月薪15K、買不起房「住車上」！34歲男打工人生有多省？手機、電腦充電靠「它」搞定

【文．黃明惠 整理】

一般民眾辛苦工作，目的多半是為了擁有屬於自己的一間房；然而，日本一名34歲男性放棄租房，更因為買不起房，選擇「躺平」以車為家，還創立YouTube頻道拍影片記錄住在車上的生活。談起自己最大的夢想，他希望可以存多點錢買一塊地，享受自給自足的生活。

聽起來也許荒謬，但日媒「日刊SPA！」報導，這名YT頻道取名「我只是個在車上生活的人（ただの車上生活者）」的作者現年34歲（以下以C君代稱），原本和父母一起住，也有一份穩定正職工作，但工作4年半後，C君發覺自己很不喜歡職場裡的氛圍，因此下定決心離職，開始打工人生。

但也因為收入銳減，C君決定不再租房，更因為沒錢放棄買房的念頭，最終開始「以車為家」，並用打工賺來的微薄薪水過活。

特別的是，C君不像其他「車泊族」四處旅行、打工，他反而是在打工地點或車站附近停車過夜，依賴著每週4次在澡堂打工的薪水維持生計。

▲日本一名男子平常不租房都在車上生活。（截圖自youtube／ただの車上生活者）

他平均月薪賺7萬日幣（約新台幣14739元），日常支出為5萬日幣（如吃飯、加油，約新台幣10528元），其中1.5萬日幣用於還學貸，等於他一個月生活費為3.5萬日幣（約新台幣7601元），通常花費都在日常吃飯上，C君還說月底時能存一點錢。

然而，報導也表示是因為沒有租金支出才能維持這種生活方式。

這種生活是否帶來困擾？

C君接受日媒訪問時表示，因為自己在澡堂打工，所以不用擔心洗澡的問題，也會在澡堂洗衣服，甚至車子還能免費停在澡堂的停車場；如果手機或電腦需要充電，或是想在使用簡易家電時，就會先準備好在亞馬遜買來的太陽能板，在白天或日光充足時鋪放於車頂上。

擺脫過去朝九晚五的上班模式，雖然看似毫無壓力，但不免還是會帶來其他困擾。

C君表示，住在車上的確會有不方便和不舒服的地方，像是冬天太冷、夏天太熱，以及曾發生過車上的東西被偷，或者停車的周遭很吵等狀況；但他覺得自己全都可忍受，因為撇除這些，他有很高的自由度能安排自己想要的生活，像是打工只到下午3點左右，其餘時間可以隨心所欲地散步、拍影片、玩遊戲。

日本房市出現怪象：空房很多、仍建造新房

根據日本房產網站「o-uccino」報導，日本人口持續減少，預計不久後將跌破1億，不過房屋總量卻不斷增加，造成一個奇怪現象，那就是儘管有大量剩餘的住房存量，但新房仍繼續建造。

為什麼會發生這種情況？東洋大學理工學部建築學教授指出，問題出在「房屋和建築公司利潤結構」的問題。與租賃房產不同，現有的房屋和公寓是建立在通過重複「建造和銷售」來確保利潤的商業模式。

「就像鮪魚如果不一直游泳就會死亡」，正因如此，導致日本出現蓋越來越多的房子，結果，新建的房子不斷增加。

教授也指出，很多人以為不住在房子裡，所要負擔的成本很少，「但擁有它，你仍然需要繳納稅款和維護費用。換句話說，以前作為資產的房子有可能會變成『負債』、變成負的個人資產。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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