台積電美國建廠缺工問題難解？劉德音不擔心：有顯著進展

【撰文／林韋伶】

2023國際半導體展(SEMICON)周三（9/6）開展，台積電(2330)董事長劉德音受邀出席演說，不管走到哪都被大批媒體包圍。當媒體問到在德國獲得多少補助時，劉德音回應，德國建廠計畫目前還在討論中。 劉德音說，台積電剛與3個合作夥伴組成聯盟，希望爭取德國政府與歐盟的支持，「應該很快會有進一步的消息」。 他也表示，在德國儘管討論才剛開始，但台積電跟德國政府溝通很順暢。

劉德音在會場上也被問到，會不會擔心在德國跟美國一樣缺工？劉德音回應：「我對在任何地方建廠都沒有什麼特別的擔憂」，他進一步解釋，台積電3年前開始在亞利桑那州發展，這是台積電在美國首次如此大規模的建廠，當然會有一些學習過程，需要付出多一點努力。

美國建廠進展如何？「我相信這會是個成功的案子」

「大家不用大驚小怪。在一個新的地方，在一個要進行早期建設的地方，總是不可能像台灣這麼順利，但是我們在亞利桑那州的同事士氣都非常高昂。」

劉德音說，在過去幾個月情況進步非常快，尤其當地的中央政府、州政府、市政府還有社區組織與民意代表，都一致支持要幫台積電解決各種問題，包括勞動力問題。台積電最近也積極加強溝通，提供開放的溝通平台給當地工會跟社區組織。

「我想，最近幾個禮拜其實進步非常多，我上個月才剛從亞利桑那回來，在過去5個月內，情況有很顯著的進展，大家可以拭目以待，我相信這會是一個成功的案子」。劉德音說。

他也重申，台積電獲得美國中央與地方政府的支持，也得到當地社區的支持，甚至與媒體分享：「如果你去看當地媒體的報導，他們都展現十足的支持，還有很多州議員也很支持我們，因此我們不擔心難以取得成功」。

今周刊提供

安謀48.7億美元IPO要不要認？劉德音：還在評估中

另一方面，日本軟銀旗下全球半導體矽智財（IP）龍頭安謀（Arm）公布首次公開招股（IPO）細節，計劃最多集資48.7億美元，傳出有多家國際大廠有意認購。

對此，劉德音說台積電仍在評估是否參與認購，他指出：「我們還在評估，ARM是台積電供應鏈、技術、客戶鏈中很重要的一環，我希望他們成功、健康，這是最重要的重點。不管發生什麼事，我們都在，希望ARM持續茁壯」。

cowos封裝技術產能短缺 劉德音估一年半有解

至於先前台積電曾在法說會上提到cowos封裝技術產能的短缺，劉德音分析，此技術其實已經發展15年，只是需求一夕間增加，在1年之內增加3倍，「短期內我們只能盡量守候我們的客戶，儘管沒有辦法百分百但應該也有8成，預估在一年半以後科技就會趕上」。

劉德音因此分析，cowos封裝技術產能的短缺應該是暫時的現象，主要是很多c雲端服務供應商爭相增加產能，但是他們面對著類似的客戶，因此推估這是個短期的現象。

解析人工智慧時代下的半導體科技 劉德音：不再受既定道路束縛

至於在周三大師論壇的演說上，劉德音也為在人工智慧時代的半導體科技下了註解。他認為，半導體技術是新AI能力和應用的關鍵推動力，新的半導體產品不再受限於晶片尺寸及新世代電晶體微縮，整合式AI系統涵蓋數量最大化的節能電晶體、專為運算工作負載設計的高效系統架構，以及軟體和硬體優化。

劉德音形容：「在過去的50年，半導體技術的發展就像走在隧道裡一樣，前方有明確的道路，每個人都知道做什麼-縮小電晶體。如今，我們已經抵達隧道的出口。半導體技術的開發日趨艱難，然而，在隧道之外，未來充滿更多可能性，我們不再受隧道的束縛。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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