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IKEA暢銷瑞典肉丸哪來的？業者揭恐怖公告「小心別逛迷路」嚇壞1.8萬人

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／ingimage
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【文．林依榕整理】

知名瑞典家具賣場IKEA，各式各樣的家具、鍋碗瓢盆吸引不少人前往消費，尤其逛累了還有瑞典美食「肉丸」等餐點可以享用。

不過偌大的賣場空間，有時候逛著逛著會迷路，網路上甚至有都市傳說，只要在IKEA裡迷路就會被做成肉丸；沒想到，IKEA竟然親自公告這則恐怖傳說，提醒消費者要當心。

一名消費者在臉書社團「路上觀察學院」貼出這則IKEA公告，內容提醒著消費者「傳聞那些在IKEA迷路走不出去的人，都被做成暢銷瑞典肉丸了？」

公告上頭還有著驚訝表情的肉丸，呼喊著「OMG！被做成肉丸了！」，讓原PO一陣警醒表示「有靈魂的肉丸...」，而該篇貼文也嚇壞了超過1.8萬名網友。

圖片來源：取自IKEA高雄店臉書
圖片來源：取自IKEA高雄店臉書

但事實上，仔細看這則公告下方，原來是IKEA為了消費者購物方便，而推廣的樓層簡介的QR Code，幽默說明「不想被做成肉丸你可以這樣做」的3個方法。

提醒顧客只要掃瞄QR Code，就可以看到樓層簡介直接前往想去的區域，或者隨時抬頭看看掛在天花板上的藍色板子，再不然也可以跟著地上箭頭指示走，就能夠找到出口不至於在賣場迷路、逛得暈頭轉向。

公告曝光，許多網友搞笑留言，指出原來IKEA店員每次去勸導占用床鋪睡覺的客人其實是去「進貨食材」，難怪每次吃肉丸都有股「媽媽的味道」，也有的人自我嘲諷，認為身材比較適合做成獅子頭求IKEA饒命，其他人則是表示「完了，我到現在還再迷路找出口」。

本文授權自今周刊，原文見此

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