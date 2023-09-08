Google、蘋果…5大科技巨頭薪資誰最狂？這家菜鳥工程師年薪近6百萬 最高「超過2千萬」

【撰文／胡肇芳 整理】

現代人的生活基本離不開Google各種服務，從搜尋引擎、電子郵件Gmail到地圖、YouTube都是，這麼厲害的公司到底薪水有多優渥呢？市調機構Blind發表關於5大科技巨頭的薪資報告，顯示Google工程師薪資最高，最差的是微軟和蘋果。 而Google薪水到底多高呢？大學剛畢業的Google菜鳥工程師，基礎年薪就有18.4萬美元（約新台幣約590萬元），而Google工程師的最高薪資為71.8萬美元（約新台幣約2300萬元）。

《Blind》是一個使用公司電子郵件驗證用戶就業情況的匿名招聘網站，它曝光各大科技公司的薪資報告，以新進工程師來說，Google平均年薪為18.4萬美元（約新台幣590萬元），而Meta則是17.9萬美元（約新台幣572萬元），亞馬遜則是15.9萬美元（約新台幣508萬元），蘋果則是14.2萬美元（約新台幣454萬元），而微軟則以14.1萬美元（約新台幣451萬元）排最後。

該網站發現，Google和Meta通常為新進軟體工程師提供比蘋果、亞馬遜和微軟等公司更高的薪酬方案。

《Blind》這份報告還研究了員工之間的薪酬差異，發現亞馬遜每個職等的工程師薪酬差異最大。蘋果的總薪酬可能沒有同行那麼有競爭力，但他們的工作水平和薪資範圍是一致且公平的。

而Google是大型科技公司裡面，薪資水平最平衡的公司之一。至於Meta工程師似乎較能最快晉升，薪水也較高。微軟為軟體工程師提供許多職位級別，然而他們的總薪酬全面低於同行。

▲ 依工作職等的年薪分布。翻攝Blind。

▲依 YOE（year of employment）的年薪分布。翻攝Blind。

不過，蘋果、亞馬遜、Google和Meta的發言人沒有回應，而微軟發言人拒絕對這些數據發表評論。

此外，外媒《Business Insider》日前取得一份Google內部1.2萬名美國員工的薪資支付收據文件，數據顯示，2022年Google員工的年薪中位數為27.98萬美元（約新台幣873萬元），其中軟體工程師最高，可拿到71.8萬美元（約新台幣2300萬元）薪酬。

2022年Google員工薪資TOP 10

軟體工程師：71.8萬美元

軟體工程經理：40萬美元

B2B銷售：37.7萬美元

法律顧問：32萬美元

銷售策略：32萬美元

UI/UX設計師：31.5萬美元

政府事務和公共政策專家：31.2萬美元

研究學者：30.9萬美元

雲端服務：30.2萬美元

項目經理：30萬美元

本文授權自今周刊，原文見此。

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