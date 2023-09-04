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50歲科技男動一下就累！檢查後須終生洗腎...醫師揭「1日常習慣」很致命

聯合新聞網／ 今周刊
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【文．黃明惠 整理】

總是感到疲憊不堪，休息也沒用嗎？要特別注意是不是肝腎出問題。

一名50歲從事科技業的男性，2年前因疫情在居家辦公，那段時間總感覺很疲憊，稍微動一下就覺得好累，每次遠距辦公完，一下班後就癱在床上不想動；後來連講話都會喘才緊急就醫檢查，結果已是急性腎衰竭，且須終身洗腎。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書發文指出，該男就醫檢查後發現，肌酸酐高達8mg/dL，遠高於肌酸酐正常上限的1.4 mg/dL，顯示已是急性腎衰竭。

男子和家人都很疑惑，「怎麼一個好好的人會突然急性腎衰竭？」

後續追問男子的生活狀況、作息，才發現原來問題出在他本身有血壓不穩的狀況，每次測量發現血壓高時，覺得只是工作太累而已，再加上平常會上網看一些文章，擔心一旦吃血壓藥就得吃一輩子，越看越害怕，於是自行買一些「保健食品」來吃，但有些可能來路不明，其中可能含有重金屬成分。

「總之檢查結果出來後，就趕快會診腎臟內科，但很遺憾的他往後都需要洗腎了。」

陳榮堅提醒，有時候感覺到身體有些異狀時，可能就是身體發出的警訊，別忽視它或找一些來路不明的食品、藥物來吃，建議要安排時間到醫院做檢查。

預防終身洗腎 三高患者須規律服藥

國健署指出，洗腎病人在透析(洗腎)前一年所罹患的疾病當中，前三名就是三高，包含高血糖、高血脂、高血壓；其中，患有糖尿病者更占了4成7。

隨著年齡增長與多重慢性病的增加，許多民眾步入中年時都已經有三高，但務必要注意規律用藥，也要採取低鹽、低糖飲食，並監測血壓、血糖，才能降低罹患腎臟病、洗腎的風險。

腎臟由許多腎絲球與腎元組成，含有豐富的微血管，若自行停止慢性病用藥，易導致血管受損，降低腎臟排泄廢物的功能，導致腎功能嚴重下降而需要洗腎治療。

因此，有三高的民眾一定要按時服藥、控制三高，這就是預防腎臟病最有效的方法。

本文授權自今周刊，原文見此

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