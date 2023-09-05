網購2次都沒取貨被告！買家罕見遭公訴求償 4消保常識：不取貨會負哪些責任

【文．林依榕整理】

基隆一名女子2021年在網路購買4只戒指，結果賣家寄出後因未取件被退件，隨後女子又要求賣家再寄出卻再度沒取貨付款，氣得賣家提告毀損罪求償。網購下單後有哪些狀況可以不取貨？多次不取貨會有什麼責任嗎？

基隆楊姓女子因在網路賣場上購買4只戒指，卻因多次未取貨、未付款，造成賣方運費損失，氣得賣方提告「詐術致人損害財產罪」，基隆地檢署認同其主張，因而提起公訴。不過該案件最後因雙方達成和解，基隆地院最終判決不受理。

網購下單、取貨 消保4常識告訴你

Q網購下單後可以不取貨嗎？會不會被告？

根據台北市政府法務局消保網說明，一般網路購物，消費者有7日猶豫期，可於到貨前或取貨後7日內解約退貨，不會構成犯罪。

消費者下單後如果發現是一頁式廣告詐騙，或找到更適合產品，或單純不想買了等因素，只要沒有購買意願，都可以通知賣家解約，無須屈從賣家言詞，勉強取貨付款。

如果是宅配到府，可以直接請貨運業者帶回，如果商品已經到超商，消費者可以不取貨。

Q如果是客製化商品，可以不取貨嗎？

客製化商品、生鮮產品等依規定之特殊商品，並無7日無條件退貨的權利。

除非商品有瑕疵，否則應履行契約，若不取貨付款，則可能有違約問題，而賣家可就運費、商品價金向買家提出民事求償。（特殊商品可參考「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」之規定）

Q網路賣場公告「不得棄單，否則需賠償」怎麼辦？

此違反消保法所賦予給消費者的權利，約定無效。

消費者在網路購物，一般商品均享有7日的猶豫期間

，以保障消費者有檢視商品的機會，若網頁公告「下單後不得取消訂單」，「如不取貨須賠償商品價格、運費」等，已違反消保法所賦子給消費者的權利，依消保法第19條第5項規定，其約定無效。

此外，依消保法第19條，退回商品之運費應由業者負擔，所以如果業者網頁宣稱消費者應賠償運費等約定內容，亦屬無效。

Q任意下單、多次不取貨會有什麼責任嗎？

1.如果無購買意願仍惡意下單及棄單，可能須承擔刑事「間接毀損罪」的責任

2.若造成廠商損失，可能須負擔民事損害賠償責任（侵權行為、債務不履行）

3.若多次棄單違反會員條款，可能會被平台列為黑名單，無法購物

最後消保網提醒，部分不肖廠商對於消費者未取貨，會以訊息傳訊警告「本賣場將以刑法355條毀棄損壞、民法234條受領遲延，對您提告」、「公司將針對您下標購買的1P和你的帳號提告詐欺、背信或毀損罪」，並且要求消費者給付和解金否則將提出告訴，這很可能是詐騙手法，民眾一定要多加留意。

本文授權自今周刊，原文見此。

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