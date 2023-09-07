出口連衰退、GDP保2難！台灣高基期經濟增長放緩 謝金河：下調力道難免

【撰文／謝金河】

用數字看台灣經濟 台灣出口連續11個月衰退，經濟成長率出現兩季負增長，今年保二看起來有相當難度。很多在野政治人物及學者教授，媒體都大力看衰台灣的經濟。其實，在美國聯準會一年半內升息11次，升息21碼的壓力下，全球貿易，經濟增長出現放緩或下調，本來就是天經地義的事，更何況台灣正處在相對高基期，下調力道更是難免。

我從幾張圖表來看這個內容：

一，台灣的出口，過去十年，台灣每年的出口值約在3000億美元上下，像2014年3194億美元，15年半導體告急，出口值剩下2844億美元，16年政黨輪替那年也只有2791億美元。

但是疫情帶著台灣產業新的生命力，數位轉型帶動台灣半導體產業空前大好，2020年台灣出口創下3451億美元新高，21年又到4463億美元，去年再創4794億美元的空前紀錄。

今年的出口為什麼衰退，主要原因是21及22年基期太高，這兩年的貿易總量比過去十年平均增長五成左右。去年3月，台灣單月出口額達435億美元，去年十二個月有一半的月份出口超過400億美元，這是因為半導體產業大好帶動的出口暢旺，半導體景氣從去年9月反轉，台灣的出口也跟著急轉直下。

今年7月出口387.3億美元，比去年同期減少10.4%，這比2月谷底的310.4億美元，下跌的情況已經逐漸收斂。接下來對照去年9月的375.2億美元的低基期，台灣出口將轉為正成長。台灣的出口在2019年之前，每月出口額大約在250億美元上下，現在即便是衰退，已經比過去高很多。

另一個圖是外銷接單，這是出口的領先指標，21年全年外銷接單6741.3億美元，22年是6667.9億美元，這兩年有5個月份單月外銷接單超過600億美元，現在回到450億美元左右，也比2019年之前多出100億左右。對照南韓外貿情勢急遽下滑，逆差加大，台灣的表現已是可圈可點。

二，兩岸貿易正逐年下滑，2020年台灣出口到中港1513.8億美元，占比43.9%，2021及2022年，台灣出口到中港金額都超過1850億美元，台灣的順差都超過千億美元。

今年景氣下滑，加上供應鏈移動，台灣出口到中港前7月剩下852億美元，衰退24.6%，兩岸貿易占比掉到35.4%，最低的元月只有33.1%。台灣從中港出口移出的市場，美國占比拉升至16.3%，東恊也到17.2%，台灣電子零組件出口到中國，每年金額仍在千億美元左右。

三是台灣的經濟成長率，從去年第四季出現負0.78%後，今年首季是負3.31%，第二季1.36%，今年第三季對照去年高基期，表現不會太好，只能寄望第四季。

台灣在疫情蔓延下的三年，經濟表現大好，從20年第二季的0.62%開始奔馳，21年首季有9.29%，第二季7.85%，全年6.53%，今年經濟的疲態，也是基期太高！

四是企業獲利，台灣整體上市櫃公司淨利在2016年以後大約在2兆左右，馬政府的8年約在1.2到1.5兆元之間，但是，到2020年拉升至2.46兆，21年4.298兆元，22年是3.98兆元，台灣創下連續6季單季獲利超過一兆元紀錄，但第四季掉到5888億元，獲利幾乎減半，今年首季是5985億，第二季7165.84億元，上半年約1.3兆，至少可以回到2020年水平。

把這四張圖表放在一起看，大家就可以瞭解在疫情重創全世界，台灣經濟逆勢崛起的力度有多強？這個高基期的調整合情又合理！

本文授權自今周刊，原文見此。

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