戴爾股價一天狂飆21％！硬體巨頭重生之路關鍵因素曝光

【撰文／朱偉銓】

美國科技公司戴爾（Dell）的股價在周五（9月1日）出現了一日暴漲21%的驚人紀錄，受惠於今年以來的AI熱潮，投資銀行摩根士丹利也給予高度評價，這也是該公司自2018年重新上市以來的最大單日漲幅，引起了全球投資人熱烈討論。 戴爾股價在周五飆升了21%以上，收盤價達到每股68.19美元，股價不僅來到該公司重新上市以來的最高點，也是五年來的最大漲幅，驚人表現主要歸因於戴爾周四公布的第二季出色財報成績單。

攤開第二季財報，戴爾整體營收雖下降13%，達到229億美元，但卻超出市場預期的208億美元，公司營業利益也呈現11.65億美元，雖然年減8%，但在目前經濟環境下表現仍相對不錯，而淨利潤為4.55億美元，每股盈餘是1.74美元，高於分析師預期的1.14美元。

就不同業務部門而言，計算機業務的收入年減16%，達到129億美元，優於市場預期，基礎設施事業營收達到85億美元，高於分析師平均預估的73億美元，而伺服器和網路業務收入下降3%，但仍然超出分析師的預測，達到42.7億美元。

戴爾對於第三季的財務預期也相對樂觀，預計營收將在225至235億美元之間，高於市場預測的216.7億美元。

此外，公司調升了2024財年的全年營收指引，預期將達到895億美元至915億美元，分析師認為，優異的業績不僅提振了市場信心，還表現出戴爾在AI相關業務方面的積極部署，近幾個月來，該公司在伺服器和網路業務中逐步實現了AI功能的優化，並預計明年AI業務將繼續對PC產品產生積極影響，這為戴爾未來的發展打下了堅實基礎。

戴爾副董事長兼首席運營長克拉克（Jeff Clarke）表示，AI已經顯示出長期的發展動力，將持續推動公司的產品需求不斷增長，公司將持續專注於市場上具有最高利潤的幾個領域，以保持在這些領域中的領先地位。

而戴爾財務長麥基爾（Yvonne McGill）也表示，目前銷售顯示出小型企業和政府客戶需求趨穩，但主要客戶在採購上依舊謹慎保守。

儘管與去年同期相比營收有所下降，但根據摩根士丹利報告，戴爾已經取代蘋果成為IT硬體市場的首選，摩根士丹利認為，戴爾正處於生成式AI的早期贏家之列，因為越來越多的企業開始關注硬體市場，特別是對AI伺服器的需求不斷增加，戴爾正受益於這一趨勢，分析師對戴爾的股票給予了"買進"評級，並將目標價上調至70美元。

戴爾公布了價值20億美元的AI伺服器預約訂單，這也是市場對該公司業績表現如此樂觀的原因之一，也代表戴爾在AI領域的投資和市場需求之間取得了平衡，使其能夠直接受益於生成式AI的發展。

面對最大競爭對手蘋果，摩根士丹利對蘋果的股票持續給予「買進」評級，但他們也指出蘋果一個不容忽視的危機，那就是蘋果面臨著App Store監管風險增加的問題，這涉及到蘋果在管理其App Store時，將引起一些爭議和法律訴訟，蘋果被指控壟斷App Store的生態系統，限制了競爭，因為它限制用戶在iOS設備上安裝應用程式時，唯一的途徑是通過App Store，這意味著開發者必須遵守蘋果的規則和支付蘋果一定比例的收益，這可能會對蘋果的業務和聲譽帶來負面影響，也讓部分使用者開始思考使用其他品牌的硬體設備。

這一議題引起了政府和監管機構的關注，並且可能導致蘋果需要調整其App Store的經營模式，如果這種情況發生，可能會對蘋果的收入和利潤產生不利影響，而蘋果將不得不分神來應對這個問題。

在對手遭遇困難之際，戴爾將有望在硬體市場進一步擴大其競爭優勢，戴爾過去已在硬體領域建立了強大地位，而近期在AI領域有著明顯的投資增長，如果蘋果在App Store監管方面遇到更多挑戰，戴爾可以利用這一機會擴展其硬體產品組合，吸引更多客戶，並在市場中保持競爭力，使其能夠在硬體市場上繼續發展和擴大市佔率，這也讓投資者對戴爾的未來前景感到樂觀。

根據美國金融數據公司FactSet的資料顯示，戴爾的股價在此次飆漲之前，自2018年重新上市以來，最大的單日漲幅是在2020年3月的14%，這次戴爾的股價大漲成功引起了市場關注，在硬體市場中表現出色，也在AI伺服器領域取得了亮眼成績，這讓投資者對戴爾的後續表現充滿信心。

本文授權自今周刊，原文見此。

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