炳隆強調，他個人不太贊成學子選擇「一路讀到底」，這樣會讓就業的路愈走愈窄，例如當一個人念完博士學位出來後，可能會覺得過去都已經投資這麼多時間、金錢，再怎麼說也要找一個適合博士的工作，反而把自己的求職之路走窄。

本文授權自今周刊，原文見此。

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